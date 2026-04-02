Fe, sacrificio y tradición en El Salvador: llegada de los penitentes a El Calvario en Jueves Santo
Fieles arribaron a la iglesia El Calvario, en San Salvador, como parte de una tradición que trasciende generaciones. Devotos avanzaron con los ojos vendados, de rodillas o descalzos, acompañados por familiares, para cumplir promesas y agradecer favores
Penitentes realizaron este día el recorrido hacia la iglesia El Calvario, en San Salvador, como parte de una tradición que expresa fe y agradecimiento durante Jueves Santo. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
La Capellanía San Esteban suele ser el punto de partida tradicional para los penitentes que se dirigen hacia la iglesia El Calvario. Algunos son acompañados por familiares, evidencian la transmisión de la tradición de generación en generación. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
El recorrido de los penitentes es una tradición profundamente arraigada en El Salvador. Para muchos, avanzar de rodillas o descalzos hasta la iglesia El Calvario significa agradecer por favores recibidos o cumplir promesas hechas en momentos de necesidad, convirtiendo el sacrificio físico en una expresión de gratitud y devoción personal. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
La presencia de creyentes descalzos o vendados representa el compromiso con la fe y la importancia de mantener viva una expresión religiosa que trasciende generaciones. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Devotos avanzan con ojos vendados, enfrentando el dolor como muestra de sacrificio y compromiso con sus promesas. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Una mujer avanza de rodillas y con los ojos vendados sobre cartón, sostenida por familiares que la acompañan a lo largo del recorrido. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Cada año, el recorrido reúne a muchos creyentes que mantienen viva una práctica cargada de significado y devoción. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Familias participan en el acto, brindando apoyo a quienes necesitan ayuda para llegar hasta el templo. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
La llegada de los penitentes al atrio de la iglesia representa el cumplimiento de promesas y la renovación de la fe. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
La alcaldía capitalina aseguró la limpieza del entorno para facilitar el recorrido de los penitentes hacia el templo santo. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)