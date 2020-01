En la medida en que la usemos bien, la computadora es una aliada en el aula; en casa hay que tener más cuidado. Les cuento la historia de un amigo, que escribí en mi libro. El hijo de mi amigo hacía construcciones con bloques de plástico y obviamente quedaban un poco torcidas y había que hacer un montón de esfuerzo cognitivo para que quedaran bien. Hasta que en un momento empezó a construir con Minecraft. Ese juego es súper interesante porque uno arma ciudades y hace algo parecido al Lego pero en la computadora. Lo que pasa es que ahí las cosas no tienen fricción, no se caen, no se rompen. Y entonces mi amigo me contaba que, una vez que el hijo empezó a jugar en el Minecraft, no había manera de que volviera a jugar con los bloques reales.