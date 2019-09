Flavia Morales, actual diputada provincial, fue una de las impulsoras del proyecto, y acompañó a la delegación durante los tres días en Buenos Aires. "Al principio los docentes creían que los chicos no aprendían porque no estaban con el lápiz y el cuaderno. Lo tomaban como un juego, con celulares de por medio. Teníamos escuelas del siglo XIX que pretendían trabajar con alumnos del siglo XXI. Lo que buscamos es que en las escuelas comunes suceda lo que pasa en la escuelas de robótica: que los pibes no se quieran ir. El aprender no puede seguir estando vinculado al dolor", le dijo a Infobae.