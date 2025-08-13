¿Cuánto deberías temerle a “la presión de China”?

Contenedores comerciales en el puerto de Qingdao en la provincia de Shandong, China, el 11 de agosto del 2025. (Chinatopix Via AP)

“CHINA TE GANA con el comercio, Rusia te gana con la guerra”, reflexionó el presidente Donald Trump el 11 de agosto. Su reflexión llegó apenas horas antes de extender la frágil tregua comercial con China por otros 90 días. Tras meses de aranceles recíprocos, la guerra comercial chino-estadounidense se ha estancado en un incómodo estancamiento. Pero China está aprovechando el tiempo para perfeccionar un sofisticado arsenal de armas económicas devastadoras. Incluso mientras ambas partes contemplan un acuerdo más amplio para estabilizar la relación comercial más importante del planeta —con un valor de 659 000 millones de dólares anuales—, China sabe que su poder no reside en lo que compra, sino en lo que vende.

Esto dista mucho de la última vez que el presidente Xi Jinping y Trump se enfrentaron en materia comercial en 2019. Xi acordó comprar más productos estadounidenses en un acuerdo muy criticado en China. Encajó en un patrón torpe. En aquel entonces, China solía castigar las transgresiones cortando el acceso a su mercado de consumo, como el del vino australiano o la carne de res lituana. Ya no. Ahora, el armamento económico del Sr. Xi comprime las cadenas de suministro y las industrias extranjeras que dependen de ellas.

Las victorias chinas se han acumulado en los últimos meses. Primero llegó la jugada maestra del Sr. Xi en abril: tomar represalias contra los aranceles estadounidenses cortando el suministro de minerales de tierras raras e imanes refinados en China, cruciales para la industria estadounidense. En cuestión de semanas, la industria automotriz estadounidense, valorada en 1,5 billones de dólares, entre otras, entró en pánico y el Sr. Trump buscó la paz. En julio, la Unión Europea cedió en los preparativos de una cumbre entre la UE y China después de que los flujos de minerales de tierras raras y tecnología de baterías a Europa se ralentizaran sin explicación. Acelerarlos se convirtió entonces en tema de negociación.

Todo parece estar en línea con el meticuloso plan del Sr. Xi. En 2020, instó a China a crear dependencias asimétricas, eliminando insumos extranjeros de sus propias cadenas de suministro, al tiempo que buscaba “reforzar la dependencia de las cadenas de producción internacionales con respecto a China”. En una reunión secreta celebrada en abril de ese año, el Sr. Xi declaró ante un poderoso organismo del Partido Comunista que dichas dependencias constituyen “una poderosa contramedida y capacidad disuasoria contra extranjeros que cortarían artificialmente el suministro [a China]”. Quiere que otros países dependan de él sin que este dependa de ellos.

El uso de sanciones económicas de todo tipo por parte de China alcanzó un máximo histórico en 2025, según datos recopilados por Viking Bohman, de la Universidad de Tufts, y coautores. Al igual que los controles de exportación estadounidenses, en los que se basa el nuevo régimen chino, es difícil resistirse a usar las armas del Sr. Xi, incluso a riesgo de represalias. “A Pekín no le sorprendió descubrir que tiene influencia, pero debe usarse con discreción”, afirma Xiang Lanxin, de la Universidad Nacional de Singapur.

Entonces, ¿cómo funciona el armamento económico de China? En los últimos años, los funcionarios del Sr. Xi han estado elaborando una lista de productos que China fabrica y que el mundo necesita. Tras la elección de Trump el año pasado, el gobierno chino se armó de valor. Implementó un plan de licencias de exportación largamente esperado para más de 700 productos, muchos de los cuales dependen de las fuerzas armadas occidentales, incluyendo maquinaria de fabricación avanzada, insumos para baterías, biotecnología, sensores y minerales críticos. Sin embargo, los artículos enumerados no se limitan a insumos para armamento. Muchos también son cruciales para industrias que las autoridades consideran estratégicas, como los vehículos eléctricos y la tecnología solar. Para algunos de estos artículos, como minerales y precursores químicos para medicamentos, los productores chinos prácticamente monopolizan el suministro global. Esto se debe en parte a que las fuerzas del mercado concentran la producción en China, donde es barata, escalable y a menudo subvencionada, y en parte a una estrategia deliberada para controlar los insumos industriales.

Fundamentalmente, las normas formalizan la capacidad de los funcionarios para suspender las exportaciones mediante la revocación de licencias. Los productores chinos que las solicitan deben saber quién es el usuario final de sus productos e informar al respecto. Esto ha permitido a China seguir obstaculizando el suministro de tierras raras a empresas de defensa occidentales específicas, incluso tras haber reanudado el flujo hacia Estados Unidos como parte de la tregua comercial. La escasez de imanes resistentes al calor, por ejemplo, está incrementando los costos de productos como los motores de aviones de combate. La legislación también incluye la denominada jurisdicción de brazo largo. Esta otorga a los funcionarios la capacidad de exigir que los productos fabricados en terceros países con insumos chinos no puedan venderse a usuarios finales específicos.

Cuando los responsables políticos chinos consideran a qué industrias dirigirse con estas normas, no parecen centrarse en lo que causará mayores problemas, sino en lo que beneficiará a sus propias empresas. Los controles de exportación siguen un patrón de mantener las cadenas de suministro de alto valor añadido dentro de China, afirma Rebecca Arcesati de MERICS, un centro de estudios con sede en Berlín.

Si las autoridades prohibieran las exportaciones de productos terminados, como baterías o drones, podría perjudicar la solidez de los productores nacionales. Pero al restringir el flujo de insumos industriales necesarios para fabricar esos bienes, los responsables políticos, de hecho, reducen los precios en los mercados nacionales y otorgan a sus exportadores una ventaja de costos frente a la competencia extranjera en sectores importantes.

Esta estrategia parece estar en uso en India hoy en día para evitar que ayude a otros a liberarse del control de China. Se han dejado de aprobar licencias para máquinas de fabricación avanzada en India, donde Apple está creando cadenas de suministro alternativas. El flujo restringido de máquinas, herramientas y disprosio, un elemento de tierras raras, aparentemente ha ralentizado la producción de iPhones y AirPods, respectivamente. Y en junio, Foxconn, el fabricante de Apple en India, retiró a más de 300 ingenieros chinos de la India, lo que sugiere que las recientes medidas fueron coordinadas.

Revelando el juego

El uso de armas económicas por parte de China este año ha sido principalmente defensivo, en respuesta a las políticas comerciales estadounidenses. Pero todo tiene un precio. Los funcionarios y empresas extranjeras ahora se preocupan por verse repentinamente aislados de los proveedores chinos, por ejemplo, en un conflicto sobre Taiwán. Los responsables políticos chinos se han causado un “enorme daño a su reputación”, lamenta un líder empresarial extranjero en Pekín. Funcionarios en Bruselas, Tokio y Washington están asustados y se está produciendo una oleada de negociaciones.

Esto significa que es probable que Xi se enfrente a un inconveniente que Estados Unidos conoce bien: cuantas más sanciones se utilizan, menos efectivas corren el riesgo de volverse. Para que un estrangulamiento sea efectivo, un país debe tener un cuasi monopolio en el suministro de un bien o servicio en particular, afirma Matteo Maggiori, de la Universidad de Stanford. “El poder sancionador no es lineal, lo que significa que la diferencia entre controlar el 95% y el 85% de un mercado es la diferencia entre si los objetivos de las sanciones pueden encontrar proveedores alternativos o no”, afirma Maggiori. Señala que, mientras que los aranceles hacen que las empresas suban los precios, los controles a las exportaciones tienden a incentivarlas a invertir en alternativas.

Algunos funcionarios chinos lo comprenden discretamente. Algunos altos funcionarios incluso han indicado a las empresas europeas que los casos urgentes de escasez de tierras raras, como aquellos que podrían provocar el cierre de una planta, deberían plantearse al Ministerio de Comercio para encontrar soluciones informales que permitan mantener el suministro. Esta hábil gestión de los controles por parte de los funcionarios podría ayudar a mitigar el deseo de las empresas extranjeras centradas en las ganancias a corto plazo de invertir en alternativas. Wu Xinbo, del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan, declaró a CNN en junio que el flujo de exportaciones podría gestionarse de forma dinámica. «Si la relación bilateral es buena, iré un poco más rápido; si no, iré más despacio».

En definitiva, China se encuentra en una posición delicada. A la vez, asegura a los extranjeros la fiabilidad de sus cadenas de suministro y les advierte que no busquen alternativas. Y sus diplomáticos presionan a sus socios comerciales para que no cedan a las exigencias estadounidenses que aislarían a China del comercio global. «Intentar desvincular e interrumpir las cadenas de suministro», declaró el Sr. Xi a los jefes extranjeros en marzo, «solo perjudicará a otros y no se beneficiará a sí mismo». Un consejo sabio, sin duda.

