La Inteligencia Artificial hará que la atención sanitaria sea más segura y mejor

Cuando la gente se fija objetivos que van por las nubes hasta el punto de ser tontos, los sensatos se burlan. Normalmente tienen razón al hacerlo. A veces, sin embargo, vale la pena considerar la posibilidad de que incluso la aspiración más sorprendente pueda ser alcanzable.

En 2015, Priscilla Chan, pediatra, y su marido Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, crearon la Iniciativa Chan Zuckerberg (czi) con el objetivo de ayudar a la ciencia a crear un mundo en el que todas las enfermedades pudieran prevenirse, curarse o controlarse. Como era de esperar, la empresa tenía un sentimiento centrado en la tecnología. Pero no fue hasta 2020 que las actualizaciones anuales de Chan-Zuckerberg empezaron a hablar del potencial de la inteligencia artificial (ia). Cuatro años después, es difícil imaginar que alguien persiga sus objetivos sin ponerlos en primer plano.

La proporción de artículos de investigación biomédica que invocan la inteligencia artificial estaba aumentando exponencialmente mucho antes de que el campo comenzara a deslumbrar al mundo con “modelos básicos” como los diversos gpts (transformadores generativos preentrenados) de Openai, Llama de Meta y Gemini de Google. Dada la gran cantidad de datos que produce la investigación biomédica, la aplicación temprana de la IA no sorprende. Sin embargo, esos avances y promesas del pasado son un mero preludio de lo que ahora está en marcha.

Los sistemas de inteligencia artificial de poder similar a los modelos básicos y los grandes modelos de lenguaje que generan texto convincente en todo tipo de estilos, responden preguntas complejas de manera bastante convincente y útil y crean imágenes que capturan las ideas expresadas en indicaciones verbales se están convirtiendo en parte de la salud. cuidado. Tienen aplicaciones para casi todas sus partes. Pueden mejorar las decisiones que toman los investigadores sobre cómo editar genes exactamente; son fenomenalmente buenos a la hora de dar sentido a big data procedentes de fuentes dispares; pueden sugerir nuevos objetivos para el desarrollo de fármacos y ayudar a inventar moléculas grandes y pequeñas que podrían funcionar como fármacos contra ellos. El propio czi está trabajando ahora en la construcción de una “célula virtual” impulsada por inteligencia artificial con la que espera revolucionar todo tipo de investigación biomédica.

Los efectos no se limitan al laboratorio. Varios tipos de diagnósticos en los que la IA desempeña un papel parecen estar listos para ser transformados. Los cirujanos robóticos están asumiendo una gama cada vez mayor de operaciones. La forma en que los pacientes acceden a la información de salud y se motivan para seguir regímenes de tratamiento parece estar lista para reinventarse a medida que los chatbots y los monitores de salud portátiles aprenden a trabajar juntos. Es probable que la productividad de los sistemas de atención de salud mejore significativamente.

Los países más pobres pueden tener más que ganar. Una generación anterior de IA ya se está haciendo sentir en la atención sanitaria allí. Una ventaja es que puede hacer que un equipo bastante modesto sea mucho más capaz, permitiendo su uso más amplio y más allá de la clínica. Los estetoscopios inteligentes pueden ayudar a los usuarios a detectar detalles destacados, los teléfonos pueden convertirse en “tricorders” que miden la frecuencia cardíaca, la temperatura, la respiración y la saturación de oxígeno en la sangre, todo al mismo tiempo. Ofrecer orientación confiable a los trabajadores de la salud de todo el mundo en su idioma nativo ofrece un avance sencillo y revolucionario.

Si estas herramientas pueden generalizarse y si los sistemas de atención de salud se reforman para aprovecharlas al máximo, deberían permitir brindar una atención mucho mejor. Esto representa una oportunidad para mejorar las vidas de cientos de millones, incluso miles de millones.

Algunos ven no sólo un avance humanitario, sino también epistemológico: un tipo de conocimiento completamente nuevo. La inteligencia artificial puede encontrar asociaciones y conexiones en conjuntos de datos dispares, demasiado vastos y confusos para que los humanos puedan desentrañarlos sin necesidad de modelos preexistentes de qué tipos de causas tienen qué tipos de efectos. Demis Hassabis, uno de los fundadores de DeepMind, una potencia de inteligencia artificial que ahora forma parte de Google, cree que esa capacidad cambiará la forma en que los humanos entienden la vida misma.

De los 1.500 proveedores de salud, más de la mitad se fundaron en los últimos siete años.

Hay advertencias. Los modelos básicos que impulsan aplicaciones “generativas” como Chatgpt tienen serios inconvenientes. Ya sea que lo llamen alucinación, como solían llamarlo los investigadores, o confabulación, como prefieren ahora, inventan cosas. Como ocurre con la mayoría de las IA, si los entrena con datos deficientes o irregulares, los resultados no serán los que deberían ser. Si los datos están sesgados, como suelen serlo los datos de salud (a menudo es más difícil obtener buenos datos sobre minorías, grupos de bajos ingresos y poblaciones marginadas), los resultados no servirán a la población en su conjunto como deberían y pueden causar daño. en los grupos subrepresentados. La naturaleza “no determinista” de los modelos (no siempre responderán de la misma manera al mismo estímulo) plantea problemas filosóficos y prácticos para quienes regulan los dispositivos médicos. Los tensiómetros y los termómetros reflejan la realidad de forma más directa.

Nada de esto impide que el mercado de productos y servicios de atención médica crezca rápidamente. Las grandes empresas de IA se han mostrado interesadas en comprar especialistas en atención sanitaria; Las empresas de atención médica están comprando IA. Research and Markets, una firma de analistas, estima que en 2023 el mundo de la atención médica gastó alrededor de 13 mil millones de dólares en hardware relacionado con la IA (como chips de procesamiento especializados y dispositivos que los incluyen) y software que proporciona diagnósticos, análisis de imágenes y monitoreo remoto de pacientes y más. Considera que esa cifra alcanzará los 47.000 millones de dólares en 2028. Los analistas de cb Insights calculan que los inversores transfirieron la friolera de 31.500 millones de dólares en financiación de capital a la IA relacionada con la atención sanitaria entre 2019 y 2022. De los 1.500 proveedores de IA de la salud, más de la mitad se fundaron en el pasado. siete años.

La digitalización de la atención sanitaria ha sufrido una buena cantidad de costosas decepciones. Pero existe una posibilidad real de que la IA esté a la altura de algunas de las esperanzas puestas en ella. Interfaces más simples y más tolerantes deberían hacer que los sistemas basados en inteligencia artificial para manejar datos y ayudar con la gestión del tiempo sean más agradables para los médicos, pacientes y proveedores de atención médica que los de antaño. Y los sistemas de atención de salud necesitan urgentemente un aumento de la productividad si quieren adaptarse y mejorar en un mundo de altos costos y poblaciones de mayor edad. Se prevé que la escasez de trabajadores de la salud alcanzará casi 10 millones para 2030, alrededor del 15% de toda la fuerza laboral sanitaria mundial actual. La inteligencia artificial no resolverá ese problema por sí sola. Pero puede ayudar.

Este informe analizará cuatro de las formas en que parece probable que llegue esta ayuda. Existe la ayuda que ya se brinda a los médicos que realizan diagnósticos, ayuda que tanto necesitan, dado que 800.000 estadounidenses mueren o quedan discapacitados por malas decisiones médicas cada año. Existe la ayuda que se brinda a los pacientes que desean comprender sus síntomas o necesitan ayuda y motivación para mantenerse saludables. Existe la ayuda que las herramientas de investigación de IA y la gestión de datos brindan a las empresas que intentan desarrollar nuevos tratamientos de manera más rápida y confiable. Y está la ayuda al sistema en su conjunto.

Los sistemas de salud actuales están fuertemente limitados por la escasez de trabajadores y conocimientos. La inteligencia artificial puede brindar un apoyo significativo en ambos frentes; puede darse el caso de que pueda ofrecer cantidades transformadoras del mismo. ¿Significaría esa transformación que, para 2100, todas las enfermedades se habrán prevenido, curado o controlado? No en sí mismo. Pero está haciendo que ese objetivo aparentemente arrogante parezca más probable. Las discusiones sobre el impacto de la IA están plagadas de miedo e inquietud, a veces de manera apropiada. Lo que ofrece para la salud en todo el mundo representa un potencial radical para el bien.

