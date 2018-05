No así los efectos de la recomposición del suelo. Durante quince años, las cáscaras de naranja actuaron en silencio: convirtieron el suelo árido en un frondoso bosque de densos y exuberantes viñedos. Timothy Treuer, coautor del estudio y estudiante de posgrado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de Princeton, viajó en 2013 a ver la evolución del proceso que la Justicia no pudo detener. La sorpresa fue tal que el investigador debió acudir dos veces porque no encontraba el campo desolado. Sobre él había crecido una selva viva. "Estaba tan completamente cubierta de árboles y vides que ni siquiera podía ver la señal de más de dos metros que estaba a sólo a pasos de la ruta. Necesitábamos estudiar algunas métricas realmente sólidas para cuantificar exactamente lo que estaba sucediendo y para respaldar lo sorprendente que era la diferencia entre las áreas fertilizadas y las no fertilizadas", reveló Treuer.