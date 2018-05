Fui preparando mi nota gracias a la prensa, que sí informaba sobre "La nuvola assassina". Me despedí, al tercer día, de los parroquianos, que para entonces me trataban como a un pariente, y ya en Milán busqué a víctimas del caso, internados por quemaduras y principios de asfixia, y logré algunos testimonios. Misión cumplida. Pero antes del retorno a Buenos Aires, una enfermera entabló charla conmigo, me dijo que tenía un tío en un barrio porteño -no recuerdo cuál-, y me pidió un favor: que le entregara una botella de vino (lo contenía una fina vasija de cerámica) al remoto señor, y también una corbata azul a bandas rojas que incluyó en el paquete junto con el nombre y la dirección.