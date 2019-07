"No hay nada que negociar ni discutir", le dijeron a Infobae desde la empresa. "Esta es una guerra del Gobierno contra Camioneros de la que participa Mercado Libre. Si queremos que Mercado Libre no funcione, no funciona: les paramos todas las plantas y los envíos. Y no lo hacemos, no es la idea, pero no descartamos medidas de fuerza", respondieron cerca de los Moyano.