No funciona. Es muy lento. No se puede ver Netflix. Se cae cada dos minutos. No hay señal. Las cinco frases sintetizan buena parte de la experiencia de conectividad digital de los argentinos. Es que los problemas en el uso de Internet y de telefonía celular se han convertido en una queja casi permanente por parte de los usuarios, y mucho más aún en lugares alejados de los grandes centros urbanos. No sólo eso, además de ineficiente tecnológicamente, en términos de velocidad y cobertura, el servicio es caro si se lo compara con países del primer mundo y con otros de la región.