Aportes directos a las prepagas: qué pasará con el beneficio impositivo que hoy tienen los planes de salud

A lo largo del año, las prepagas cuestionaron al Gobierno por no actualizar lo suficiente los precios del servicio. Walter Silva (fotomontaje) 162

La decisión del Gobierno de eliminar la triangulación en la derivación de aportes y contribuciones vía las obras sociales y disponer que esos fondos vayan directamente a las empresas elegidas por los afiliados (sea prepaga u obra social) generó satisfacción en los usuarios y expectativa sobre cuánto costarán los planes a partir de ahora.

La lógica indicaría, según estiman en el Gobierno, que si este proceso de intermediación tenía un costo, dependiendo del caso, de entre 2 y 7%, ello ahora pasaría a restarse de lo que tiene que pagar el afiliado de diferencia por la cobertura elegida. Además, en el Gobierno explicaron que hay algunos subsidios que se otorgan desde Salud que “llegarán de forma más directa al beneficiario, ya que antes quedaba también en esas obras sociales intermediarias”.

Pero en paralelo surgieron algunas dudas sobre la carga impositiva que hoy no tenían los planes porque las obras sociales estaban exentas y que a partir de ahora podrían tener. “Si bien es cierto que la obra social se queda con una parte de los aportes, al mismo tiempo, como esos aportes se canalizan por una obra social, al valor del plan no se le recarga el IVA (10,5%) porque están exentas. Ahora, podría perderse ese beneficio de no pagar IVA, por lo que el valor del plan se incrementaría un 10,5 y dicho importe sería mucho más que la diferencia de aporte que se recupera por la no triangulación”, le contó a Infobae una fuente que conoce el sector de prepagas de cerca.

Esta inquietud surgió en muchos afiliados, algunos de los cuales escribieron a este medio con la consulta. “Derivando los aportes en forma directa a la prepaga, ¿evitaremos el 10,5% de IVA o no?”, preguntó un jubilado que tiene Medicus y que desde hace varios años deriva aportes triangulando mediante la obra social Osmita.

En el Gobierno aseguran que la situación se mantendrá como hasta ahora y que más allá de que los aportes se deriven directamente, seguirán estando exentos de IVA y de otros impuestos, por lo que no habría de qué preocuparse, dijeron fuentes oficiales.

¿Qué pasará con el aporte al PAMI?

Otra de las preguntas que surgieron de los afiliados ante los recientes cambios tienen que ver con los aportes que se destinan directamente al PAMI. La duda de algunos es qué pasará con eso, si el organismo seguirá quedándose con el parte del aporte retenido o si el monto total, menos el 15% que se destina al Fondo Solidario, irán ahora directamente a la prepaga para que sea descontado de la cuota mensual. En este caso, el Gobierno contestó que “no hay ningún cambio respecto al PAMI.

“Es un organismo que va aparte y la retención que le hace, que debiera ir a la obra social, no va porque no está legislado de esa manera. Aunque no estuviera afiliado al PAMI, de su recibo de sueldo lo que al PAMI se lo queda el organismo. Pero, lo que ahora va a recibir es que como es una persona mayor de 65 años, hay $38.000 de un subsidio que tiene la Superintendencia para los mayores de 65 años que le va a llegar en forma directa a su aporte a la prepaga que tenga”, explicó una fuente oficial.

Prepagas inscriptas

Este lunes venció el plazo para que las empresas de medicina prepaga que deseen recibir los aportes y contribuciones de los trabajadores de forma directa se inscriban en el Registro Nacional de Agentes de Salud. Las que no lo hicieron, deberán cobrar sus planes exclusivamente de forma particular. Sin embargo, la gran mayoría ya realizó el trámite, o está en proceso.

Según informó la Superintendencia de Servicios de Salud, son casi 30 las empresas que lo completaron y que ya figuran en el listado de la página web de ARCA para ser elegidas por los afiliados. En el caso de las que avanzaron con el procedimiento pero aún no lo completaron, su aparición en ese listado demorará algunos días más.

¿Qué significa eso? Todos los trabajadores que derivan aportes de forma particular -es decir, que no tienen plan de prepaga corporativo, cubierto totalmente por su empleador- deben ejercer la opción de elegir la prepaga que ya tienen o cambiarla por otra, ya que si no lo hacen, sus aportes quedarán en la obra social que funcionaba hasta ahora como “intermediaria”.

Las empresas de medicina prepaga que habían realizado el trámite semanas atrás ayer ya tenían todo listo e integraban la lista de ARCA para que los trabajadores pudieran ejercer la elección. Son las siguientes:

Swiss Medical S.A.

OSDE • Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad LUIS PASTEUR

Medicus Sociedad Anónima de Asistencia Médica y Científica

Galeno Argentina S.A.

Hospital Alemán Asociación Civil

Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil

Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (Hospital Italiano de Buenos Aires)

Medifé Asociación Civil

Hominis S.A.

Asistencia Sanitaria Integral S.A.

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidarias

Soremer S.A.

Parque Salud S.A.

Asociación Mutual Sancor

Nativus SRL

Asociación Mutual del Personal, Asesores y Directivos del Grupo San Nicolás SRL

Plenimedical S.A.

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno CEMIC

Apres S.A.

Jerarquicos Salud

Obra Social Unión Personal (Accord Salud)

Asociación Mutual Ruralista

La casa del médico mutual

Cynthios Salud S.A.

Saber S.A.

Prestadores Sanatoriales S.A

Asociación Mutual de Salud Ciudadela