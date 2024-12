Dólar hoy en vivo: la cotización libre volvió a caer y perforó los $1.100 por primera vez en cinco meses

Dólar futuro: el mercado no espera un salto del precio ni antes ni después de las elecciones de 2025 Se cerraron ayer los primeros contratos a plazo con vencimiento posterior a las elecciones legislativas a cotizaciones que marcan que no hay incertidumbre respecto de una devaluación brusca a pesar de la expectativa de unificación cambiaria para esa fecha

El precio de $1.276 en torno al cual se operaron los contratos a noviembre de 2025 indican, claramente, que no está en las expectativas un salto del dólar en los próximos 12 meses (EFE/Sebastiao Moreira)

El buen tono del mercado sumó hoy un dato adicional: la cotización del dólar futuro a noviembre de 2025, cuya operación quedó inaugurada con el inicio del mes, también reflejó el optimismo de los operadores del mercado respecto de la estabilidad cambiaria. No es un detalle menor: se trata de los primeros contratos cerrados con fecha posterior a las elecciones de octubre del próximo año y que, según los analistas, tienen implícita la presunción de unificación cambiaria para esa fecha. En ese marco, lo más destacable es que el mercado no espera ningún evento disruptivo en el tipo de cambio. El precio de $1.276 en torno al cual se operaron los contratos a noviembre de 2025 indican, claramente, que no está en las expectativas un salto del dólar en los próximos 12 meses.