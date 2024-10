Mercado en pausa: los inversores eligieron llevarse parte de las fuertes ganancias logradas en los últimos 10 días

REUTERS/Nicky Loh

La Argentina vive su propio paraíso, por eso no acompañó al mundo. El día que las Bolsas de Nueva York subieron, bajaron los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano y cedió el precio del petróleo, los inversores locales eligieron tomar parte de las enormes ganancias logradas en los últimos 10 días. Fue una pausa y nada más, a pesar de que no faltaron los que lo tomaron como un fin de ciclo. Los indicadores más fuertes no dieron señales de que así fuera.

Es que algunos viven el mercado con la pasión del fútbol. Basta que un equipo, con una excelente campaña, pierda o empate dos partidos seguidos para que crean que bajaron el nivel.

Los dólares, por caso, estaban en niveles extremadamente bajos, los bonos soberanos y las acciones tuvieron un rally prolongado e intenso y provocó que algunos decidieran tomar ganancias. Este respiro, necesario porque las euforias no son eternas, es el que permitirá el ingreso de nuevos jugadores.

El dólar comenzó la rueda con el contado con liquidación (CCL) muy demandado y terminó en los máximos del día en $1.190,31. Subió $10,83 (+0,8%) cuando hace una semana nadie apostaba a que iba a perforar el piso de $1.200. El MEP aumentó $19,98 (+1,8%) a $1.159,89. El canje, que estaba en 3,30%, bajó a 2,6%. El canje es la diferencia entre el MEP y el CCL y marca el costo de ingresar o traer dólares del exterior. Cuando está en este porcentaje indica que hay un fuerte ingreso de dólares. El blanqueo sigue atrayendo inversores.

Es cierto que hay más pesos en la plaza, pero también que el Banco Central siguió comprando dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Lo que se cree es que esta vez hubo blanqueo de pesos. El sistema se creó para legalizar activos en cualquier moneda.

Los depósitos del blanqueo siguieron cayendo a un ritmo menor al esperado. El jueves subieron USD 72 millones. El total de dólares del blanqueo que se fue desde el 1 de octubre es de USD 892 millones, y los depósitos están en USD 30.496 millones un nivel similar al que tenían en los años de Mauricio Macri.

Juan Martín Yanzon, jefe de mesa de ConoSur, señaló que “hay que mirar el mercado de futuros donde encontramos tasas que ni en sueños imaginamos el año pasado. Hoy hay una realidad: toda la curva de futuros opera por debajo de 40% anual. Seguimos sin ver un empinamiento de la curva y el mercado sigue creyéndole al Gobierno el sendero de NO devaluación y convergencia desde arriba del CCL al oficial ¿Muy optimista quizás? Puede ser. Pero, por ejemplo, el contrato de agosto 2025 bajó $80 en un mes, por ende, jugar del lado contrario al mercado puede salir muy mal”.

En el MLC se operaron USD 270 millones y el Banco Central compró USD 13 millones. Las reservas aumentaron USD 22 millones a USD 28.294 millones.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el rally de la deuda soberana se tomó una pausa lo mismo que el Merval y los dólares financieros. La demanda en el MLC fue algo mayor y, por lo tanto, si bien siguen las compras, ya no son cuantiosas como las de principio de mes. Los depósitos de privados en moneda extranjera registraron su primer incremento luego del cierre de septiembre (USD 72 millones) y, aunque lentamente, siguen creciendo los préstamos en moneda extranjera a privados. Los ajustes para futuros fueron negativos y las tasas implícitas volvieron a encontrar nuevos mínimos”.

Los bonos soberanos abrieron en verde, pero sin fuerza. Las compras se concentraron en los bonos más largos. Al mediodía aparecieron vendedores y los bonos cerraron con caídas de alrededor de 1% en los más representativos. Los BOPREAL estuvieron ofrecidos, tanto en los mercados del exterior como en el local.

En los bonos provinciales se notó el mismo ritmo de cautela. Yanzon de ConoSur, notó que “hay oferta constante de Córdoba 25 y parece haberse corrido el comprador de CABA 27 que vino pidiendo largo y tendido”.

Los bonos en pesos tuvieron poco movimiento, a excepción del nuevo título, el BONCAP, que tienen las mismas condiciones que las LECAP, pero son a más largo plazo. Los Bonos CER estuvieron ofrecidos en los tramos más cortos donde bajaron hasta 0,4%. El T2X5 ahora rinde una sobretasa de 7% sobre la inflación. Aparecieron compradores sobre los bonos indexados que vencen en 2027.

En los bonos corporativos hubo demanda en los de ley local, sobre todo CCL de corto plazo. El jefe de mesa de ConoSur notó que “la actividad en los ley extranjera (TGS, Telecom, Pampa, YPF) retomó algo de color y vimos interés sobre todo en Pampa 31 que venía una poco atrasada al igual que Telecom”. Cabe destacar que John Deere emitió a 24 y 48 meses, a tasas de 5 y 6% anual y Genneia colocó ayer USD 48 millones al 6% con vencimiento en 2028. La empresa imaginaba recaudar USD 30 millones. Los dólares del blanqueo también buscan su destino en los bonos de empresas.

La Bolsa padeció la toma de ganancias. El Merval perdió 2,2% en pesos y 3,1% en dólares. En medio de la caída de los bancos, donde Macro perdió 5%, Telecom voló con un alza de 5,7%.

En los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- casi todo fue rojo. Macro perdiò 6,2%; BBVA, 5,8% y Telecom rompió la monotonía y se disparó 5,2%.

Para hoy se espera que el mercado salga de esta pausa. Nadie imagina euforia ni derrumbes.