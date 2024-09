El termómetro en la cumbre de los ejecutivos de finanzas: qué pasará con el cepo, la inflación y las negociaciones con el FMI

El presidente del IAEF, Diego Cazorla

Desde Mendoza - En el marco del 45° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza en Mendoza, economistas, ex funcionarios y expertos allegados al Fondo Monetario Internacional (FMI) compartieron su mirada sobre la economía argentina en el presente y futuro. El cepo, el déficit cero, la paridad cambiaria y la inflación son algunos de los temas que estuvieron en el centro de la escena durante la primera jornada del evento, que mañana contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

Cepo e inflación

El manejo del cepo cambiario y la política implementada por Nación para bajar la inflación fueron foco del análisis de los especialistas. Alejandro Werner, Director de Georgetown Americas Institute y ex Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró “exitosas”, las medidas impulsadas por Caputo para controlar los precios, pero consideró que el ritmo de desinflación debería ser más lento de cara al futuro, para poder tener un mayor control sobre la salida del cepo cambiario.

“Es muy difícil para muchos gobiernos de América Latina, cuando han sido exitosos en la primera etapa de estabilización económica, cambiar la dirección y la ponderación de los objetivos de sus estrategia. La política de ajuste de precios relativos, de reducción de la inflación ha sido muy exitosa. Se ha sostenido el ancla fiscal y el ancla cambiaria, pero pensando en una sostenibilidad de largo plazo, es importante pensar en una desinflación más lenta que le permita al Gobierno acumular reservas internacionales que le permitan liberar al cepo. Es lo contrario a usar reservas para tratar de estabilizar la inflación”, analizó el experto.

El evento se realiza en al ciudad de Mendoza

“Probablemente Argentina podría liberar el cepo cambiario mañana y vivir con una volatilidad cambiaria muy alta, pero no existe la tolerancia para aguantar ese nivel de volatilidad”, indicó.

Para Werner, la “desinflación”, debe ser sostenida en fundamentos económicos y no en medidas artificiales, como “la eliminación del impuestos PAIS”.

Desde su punto de vista, sería mejor tener una mejor estructura fiscal y no un impuesto PAIS. “México, Chile y otros países, bajaron la inflación en niveles de 50% al 10% en cuatro años, no debe ser en un solo año. Lo importante del cepo es que se retire y que se cree la expectativa de que no se va a volver a poner”, apuntó.

Hacia dónde va la gestión

Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación, socio fundador y presidente del Advisory Board de ABECEB, recordó que el Gobierno tiene dos grandes ejes en su programa económico. Uno tiene que ver con la estabilización y otro con la competitividad, que se asocia con reformas estructurales. Para Sica, la velocidad de los dos programas es distinta, pero ambos van en buena dirección.

“Hoy el Gobierno en términos macro está mejor de lo que todos esperábamos, en especial el tema fiscal. Estamos en una economía mucho más normalizada. Además, la agenda de regulaciones avanzó mucho más de lo que pensábamos. Todos los días se están sacando medidas. Cuando uno habla con las empresas, se encuentra con que hace seis meses que no van a pedir un permiso para importar”, apuntó.

“La reforma laboral no es la que se esperaba, pero que se elimine la industria del juicio, le baja el 50% de la incertidumbre a la hora de contratar a alguien”, agregó.

Coyuntura Económica", fue el panel del que participaron Ramiro Castiñeira, de Econométrica y miembro del Consejo de Asesores de Presidencia; Juan Carlos de Pablo, y Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo y presidente del Advisory Board de ABECEB

Por su parte, Ramiro Castiñeira, Director de la consultora Econométrica y miembro del Consejo de Asesores de Presidencia de la Nación, señaló que el Gobierno supo equilibrar las cuentas públicas, “aún cuando el déficit que se heredó es equivalente a USD 90 mil millones”.

“La fase 2 consiste en cerrar los grifos y promover el rebote de la actividad económica, que se va a comer la liquidez disponible”, comentó.

“El REM del Banco Central señala que el rebote económico para el año que viene es del 3%, pero para mi se quedan cortos. También dicen que la inflación será del 40%, pero para mi se quedan demasiado largos”, subrayó.

Fue algo menos optimista el economista Juan Carlos De Pablo., otro economista cercano a Milei. Si bien reconoció que algunos indicadores muestran que la economía empezó a recuperarse en junio, puso en duda la capacidad de Nación para generar previsibilidad de cara al futuro. “El Tesoro necesita reservas para hacer creíble que va a pagar los intereses de la deuda. La falta de previsibilidad la entiendo, pero la credibilidad se basa en la capacidad de reacción de los funcionarios”, declaró el especialista.

Las negociaciones con el FMI

Werner se refirió a las negociaciones que debe llevar adelante el gobierno de Milei con el FMI. A su entender, para pensar en las negociaciones, debería haber una situación de mucha comprensión y una visión muy parecida en el ámbito fiscal. “Es la primera vez en mucho tiempo que el FMI se encuentra con un presidente convencido de la consolidación fiscal y la desregulación de la economía. Además, está alineado con la política del FMI”, introdujo.

Sin embargo, opinó que el centro de los problemas está en lo que es la combinación y la triada de la política fiscal y el cepo. “Ahí el FMI va a querer una definición mucho más clara”, aseguró.

“Las negociaciones deben partir de una economía mucho más organizada. Debe haber una política cambiaria que genere certidumbre en las cuentas externas y que se pueda retirar el cepo de forma gradual”, cerró.