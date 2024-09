Cómo anotarse en el RASE para mantener los subsidios de luz y gas

El plazo extendido para inscribirse al RASE finaliza este 4 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos hogares en Argentina podrían enfrentarse a un importante aumento en sus facturas de gas y electricidad si no realizan los trámites correspondientes para mantener los subsidios estatales. El Gobierno Nacional y las empresas distribuidoras de energía han alertado que el plazo final para estos trámites es el miércoles 4 de septiembre.

A partir del anuncio inicial, se comunicó que el subsidio energético fue concedido de manera provisional y que su vencimiento estaba programado para el 5 de agosto. Sin embargo, esta fecha se extendió hasta septiembre, lo que brinda unos días adicionales a las familias para completar el registro necesario. Este proceso debe realizarse a través de un registro en línea y permite conservar la ayuda económica siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos vigentes.

El impacto de perder los subsidios será considerable, ya que los beneficiarios actuales verán sus facturas aumentar de forma notoria. En los meses recientes, tanto el gobierno como las empresas distribuidoras han utilizado diversos canales de comunicación para informar a los usuarios sobre la importancia de realizar esta gestión a tiempo.

La inscripción al RASE se realiza exclusivamente por medio del registro en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno ha asegurado que, a pesar de la prórroga, el proceso para mantener los subsidios es simple y accesible, condicionando la continuidad de las bonificaciones al cumplimiento de los requisitos y al registro en el sistema digital habilitado para tal fin.

Cómo anotarse en el RASE para mantener los subsidios de luz

Para completar la inscripción, el proceso requiere una serie de datos esenciales que deben ser proporcionados al sistema. Entre la información solicitada, es necesario contar con los números de medidor y de cliente que se pueden encontrar en las facturas de los servicios, además de tener a mano el DNI y el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. También es importante incluir los ingresos de bolsillo de cada uno de estos miembros, una dirección de correo electrónico y un número de celular.

El trámite se efectúa entrando a la página web del Gobierno y seleccionando la opción “Inscribirse al RASE”. Una vez cargada toda la información personal, laboral y económica de la familia, así como los datos que identifican los servicios a subsidiar, el sistema enviará un correo electrónico confirmando la inscripción y detallando el número de trámite, que debe guardarse para futuras gestiones.

Usuarios "N2" que no se hayan inscrito aún deben hacerlo urgentemente

Las autoridades resaltan que este trámite opera como una declaración jurada, lo que obliga a los usuarios a completar la información “sin omitir ni falsear ningún dato”. Además, el Estado Nacional verificará la veracidad de los datos proporcionados a través de diversas fuentes antes de otorgar el beneficio, para garantizar la precisión de la información.

Para quienes enfrenten dudas o problemas durante el proceso de inscripción, se ha dispuesto asistencia en las oficinas de la ANSES o mediante el número de teléfono gratuito 0800-222-7376.

Quiénes deben anotarse

Según expresaron desde la Secretaría de Energía, todos los hogares categorizados como “N2″ que aún no se hayan inscrito en el RASE deben hacerlo antes del 4 de septiembre.

El Gobierno ha comunicado extensivamente sobre la importancia de este registro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no todos los usuarios “N2″ deben realizar este trámite. Aquellos que ya se hayan inscrito previamente y que están recibiendo los subsidios correspondientes no necesitarán volver a registrarse para seguir beneficiándose. No obstante, si ha habido cambios en la situación previamente declarada, es recomendable que actualicen sus datos.

Hasta cuándo hay tiempo

Los usuarios que tengan catalogados sus hogares como “N2″ tienen tiempo hasta el 4 de septiembre para anotarse en el registro y así obtener el nivel de subsidio que les corresponda.

Cómo saber qué nivel de segmentación tengo

Para los usuarios de Edenor, la confirmación del subsidio puede encontrarse en la mitad de la factura, específicamente en la sección “Información al cliente”, ubicada a la derecha de la sección Canales de contacto y debajo de los ítems de la Liquidación y del Total a pagar.

La categorización de los subsidios depende del nivel de ingresos de los hogares

Los usuarios de Edesur, en cambio, encontrarán esta información en la parte superior de la factura, a la derecha del gráfico de barras que muestra la evolución mensual del consumo eléctrico y justo debajo del monto a pagar correspondiente al primer o segundo vencimiento.

La categorización de la asignación de subsidios se da de acuerdo con tres niveles estipulados por las autoridades energéticas. Los usuarios con una situación económica más vulnerable podrán mantenerse en el segmento N2 (muy subsidiado), mientras que aquellos con ingresos medios pasarán al nivel N3 (menos subsidiado) y los con ingresos altos serán categorizados en el nivel N1 (sin subsidio).