El Banco Central quedó con saldo neutro en el mercado e interrumpió una racha compradora de 14 ruedas seguidas

Todo apunta a que el BCRA podrá concluir el mes con saldo a favor a cuatro ruedas operativas del cierre

El monto operado en el mercado mayorista sigue sin levantar, cono solo USD 200,3 millones operados en el segmento de contado (unos USD 50 millones por debajo del viernes). El dato saliente pasó por la intervención cambiaria, pues el Banco Central finalizó con saldo neutro después de 14 ruedas seguidas con saldo comprador.

De todos modos, todo apunta a que el BCRA podrá concluir el mes con saldo a favor por su participación en el mercado, pues mantiene compras netas por USD 539 millones en agosto, a cuatro ruedas operativas del cierre.

Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 29 millones, a USD 27.874 millones, en un máximo desde el 5 de agosto, debido a la suba del oro frente al dólar (+0,4%) y una leve apreciación del yuan chino (+0,1%).

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.509 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 6.665 millones o 31,4%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central pasó a una expansión neta $69.290 millones desde el lunes 15 de julio. Esto obliga a la reventa de divisas en el mercado de valores a la cotización del “contado con liqui” para el cumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Complementario a esto, el Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el MLC desde el 30 de abril ($2,4 billones).

“Conviene señalar que, desde el inicio de la gestión, las reservas netas acumuladas ascienden a USD 8.287 millones, una cifra que queda por debajo del máximo alcanzado el 25 de junio, cuando se situaron en USD 12.389 millones. Por su parte, el FMI ha impuesto una meta de acumulación de USD 8.700 millones para fin de septiembre”, puntualizó un informe de GMA Capital.

“Si vos vas levantando el cepo y querés volver a un tipo de cambio único, entonces a ese tipo de cambio único te pueden venir a comprar reservas del Banco Central los que hasta acá no podían. Esa demanda adicional implica también que no tenés reservas para sostener el tipo de cambio, porque vas a tener más demanda y no tenés oferta de dólares ahí, y entonces la consecuencia es que implica una devaluación y, si no tenés dólares para contener esa devaluación, podés tener una corrida sin que el Banco Central tenga elementos para intervenir y generar”, analizó el economista Martín Kalos.

“Ahí está el gran riesgo por el cual en algún sentido es muy prudente, no haber levantado ese cepo y te lo digo yo que creo que hace años que escribo y digo que el cepo es sumamente dañino para la economía argentina, lo que pasa es que también es muy dañino salir mal. Eso dice ahora Caputo, en campaña cuestionaban a Larreta cuando decía que había que salir en seis meses. Ahora, ya van ocho”, explicó Kalos en declaraciones a FM Milenium.

Por otra parte, los expertos de Invecq Consultora Económica recordaron que “la soja se posiciona por debajo de los USD 350 por tonelada en Chicago: cayó más de 25% en lo que va de 2024 y alcanzó el precio más bajo de los últimos cuatro años; en términos reales es el menor valor desde 2006. El mercado se estaría adelantando a una abultada cosecha en Estados Unidos, respaldada por el WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates del Departamento de Agricultura de los EEUU) que proyecta un aumento significativo en la producción para la campaña 2024/2025″.

“A nivel macro, la caída de los precios internacionales tendrá un impacto directo en el valor de las exportaciones argentinas, el cual se cuantifica en una reducción de USD 4.700 millones para 2025. La consecuente merma en la oferta de dólares agravaría la situación cambiaria actual, que desde hace algunos meses se tensionó -las abultadas compras del BCRA en el MLC quedaron atrás, y las reservas dejaron de crecer-”, añadieron desde Invecq.