Martín Redrado fue designado como profesor visitante en la Universidad Internacional de Florida

Martín Redrado (Adrián Escandar)

El economista Martín Redrado, ex presidente del Banco Central argentino, fue nombrado profesor visitante en la Universidad Internacional de Florida (FIU) de Estados Unidos.

El director de la Fundación Capital y del Master in Central Banking del Asia Business School, en Malasia, tendrá un amplio rango de responsabilidades, “desde clases de macroeconomía en países emergentes, hasta producir un paper que focalice en la relación entre seguridad nacional de Estados Unidos y la economía de las américas”, según se destacó.

“¡Nos complace darle la bienvenida a Martín Redrado a la familia FIU como profesor visitante! Trabajará con nosotros en investigaciones de gran impacto en la intersección de la economía y la seguridad nacional, y colaborará con el Latin American and Caribbean Center, The Steven J. Green School of International and Public Affairs, el The Adam Smith Center for Economic Freedom y el Departamento de Economía de FIU”, saludó la cuenta oficial de la casa de estudios estadounidense.

“Muchas gracias Brian Fonseca por este recibimiento al unirme al faculty de FUI para dictar clases y realizar investigaciones que sirvan a una mayor integración de las Américas”, destacó el argentino en agradecimiento al directo del FIU.

El anuncio del Gordon Institute en X

Días atrás, Redrado fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Matanza.

Egresado de la Universidad de Harvard con un Master en Administración, el economista también fue vicecanciller y presidente de la CNV local.

Es autor de seis libros, entre ellos “Argentina primero: Poner en marcha el país tras la pandemia (2020), “Las Cuentas Pendientes” (2015), “Sin Reservas” (traducido al inglés “No Reserves” – Amazon Crossing, 2010).

Trayectoria

Como se mencionó, se desempeña como Senior Economic Advisor del Banco Mundial para mercados emergentes, con sede en Washington, EEUU, y desde 2019, también es Director del Master en Banca Central en el Asia Business School (Kuala Lumpur).

Día atrás, junto a José María Dagnino Pastore, en al Universidad de La Matanza

Trabajó en los Estados Unidos, en donde se destacó por su desempeño en Salomon Brothers, donde asesoró en la privatización y colocación de acciones de British Airways, British Gas y Compagnie Financière de Suez y participó en la organización de la primera colocación con Warrants de una empresa española en el mercado internacional. Fue Director Gerente de Security Pacific Bank, y desde allí dirigió la organización del Programa de Propiedad Participada para trabajadores de Enersis; la colocación de eurobonos de las principales empresas privadas mexicanas en el mercado internacional de capitales y el asesoramiento en la reestructuración de Teléfonos de México.

Paralelo a la consolidación de su carrera en el sector privado, fue convocado en distintas oportunidades por el gobierno nacional de La Argentina, su país, para ocupar cargos públicos. En 1991 fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional de Valores, donde entre otros logros, organizó la nueva estructura regulatoria del mercado de capitales argentino. Fue presidente del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). En 1994 fundó la Fundación Capital, entidad dedicada a la investigación económica y al diseño de políticas públicas donde se desempeñó como Economista Jefe hasta el año 2001. Entre enero de 2002 y septiembre de 2004 se desempeñó como Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, siendo responsable de una nueva estrategia de apertura de mercados del mundo a la producción argentina.

Presidente del Comité para las Américas del Directorio del Banco de Pagos Internacionales de Basilea 2008-2010. Desde el 2004 hasta enero de 2010, lideró los asuntos económicos del país, como Presidente del Banco Central de la República Argentina.