FedEx tendrá un nuevo vuelo diario entre Miami y Buenos Aires: foco en servicio, pymes y comercio electrónico

La nueva ruta unirá Miami con Buenos Aires

FedEx, el gigante global de transporte de cargas, inaugurará el próximo 9 de septiembre una nueva ruta diaria entre Argentina y Estados Unidos. El loop diario, como lo definen en la compañía, se hará entre Miami y Buenos Aires en un viaje que regresará a Estados Unidos pasando antes por Chile y Ecuador.

De esa manera, la multinacional pone en relieve al país, y a la región, y busca ofrecer servicios más directos y atractivos para todos sus clientes, sobre todo para rubros en crecimiento y fuerte demanda en los últimos años, como el comercio electrónico, en particular enfocado en las pymes.

El vuelo saldrá del hub de la empresa en el Aeropuerto Internacional de Miami hacia Ezeiza. Luego, hará escala en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, y finalmente hará una parada en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, antes de regresar a Miami.

Humberto Lira, vicepresidente de operaciones de FedEx para América del Sur

“Con este vuelo, que se realizará con una Boeing 767-300, FedEx demuestra su compromiso con la región. Apostamos a Argentina y al Cono Sur. Al crecimiento económico de la región, a las pequeñas y medianas empresas, además de atender de la mejor forma a todos nuestros clientes. También vamos a ampliar nuestro portafolio, nuestras posibilidades de seguir creciendo en estos mercados. Tenemos una fuerte presencia en el negocio express –en general, paquetería de hasta 50 kilos–, que representa el 80% de nuestro negocio. Este vuelo abre oportunidades para llegar de manera aún más competitiva a los 220 países a los que llega la empresa”, le dijo a Infobae, en una entrevista exclusiva, el chileno Humberto Lira, vicepresidente de operaciones de FedEx para América del Sur.

La participación en la Argentina del courier global, cuyo eslogan es “The world on time”, incluye su operación en Ezeiza, ocho centros de envíos, otros 12 centros autorizados y un staff de 225 empleados. FedEx representa hoy el 40% de la carga en kilos de exportación movidos en la industria, según datos de la la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos (Capsia). La empresa tiene presencia local desde 1991 y ya tuvo un vuelo en el pasado, hasta 2012, aunque no era directo: partía de Memphis, en EEUU, pasaba por Brasil, luego llegaba a Ezeiza y finalmente hacía escala en Santiago antes de regresar a Memphis.

El vuelo de prueba de la nueva ruta se realizó la semana pasada

El negocio local de envío y recepción de paquetería de la multinacional se hace hasta el momento de dos maneras: Brasil recibe los envíos de un vuelo rentado de carga de Latam, que hace la ruta Buenos Aires y Santiago, y la paquetería de más urgencia se cubre con acuerdos con aerolíneas comerciales. La flota global de la empresa tiene unas 600 aeronaves.

“Por la confiabilidad y fuerza que tiene la marca, FedEx va a pasar a ser un actor aún más relevante en el negocio de llevar y traer productos a la Argentina. Salimos y llegamos todos los días y en horario. El vuelo será de mucha importancia para que lleguen productos al país desde EEUU. Es un orgullo que se le asigne este vuelo a la región”, destacó Lira, un ingeniero con más de 30 años de experiencia en la industria del transporte exprés que supervisa unos 2.600 empleados en la Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay.

— ¿Por qué el anuncio llega en este momento?

— Este tipo de nuevas asignaciones suelen demorar años, más de dos en este caso. Tiene que ver con la confianza que la corporación ve en el negocio regional. No hay algo puntual que haya gatillado la decisión; sí la idea de llegar mejor con nuestra oferta a todos nuestros clientes.

—¿Qué les va a permitir el nuevo loop diario?

— Más capacidad y más velocidad también. Vamos a mejorar mucho la propuesta de valor.

—¿Apuestan a la recuperación económica del país?

— Fedex opera en más de 220 países y estamos acostumbrados a lidiar con economías que están a veces arriba y otras abajo. Se toman oportunidades, es parte de nuestro negocio. Esto se viene planificando desde hace mucho. Está claro que queremos aumentar los negocios locales, pero no obedece a un tema específico. Estamos acostumbrados a trabajar en países inflacionarios, a estar mejor y peor. Para nosotros es importante llenar el avión, son más de 40.000 kilos de carga que tendremos que cubrir todos los días con clientes actuales y con nuevos.

— ¿Cómo creen que se va a repartir la carga entre los tres países?

— Entre Chile y la Argentina será el 50% del vuelo. La otra mitad se va a llenar en Quito. Allí tenemos un negocio muy fuerte que son las flores que se exportan de Ecuador a Estados Unidos.

— ¿Cuál es el perfil de cliente que tiene hoy la empresa en Argentina?

— Es muy variado. FedEx es una empresa principalmente de paquetería prioritaria. Envíos urgentes. Son clientes que pagan para que sus paquetes lleguen en 24, 48 o 72 horas a distintas partes del mundo. Uno de los verticales que más ha crecido los últimos tiempo en la Argentina es lo que denominamos “envíos de nostalgia”. Clientes que despachan alfajores o dulce de leche a personas queridas. El e-commerce, en general, se mueve mucho.

— ¿Cómo ve la economía del país?

— Los que llevamos tantos años trabajando con la Argentina estamos acostumbrados a ciertos vaivenes, a los temas económicos. Ahora se ve que el país sigue empujando positivamente. Hay oportunidades, que al final es lo relevante. Es un desafío empujar a mi equipo en la Argentina a seguir haciendo cosas, atendiendo a los clientes con los niveles de servicio que nos exigen y controlar los costos para poder ser competitivos. Esas son las cosas en las que más trabajamos con el equipo.