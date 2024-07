Sturzenegger: “Con Caputo nos complementamos; él apoya la desregulación y transformación del Estado y tiene en mí un aliado para proteger el superávit fiscal”

Fotografía de archivo del jefe del nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado argentino, Federico Sturzenegger. EFE/Shawn Thew

Federico Sturzenegger, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, señaló que el gobierno “es un equipo de gente profesional” con un “excelente director técnico, que define los roles de cada uno”, en referencia al presidente Javier Milei, y separó claramente los ámbitos de competencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y los suyos como nuevo miembro del Gabinete.

“El ministro de Economía es el que lleva la macro. Acá hay dos cosas: la primera es que el pilar central del Gobierno es el equilibrio fiscal. Lo que ha ocurrido en términos de déficit fiscal es inédito. Argentina ha experimentado en estos primeros seis meses una baja inédita del gasto. Por ejemplo, las jubilaciones en valor real están más altas que en noviembre, si las comparo en poder adquisitivo. Lo mismo que la AUH, que aumentó 100%. Las jubilaciones han subido, la ayuda social ha subido, además, se eliminó al intermediario”, subrayó.

El nuevo ministro abordó una serie de temas, como las Sociedades Anónimas Deportivas, la reglamentación e instrumentación de la ley Bases, el impulso a las inversiones, los cambios a la legislación laboral y las normas sobre empleo público, pero cuando le preguntaron en qué momento se levantaría el “cepo cambiario” respondió: “Eso lo hablás con el ministro de Economía. En la cancha cada uno juega en su posición. En temas muy puntuales el gobierno tiene un único vocero. Su posición, señaló, es “la lucha contra la casta, ayudar en la desregulación, ayudar a plantear la agenda legislativa y ayudar en el proceso de transformación y aplicación de la ley Bases”.

Y afirmó que con el ministro Caputo se complementa muy bien, afirmando “él apoya la desregulación y transformación del Estado y tiene en mí un aliado para proteger el superávit fiscal.

Entrevistado en el programa Sábado tempranísimo, por radio Mitre, el flamante ministro habló de varias cuestiones, a saber:

-Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)

Sturzenegger volvió a defender a las SAD y dijo que la AFA estaría violando la ley si impide competir a clubes privados. Las Asociaciones Deportivas, explicó, están obligadas a modificar sus estatutos y que el objetivo es “una inyección de capitales” y “modernizar el fútbol”. El ministro cuestionó el voto unánime de la AFA contra de la creación de las SAD. “Hay una cosa muy loca, porque la propuesta del Ejecutivo no obliga nada a nadie (…) lo que dice el DNU es que la sociedad va a tener más libertad para elegir la figura societaria, a total discreción y voluntad de los socios (…) “No obligamos a nadie a hacer nada. Lo que sí parece sorprendente es que la propia organización diga ‘yo no quiero que el otro pueda ser libre’ “, insistió el funcionario, fuertemente identificado con el presidente Milei.

Gasto público e impuesto inflacionario

El ministro dijo que hay una “convergencia” entre la caída del gasto público, “que primordialmente lo ha sufrido la casta, que ha permitido hacer un equilibrio fiscal y ese equilibrio, a su vez, te permite terminar con una de las fuentes de la emisión y eso va a permitir la baja de la inflación, que es un proceso que está bien avanzado”. El impuesto inflacionario, insistió, “es el primero que el presidente ha bajado. Ha cumplido con su palabra, prometió bajar gastos a la casta y lo hizo. Es la única manera genuina de bajar impuestos”. Al respecto, señaló que la inflación mayorista de junio fue del 2,7 por ciento e insistió en que seguir bajando el gasto público tendrá un efecto fuertemente reactivante porque “permite bajar la carga tributaria y la percepción futura de carga tributaria”. Y agregó: “el presidente ha tenido firmeza para cerrar el déficit y cerrar las fuentes de emisión monetaria”.

Instrumentación de la ley Bases.

Si bien respecto de su formulación original fue reducida en el proceso legislativo, la norma “puso sobre la mesa un montón de temas”, afirmó. Y así será, prosiguió, “en los proyectos que volvamos a mandar al Congreso”. Además, en clara coincidencia con las afirmaciones de Milei, dijo que entre el DNU 70 y la ley bases “tocamos solo 20% de las leyes en que queremos algún tipo de corrección”. En cuanto a la autoridad de aplicación de la ley, dijo “entiendo que será (el Ministerio de) Economía. Además, Sturzenegger diseccionó el contenido de la ley bases en la modificación de la ley de hidrocarburos, para permitir un mayor dinamismo e inversiones en el sector, la reforma laboral y la reforma del Estado.

Reforma laboral.

Dijo que los cambios introducidos en la ley Bases apuntan sobre todo a la reducción de litigios y contingencias legales que han hecho que el trabajo formal en el sector privado sea hoy apenas la mitad del empleo total del país. Aclaró además, relacionado con eso aunque no incluido en la ley Bases, que los cambios normativos para poder incluir la propina en la cuenta no implica que pase a ser obligatoria. “Sigue siendo una liberalidad del consumidor; el problema era que la Ley de Contrato de Trabajo la ponía como parte del salario, por lo cual los empleadores no querían meterla en la cuenta. Acordamos que será liberalidad”. La gente del sector gastronómico, dijo, estaba muy interesada en este cambio.

Reforma del Estado

dijo que la ley Bases “es muy generosa en lo que permite hacer”. Un capítulo específico, apuntó, es la modificación de la ley de empleo público, en el que introducen 3 modificaciones importantes: 1) Se termina la posibilidad de que una repartición pública pueda mandar un empleado a otro lugar y seguirle pagando el sueldo. Al respecto, dijo que no había ningún tipo de control si el personal transferido realmente trabajaba en sus supuestos lugares de destino. “Esa joda se acabó”, aseguró; 2) Examen de ingreso a la administración pública: dijo que actualmente hay un sistema de concursos “que no sirvió” para filtrar la gente que ingresa al Estado. Los exámenes, explicó, serán anónimos, se corregirán de modo automático y no habrá discriminación por cuestiones políticas, y 3) Régimen de disponibilidad, que permite que en caso de cierre o fusión de organismos o agencias del Estado, los empleados cobren durante 12 meses y si al cabo de ese tiempo no son reasignados, cobren indemnización. El cambio consiste en que si durante el período inicial de 12 meses la persona en esa condición quiere y consigue trabajo en el sector privado, el Estado le seguirá pagando ese dinero como parte de su sueldo, lo cual reducirá el costo laboral de la empresa, que además podrá pagarle más y mejorar los ingresos de la persona.

Pensiones por invalidez

Se están controlando; sobre eso, reiteró lo que había señalado el vocero presidencial, Manuel Adorni, de reclamos de invalidez basados en radiografías de un perro y dijo que en un pueblo del Chaco había 170 pensiones por invalidez otorgadas a partir de una misma radiografía de un quiebre de clavícula.

Estabilidad del empleo público y saqueo del Estado

Sturzenegger señaló “lamentablemente, el Estado ha sido saqueado”. Puso como ejemplo que en 2022 el gobierno de Alberto Fernández autorizó un montón de “unidades transitorias”, donde empezó a designar gente. El principio de estabilidad del empleo público, explicó, era para que los nuevos gobiernos que asumieran no despidieran masivamente a los empleados del anterior para poner a los suyos. “Pero acá todos se distorsiona; el kirchnerismo antes de irse llenaba el Estado de los suyos. Es lo que se va a ordenar”, aseguró. Y como ejemplo señaló que el Ministerio de la Mujer se transformó ahora en una “Dirección Nacional” pero que tras estudiar el tema se llegó a la conclusión de que el exministerio “no había logrado nada en términos de protección de derechos de la Mujer. Por eso, señaló, hay por delante “una tarea muy fuerte de ordenamiento para preservar el superávit fiscal”

Obras Públicas y Construcción

Enfatizó que parte de ella es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y apuntando, sin nombrarlo, a Axel Kicillof, dijo “hay que preguntarles a los gobernadores”, puntualizando que algunos “regalan mates y viajes de egresados”. En cuanto a la construcción, el sector más afectado por la reducción de la Obra Pública, dijo que hay “una expectativa muy grande de recuperación”, porque se pasó “de una inflación descontrolada en diciembre 2023″ a un récord de bancos que ofrecen crédito hipotecario. Apuntó al respecto que el columnista financiero y de inversiones Claudio Zuchovki dijo que la actual combinación de acceso al crédito y precio de la vivienda “es única”. Eso, concluyó, “es la punta del iceberg para la recuperación de la construcción.