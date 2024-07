Por qué bajan los dólares financieros y a la vez sube el riesgo país

Tras los anuncios oficiales se hundieron los precios de los dólares alternativos.

El último sábado el Gobierno decidió lanzar una serie de anuncios para llevar calma al mundo financiero, en un marco de tensión debido a la avanzada de las cotizaciones alternativas del dólar, que alcanzaron precios récord y ensancharon la brecha con el dólar oficial a la zona del 60 por ciento.

Con el objetivo de alcanzar la “emisión cero” de pesos por compra de dólares del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), se dispuso aplicar la política de la venta de esos dólares en el mercado de Contado con Liquidación y absorber los pesos emitidos, para congelar el nivel de la Base Monetaria.

Es decir que el flamante esquema oficial a aplicarse implica que el BCRA esterilizará a través de la operatoria de venta de divisas en el mercado de valores la emisión monetaria que le demanda la compra de dólares en el mercado de contado de la plaza mayorista. Y a la vez, podrá quedarse con una porción de los dólares comprados en el mercado de cambios, en función de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los bursátiles “contado con liqui” y MEP.

Entre lunes y martes se observó un importante retroceso de los dólares alternativos al “cepo” -en un rango del 7% al 10%- y, por lo tanto, una reducción en diez puntos de la brecha cambiaria, ahora cerca del 50 por ciento. Sin embargo, se dio en simultáneo un efecto no deseado: una impactante caída de las cotizaciones de las acciones y los bonos, que elevó al riesgo país argentino por encima de los 1.600 puntos, en un máximo en cuatro meses.

Los analistas financieros señalaron que el anuncio de intervención en los precios de los dólares financieros despertó desconfianza y afectó los negocios bursátiles, mientras que la señal de una menor acumulación de reservas a futuro -por el sacrifico de parte de las divisas para estabilizar las cotizaciones del dólar- también generó inquietud de cara a los grandes compromisos de deuda asumidos de cara a 2025.

“¿Por qué bajan los dólares si el Central no había vendido? Porque si el Central anuncia que va a liquidar hasta USD 1.200 millones, lo que hace un tenedor de dólares es vender, porque sabe que va a bajar. Entonces primero vendo, dejo que el Banco Central empiece a intervenir y lo baje aún más, y luego recompro nuevamente. Esta baja que se está viendo no es porque los inversores no quieren tener más dólares en cartera, es una baja para poder aprovechar un mejor precio y recomprar. Si el Gobierno opta por no intervenir, durará uno o dos días y después habrá recompra de vuelta. Pero acá no hubo un cambio de tendencia porque estén entrando dólares de afuera y el precio del dólar se desploma una lluvia de inversiones, esto es coyuntural por la medida que se anunció”, evaluó el analista financiero Christian Buteler.

“Se anunció que se van a vender dólares, eso significa que no vas a poder recomponer las reservas en la medida de lo necesario. El año que viene tenemos muchos vencimientos y hay que hacerles frente” (Buteler)

“Por el mismo motivo sube el riesgo país. Se anunció que se van a vender dólares, eso significa que no vas a poder recomponer las reservas en la medida de lo necesario. El año que viene tenemos muchos vencimientos y hay que hacerles frente con un riesgo país ahora en los 1.600 puntos, lo cual indica que no se puede ir al mercado voluntario de deuda para ‘rollear’ esa deuda, entonces va a haber que afrontarla con los dólares que se les puedan pedir prestados a organismos multilaterales o los que pueda juntar el BCRA. Entonces, si se van a juntar menos dólares, claramente los bonos se hacen menos atractivos, entonces son lógicas estas caídas que también producen un problema, porque el riesgo país en 1.600 puntos tampoco es gratis”, dijo Buteler a Infobae.

Para Juan Manuel Truffa de Outlier, la nueva estrategia del Gobierno de ir hacia la “emisión cero” vendiendo dólares en el mercado financiero, una intervención en el MEP y el contado con liquidación, hace caer a los activos argentinos por dos vías. Una, inmediata por la propia intervención y, la otra, por el cambio en prioridades.

“Una cosa es ‘toqueteamos para poder vender esos dólares que compramos, lo hacemos a través de los bonos, tenemos que comprar bonos contra dólares y venderlos contra pesos’ y eso distorsiona”, dijo Truffa.

“También hay otro efecto que es el de poner como primer objetivo, o como objetivo inminente, bajar la brecha y dejando como un objetivo subordinado el hecho de acumular reservas que te iban a llevar a salir del cepo. Eso hace que el mercado no lo vea bien, sobre todo porque el mercado piensa que para poder refinanciar los vencimientos de deuda que vos vas a tener en enero necesitas salir del cepo. ¿Para qué? Para que el riesgo país baje, pero sobre todo para que se te abra el mercado y te refinancien, que puedas pagar deuda colocando nueva deuda. Con estas medidas que estás tomando, estás quitando de lo prioritario a la salida del cepo, y recordemos que después de la Ley Bases quedó claro que lo que espera el mercado es eso, la salida del cepo”, explicó el especialista.

“Poner como primer objetivo bajar la brecha, dejando como objetivo subordinado el hecho de acumular reservas para salir del cepo, al mercado no le gusta. Lo que quiere ver es que baja el riesgo país para que en el futuro se puedan refinanciar vencimientos de deuda” (Truffa)

El analista técnico Ruben Ullúa explicó a su vez que “el mercado ha tomado un poco mal las medidas. Obviamente que siempre que al mercado lo quieran intervenir, al mercado no le gusta. Más allá de que no hubo una intervención oficial directa, el solo hecho de advertir sobre un escenario de que puede tomar los dólares y venderlos contra el contado con liquidación -para hacer esa maniobra se deben vender bonos- al cabo muestra que el Gobierno por el momento estaría priorizando resignar paridad (en los títulos públicos) por sobre el achique de la brecha. Entonces al mercado no le gusta la maniobra y por eso hemos visto esa fuerte de los precios de los bonos”.

“No olvidemos que en los últimos meses, tras la última baja de tasa muchas empresas e inversores se volcaron al mercado de bonos como una forma de generar rendimientos en base a las expectativas positivas que tenían para las variables argentinas hacia adelante. Entiendo que este tipo de maniobras no terminan de convencer y puede haber alguna salida de posiciones. Más allá de esa lógica que el mercado interpreta y se ha comportado, desde el lado del análisis técnico no veo un cambio de tendencia, que estas bajas son reactivas, correctivas y que el escenario sigue siendo positivo para adelante, así que lo veo como una oportunidad de compra, sinceramente más que pensar en un escenario de desarmar posiciones”, agregó Ullúa.

“En busca de revertir la ampliación de la ‘brecha’ y continuar con el ordenamiento monetario, el Gobierno apuesta fuerte y decide profundizar la estrategia de ‘emisión cero’, aún cuando se teme que ello podría tener implicancias en el tiempo sobre la acumulación de reservas y la recuperación de la actividad económica, salvo que sea la última etapa camino a la salida del cepo, lo cual es ansiado por los inversores y se convertiría en un importante driver”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber

“Con una esterilización que arrancaría siendo retroactiva, y por ende superior a la prevista inicialmente, es que los dólares financieros aflojan con fuerza un 4%, lo cual achica la ‘brecha’ por el momento hasta niveles cercanos al 45%. Dicha dinámica podría retroalimentarse a corto plazo en caso de sumarse además una mayor oferta privada ante la expectativa de continuidad de descenso por las ventas oficiales en el contado con liquidación, aún cuando -a la espera de un nuevo régimen cambiario - los inversores evaluarán el costo de oportunidad en la acumulación de reservas”, manifestó Ber.

El mecanismo de esterilización

“Con el objetivo de restringir la oferta de dinero, en la medida que el BCRA compre dólares a exportadores en el MULC, venderá los dólares que sean necesarios en el mercado de dólar contado con liquidación para neutralizar la cantidad de pesos emitidos para la compra de dichos dólares”, sintetizó un informe del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

“Siempre que lo quieran intervenir, al mercado no le gusta” (Ullúa)

Según el análisis, esta decisión requiere varias aclaraciones, pues “el BCRA no estaría utilizando el stock de dólares en tenencia para intervenir en el mercado de contado con liquidación, sino que estaría aplicando parte del potencial flujo de liquidación de dólares para venderlos en el mercado de contado con liqui para neutralizar la emisión generada. Si no compra dólares no puede vender dólares”. Por otro lado, desde IEB señalaron que “el BCRA no estaría vendiendo en el mercado de contado con liqui el total de los dólares comprados en el MULC, ya que la cantidad efectiva que termine vendiendo estará en función de la brecha” debido a que “la cantidad de dólares a vender lo fijará la cantidad de pesos emitidos por la compra en el MULC y la cotización del contado con liqui. Por lo tanto, el BCRA no pierde dólares de su stock y la existencia de brecha le permitiría acumular dólares sin emisión”.

“Con relación a la salida de los controles de cambio, sostenemos que deberían darse este año ya que son uno de los principales limitantes a la hora de pensar en una recuperación económica sostenible en el tiempo. Para ello, creemos que dotar de una mayor solidez al ancla fiscal y también alguna mejora en la competitividad del tipo de cambio real serán clave pensando en ese objetivo este año”, aportó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.