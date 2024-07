Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 1 de julio

Qué reacción tendrán los mercados tras un mensaje oficial que esquivó definiciones sobre el dólar y las reservas La conferencia del tándem Caputo-Bausili reafirmó el esquema cambiario en medio de los temores por la presión sobre la brecha, la baja acumulación de reservas y la incertidumbre sobre la salida del cepo

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en la conferencia de prensa ofrecida el viernes. (Gustavo Gavotti)

Durante los últimos meses el foco del mercado financiero estuvo puesto en la aprobación de la Ley Bases, no tanto por su impacto en la economía sino porque se lo consideró un test político para el gobierno de Javier Milei. El día después de la esperada sanción del Congreso no hubo bienvenida, con precios en baja y presión sobre el dólar. Tras ello, el mensaje del ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili en la conferencia de prensa del viernes, centrado en lo monetario, no apuntó a ninguna de las preocupaciones inmediatas de los inversores, por lo que la apertura de mañana arrancará con las mismas incertidumbres.