Javier Milei: “Estoy reescribiendo gran parte de la teoría económica”

Javier Milei brindó un discurso desde República Checa

El presidente Javier Milei se encuentra en República Checa, donde recibió un premio anual del Instituto Liberal, otorgado “por contribuir a la proliferación del pensamiento liberal y hacer realidad las ideas de la libertad, propiedad privada, competencia y Estado de derecho”, según explicaron. En ese contexto, el mandatario habló este lunes desde Praga sobre el modelo económico que viene llevando adelante en su gestión y resaltó a su jefe de asesores, Demian Reidel.

Allí, el jefe de Estado se refirió a cómo cada empresa, con la idea de la “destrucción creativa”, crea su propio monopolio y están todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones y se genera el mencionado proceso de “destrucción creativa”, que es lo que permite ver el fuerte crecimiento.

“Este tipo de cuestiones son importantes, medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estático como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas”, explicó Milei en el Palacio Zofín durante la ceremonia. Además, agregó: “Es decir que si me termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”.

En el mismo sentido, el Presidente detalló: “Eso es parte de otra historia, porque desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Y esto, además, como vivo en Argentina y hemos padecido el drama de la inflación, el economista más importante de la historia argentina, que se llamó Miguel Sidrauski, que estudió en Chicago y era muy seguido de cerca por Milton Friedman, una de las cosas a las que se dedicó fue a meterse en la discusión de la inclusión del dinero dentro de los modelos de crecimiento económico”.

