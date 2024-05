¿Viento de cola, de frente o cruzado?: el panorama mundial que enfrenta Milei para que la Argentina vuelva a crecer

"El mundo podría estar mejor, pero no está tan mal para las perspectivas de Argentina. Lo que se espera del Gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, es más endógeno: la sanción de la Ley Bases”, dijo el director de la consultora DNI, Marcelo Elizondo

Más allá de la volatilidad cambiaria de la última semana, provocada por la abrupta baja de las tasas de interés decidida por el Gobierno y la demora de la Ley Bases, cabe preguntarse si el mundo acompaña o no la intención oficial de volver a crecer e integrarse a los mercados internacionales.

A los conceptos tradicionales de “viento de cola” -que describe términos favorables de intercambio y tasas de interés bajas- y de “viento de frente” -lo opuesto- se suma uno que, para varios expertos en economía internacional, aplica para esta coyuntura argentina: vientos cruzados.

De esta manera, los analistas consultados por Infobae consideraron que, pese a varios conflictos geopolíticos que azotan al mundo (desde la guerra en Medio Oriente hasta la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, pasando por la tensión entre China y Estados Unidos) el crecimiento global no se detuvo y los activos de refugio, como el oro y el petróleo, no volvieron a los récords de otras crisis internacionales.

Daniel Marx dijo que “en términos del ambiente hacia los mercados emergentes no hay viento de frente, pero tampoco tan de cola. Hay posibilidades de emisiones de deuda de los mercados emergentes, pero a Argentina todavía le faltan elementos como algunas leyes, demostrar cómo va a ir el programa fiscal futuro y más gobernabilidad”.

Daniel Marx cree que no hay viento de frente

De todos modos afirmó el ex secretario de Finanzas que, pese al aumento de los vencimientos de la deuda en moneda extranjera en 2025, “el Gobierno no tendría por qué hacer un canje forzado por las condiciones actuales, pero le falta generar adelantos para que el spread argentino baje a un dígito”.

Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI, agregó que “no veo viento de ningún lado, puede ser que sea neutral, porque los precios internacionales de las materias primas se han moderado versus lo que se esperaba el año pasado y en el plano financiero no hay tanta volatilidad por temas geopolíticos”.

“Dado los enfrentamientos que hay en varios enclaves importantes debería haber mayor aversión al riesgo, pero eso no está ocurriendo; entre otros ejemplos, el precio del petróleo no vuela. Y las tasas de interés en Estados Unidos aunque todavía parece que no van a bajar, tampoco se ve una tendencia a la suba”, explicó Elizondo.

“El mundo podría estar mejor, pero no está tan mal para las perspectivas de Argentina. Lo que se espera del Gobierno es más endógeno: la sanción de la Ley Bases”, amplió Elizondo.

Viento cruzado

Por su parte, Luis Palma Cané destacó que “no hay viento de cola ni de frente, sino cruzado. El Gobierno opera a los bandazos en términos retóricos por las expresiones del Presidente Milei”.

El especialista en finanzas sostuvo que “Estados Unidos no va a bajar más las tasas de interés mientras no ceda la inflación y Europa siempre va atrás. Por su parte, las materias primas van a correr de acuerdo a lo que pase con el dólar que se sigue apreciando y eso implica un techo para las materias primas”.

A su vez, José Siaba Serrate observó que “el mercado está esperando una segunda etapa del plan de Gobierno luego de haber logrado un fuerte ajuste fiscal y una baja de la inflación mayor y más rápido que lo esperado. Ahora los inversores y el FMI lo que quieren ver es si se aprueba la ley Bases y si hay pacto con las provincias”.

“Ahí es donde se necesita avanzar para que los inversores apoyen más explícitamente a la Argentina. En el contexto externo, lo importante es una desaceleración del ritmo del desarme del quantitative easing y la certeza de que, aunque no bajen, las tasas largas en Estados Unidos no van a subir”, explicó Siaba Serrate.

De todos modos, el analista aclaró, “la Argentina todavía está en otra galaxia en términos de integración financiera con los mercados; hay que ver en el corto plazo qué pasa con el swap con China para ver cómo sigue esta historia”.

“El mercado apoya pero quiere ver más adelantos en materia fiscal y cambiario de mediano plazo”, dijo a Infobae un experto argentino de un fondo de inversión internacional (EFE)

En forma anónima, un importante ejecutivo argentino de un fondo de inversión de Estados Unidos agregó que “el mercado apoya pero quiere ver más adelantos en materia fiscal y cambiario de mediano plazo”.

De todos modos, admitió la fuente que no será fácil que haya grandes inversiones de corto plazo, porque “mucha gente se quemó en el gobierno de Macri y muchos traders de Wall Street que tenían deuda argentina perdieron su trabajo”.

“Nadie se va a arriesgar de nuevo cuando hay activos que tal vez generan menos rendimiento pero también menos incertidumbre. Sabés que vas a ganar 10% en vez de 20%, pero también sabés que no vas a perderlo todo de nuevo como pasó en 2019″, agregó, acongojado, el experto de Wall Street.