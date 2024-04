Stellantis confirmó la producción de un nuevo SUV en Argentina y sus planes para 2025-2030

El Peugeot 2088, el SUV-B de nueva generación de la marca, ya se está fabricando en Palomar y comenzará a venderse en el segundo semestre del año

Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer (COO) de Stellantis South America confirmó que fabricará el nueva generación de su SUV-B Peugeot 2008 a partir del segundo semestre de este año en su planta de Palomar, donde actualmente se producen el hatchback 208 y el furgón Partner de la marca. Se confirma así el adelanto de Infobae del 10 de agosto de 2023 cuando se señaló que “en poco tiempo podría conocerse la apuesta de la marca del león hacia los SUV con la fabricación local de un modelo nuevo”.

Este proyecto requirió de una nueva inversión de USD 270 millones, la mayoría ya ejecutada, que se enmarca dentro de un contexto total de desembolsos de USD 320 millones realizado en los últimos años. Pero además, Cappellano anunció también Next Level, un plan estratégico de inversión para Sudamérica que asignará para Argentina otros USD 400 millones para el período 2025-2030 destinados a nuevos “productos, plataforma y tecnologías”.

El COO de origen italiano no quiso profundizar al respecto en una posterior rueda de prensa de la que participó Infobae. Se estima que buena parte de esa inversión sería destinada a la fabricación en la planta de Ferreyra, Córdoba, de la pick-up mediana Fiat Titano, recientemente presentada en Brasil, y que actualmente se ensambla en Uruguay.

Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer (COO) de Stellantis South America, anunció la inversión para el Peugeot 2008 y para nuevos proyectos y plataforma en Córdoba

En la planta mediterránea, Stellantis únicamente produce el Fiat Cronos, y la ampliación de la capacidad productiva es posible para que la marca ingrese al segmento más alto de las camionetas que hoy ocupa con éxito en las franjas baja y media con Strada y Toro. Ante la consulta concreta, Cappellano se limitó a responder que “no vamos a dar detalles por el momento. Es un segmento que la empresa quiere mantener vivo y con liderazgo”, lo que de algún modo permite inferir que los rumores están bien fundados.

Sobre si las inversiones tienen más que ver con un plan estratégico o con la imposibilidad de girar dólares al exterior, el ejecutivo de Stellantis reconoció que hay una combinación de cosas. “Se da por una decisión estratégica y por no poder girar dinero. Tener liquidez ayuda a tomar este tipo de decisiones de inversión, pero nuestras inversiones están todas relacionadas con objetivos a largo plazo”, dijo.

Ante una pregunta de Infobae sobre el contexto local, el ejecutivo dijo: “Acompañamos con atención lo que pasa en Argentina, tratando de apoyar con inversiones. Creo que la situación se va ir estabilizando. Es un momento complejo, hubo una desorganización fuerte a finales del año pasado, pero creemos que el segundo semestre estará mejor”.

Esta inversión de Stellantis en la planta de Palomar totalizó los 320 millones de dólares

Martín Zuppi, Director General de Stellantis Argentina y también presidente de Adefa, la asociación que agrupa a las terminales locales, también habló del contexto local.

“Cuando se habla de la competitividad de la industria siempre miramos el tipo de cambio, pero Argentina tiene una carga impositiva muy grande. Hoy, exportamos 22% de impuestos, cuando esa cifra es del 7% en Brasil y México no exporta impuestos. Estamos esperando un reacomodamiento de la carga tributaria”, dijo.

Según Zuppi, el mercado local está muy lejos de alcanzar el millón de ventas anuales, cifra que casi consiguió en 2017, cuando se vendieron 900.942 unidades. Cree que un mercado “sano” rondaría los 600.000 vehículos. “Los actuales 300.000 son bajos. Este primer trimestre la caída fue del 30% y estamos viendo alguna suba para el segundo semestre, pero con menos unidades que en 2023 en el total anual. En 2025 puede haber una recuperación”, expresó. En cuanto a la participación de Stellantis con sus marcas en el total de la producción automotriz argentina para 2024, estimó que la cifra rondará las 160.000 unidades.

El Director General de Stellantis Argentina espera que las tasas sigan bajando para que comience a emerger más crédito para financiar consumo, no ve una “guerra de ofertas” en el corto plazo en el mercado y cree que para volver a tener un auto de 12.000 dólares hay que hablar de competitividad e impuestos, y también del desarrollo de la industria de proveedores.

Martín Zuppi, Director General de Stellantis Argentina desde el mes de febrero, cree que el mercado necesita mejores condiciones de crédito y bajar la carga impositiva para poder crecer a unas 600.000 unidades anuales

“Con márgenes tan cortos la guerra de ofertas se termina rápido. No tenemos márgenes de 20 puntos y este año serán aún más cortos que los del año pasado”, destacó Zuppi, señalando algo que otros ejecutivos también han expresado en las últimas semanas a Infobae respecto a la actual política de bonificaciones y descuentos que se ven en el mercado y que han contribuido fuertemente para que los números parciales de ventas de abril sean positivos.

Para el ejecutivo local, que como referente del sector se reunió con el ministro Luis Caputo días atrás, los problemas urgentes del sector son las cuestiones de carga impositiva para poder exportar, terminar de normalizar el pago de las importaciones, resolver la deuda comercial que queda (que afecta a las terminales pero también a sus proveedores), lograr un mercado financiero “activo y lógico” para vender mejor en el mercado interno, y las leyes de inversiones.

“¿Cuál es el más urgente de todos esos?”, preguntó este medio.

“El tema de la carga impositiva, porque es ventajoso también para los clientes. Todo lo bueno que nos puede pasar es que la gente compre autos de manera simple, más baratos y con mercado financieros más aptos. Si eso pasa nos va a ir mejor. Si la gente no tiene una cuota lógica, no se le recupera el salario, o hay autos caros por los impuestos, no nos resuelve nada”.