10 consejos para ahorrar en el consumo de gas en casa: qué artefactos son los que más gastan

Apagar los pilotos: dejar los pilotos encendidos puede representar hasta un 5% del gas natural consumido en Argentina por eso se recomienda apagarlos en estufas y en el calefón cuando no estén en uso .

Cerrar las puertas y ventanas de las habitaciones que no estén en uso para evitar desperdiciar energía de las estufas.

Encender la calefacción solo en las habitaciones que se utilicen: para no derrochar en consumo, aconsejan cerrar la llave de los radiadores de gas de las habitaciones que no se utilicen. De no hacerlo, aumentará el gasto y, por consiguiente, la factura de forma innecesaria.