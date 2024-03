Comienza la temporada alta de ingreso de dólares pero las reservas del BCRA igual seguirán bajo presión

(Credito foto: Franco Fafasuli)

Con el último día de operaciones mañana, el mercado entrará q partir del miércoles que viene en una dinámica diferente, marcada por la expectativa en torno al inicio de la liquidación de la cosecha gruesa. El flujo de divisas que entrará, aunque marcadamente más alto que en los meses previos, empezó en los últimos días a generar algunas dudas. Y, por el lado de la necesidad de divisas, el calendario de abril es bastante más exigente que el del primer trimestre.

En principio, los pagos a importadores serán más demandantes. Y también recaen en las próximas semanas fuertes vencimientos de pago de la deuda. Repartidos el 9 y el 16 abril, el Gobierno deberá desembolsar unos USD 2.000 millones, más un monto menor a los USD 100 millones hacia fin de mes. Para esos pagos no hay nuevos desembolsos previstos sino que se utilizaría el remanente del último giro del Fondo en enero y recursos propios. A partir de ahí, se abrirán las diferentes alternativas en la negociación con el FMI. De acuerdo al programa en curso, se deberá llevar adelante la revisión prevista para el primer trimestre, lo que habilitaría nuevos desembolsos para pagar los vencimientos de los meses siguientes. De hecho, el 1° de mayo ya opera una nueva fecha de pago por otros USD 845 millones.

La otra alternativa es que, en algún momento antes de fin de año, la Argentina termine accediendo a un nuevo programa que contemple el levantamiento del cepo cambiario con el aporte de fondos frescos por parte del organismo.

Pero eso es a largo plazo. En lo inmediato, el Banco Central deberá ser capaz de retener la mayor cantidad de dólares posibles en sus arcas sin que eso implique seguir acumulando deuda comercial. El lunes, el BCRA compró divisas en el mercado por un total de USD 155 millones, lo que aumentó las reservas a USD 28.261 millones. Esa cifra se redujo a USD 27.645 millones, a pesar de una nueva compra de USD 77 millones. Según fuentes oficiales, esa merma se produjo, precisamente, por pagos de deuda a organismos multilaterales “por el cierre del trimestre”, según se aclaró.

“Solo en lo que va del presente trimestre el BCRA ha adquirido unos USD 8.553 millones (al lunes último). Como venimos reiterando, será importante la capacidad de absorción que tenga este stock conseguido sobre el impacto de los pagos de inicios del segundo trimestre del año”, destacaron en Aurum Valores.

Esa presión sobre las reservas acumuladas podría ser más que compensada -o al menos es lo que se espera- con el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, que todavía no impactó en el mercado pero que se prevé ocurrirá a partir de las primeras semanas de abril. Sobre el volumen que se alcanzará hay algunas visiones desencontradas, incluso dentro del propio sector. Mientras que aquellos referentes más vinculados a los grandes exportadores temen que las ventas no sean todo lo altas que podrían ser ante un tipo de cambio que ya no consideran tan atractivo, desde las asociaciones que representan a los productores aseguran que, aun cuando la unificación cambiaria no sea una realidad en los próximos meses, los productores van a vender sus granos. Aunque apuntarán a retener todo lo que puedan a la espera de la salida del cepo, la necesidad de liquidez mandará. “Los productores van a vender. No hay resto, vienen de una sequía feroz del año pasado y tienen compromisos que cumplir. Por supuesto que la unificación cambiaria es el escenario ideal pero el campo va a necesitar vender”, afirmó, por caso, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni.