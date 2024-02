La Provincia de Buenos Aires reclamó formalmente a la Nación por el dinero adeudado del Consenso Fiscal 2017

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó formalmente al Gobierno Nacional, a través de una nota del Ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, al Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el pago de sumas adeudadas vinculadas centralmente a dos grandes conceptos.

Por un lado, se reclamó por la regularización de las transferencias acordadas en el Consenso Fiscal 2017. “Esto incluye, en primer lugar, la correcta actualización de las sumas correspondientes al año 2024, ya que ha habido una decisión deliberada de licuarla al aplicar una actualización muy por debajo de la inflación proyectada”, indicaron.

En segundo lugar, aseguran, contempla la cancelación de la deuda que se generó en 2023 por la diferencia entre la inflación efectiva y la proyectada, dado que el año terminó con una inflación de 211%, un valor mucho mayor al previsto.

El tercer punto, dentro de las sumas adeudadas en el marco del Consenso Fiscal 2017, corresponde al pago de las sumas no abonadas y su correspondiente actualización, de lo pactado en el Convenio complementario a las compensaciones del Consenso Fiscal 2017, firmado el 19 de julio de 2023 (se trata de un convenio anual que se firma y se ejecuta regularmente desde octubre de 2019). “Estas dilaciones y licuaciones atentan contra el espíritu del Consenso Fiscal 2017 y los compromisos que el Gobierno Nacional asumió, que de esta manera está incumpliendo”, aseguraron.

El otro gran concepto por el cual reclama el gobierno de Axel Kicillof, es el “inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires”. Según manifestaron en la carta enviada a Caputo, la regularización de estos pagos es fundamental para el normal funcionamiento de la gestión pública provincial.

Kicillof hará un reclamo formal por el Fondo de Incentivo Docente

“La Provincia insiste en que el envío de estos recursos resulta de obligatoria ejecución para el Estado nacional. Los mismos tienen destinos habituales y específicos orientados a financiar diferentes partidas presupuestarias de nuestra provincia, algunas vinculadas a la educación, salud y seguridad de las y los bonaerenses”, argumentaron a través del escrito formal

“No se trata de los únicos incumplimientos y retrasos que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra Provincia, y seguiremos avanzando en el reclamo de cada uno de ellos. En ese sentido, exigimos la inmediata normalización del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador del Interior, y haremos las presentaciones formales correspondientes en los próximos días”, agregaron.

“Recortaron dos fuentes de recursos, dos destinos que no venían solo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas: una es el Fonid. El Fondo de Incentivo Docente existe desde el año 1998, es producto de una movilización docente que se conoció como la Carpa Blanca. Desde 1998 hasta ahora se pagó. Diez presidentes distintos...todos respetaron el fondo de incentivo docente. Va a un solo lugar: al sueldo, al bolsillo de los docentes. Milei no nos está castigando a nosotros. No es contra nosotros, es un fondo que va directo a los salarios”, había reclamado el gobernador Kicillof a comienzos de la semana.

Fuera de esto, el Ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, denunció que Buenos Aires ha sido históricamente discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de forma suficiente y adecuada. “Más allá de la urgente necesidad de rediscutir una nueva Ley de Coparticipación, el cumplimiento en tiempo y forma del envío de los recursos no automáticos que el Estado nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires resulta crítico para poder garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales que la Constitución nacional les reconoce a las y los bonaerenses”, cerró el funcionario.