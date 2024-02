La indignación de Mario Pergolini ante los problemas del sistema SUBE

Mario Pergolini

El empresario y ex conductor Mario Pergolini reaccionó con dureza a los problemas que sufren los usuarios del sistema SUBE ante el aumento de transportes, que generaron problemas de sistemas, largas filas en centros de atención presencial y otras dificultades operativas en los últimos días mientras miles de usuarios intentan registrar sus tarjetas para evitar pagar pasajes más caros. En sus redes sociales, la estrella radial se quejó: “Estamos en 2024, ¿qué tan difícil puede ser registrar una tarjeta?”.

Junto con la última suba de los boletos de colectivos y trenes, el Gobierno oficializó un aumento en el pasaje aún mayor al de la tarifa general ( llega a $430 en el caso del colectivo y $260 en el del tren) para aquellos que no tengan la tarjeta SUBE registrada lo que generó una movilización en masa hacia los puntos de expendio.

La principal vía para registrar a tarjeta SUBE es la web oficial del sistema. Pero ante el pico de demanda, sufrió varios desperfectos en los últimos días. Así que puntos de atención como las estaciones de Once, Tigre y Morón sufrieron una demanda mucho mayor a la habitual, con largas filas, quejas y malhumor de los usuarios.

Durante el día de ayer, el formulario web para registrar el plástico a nombre del usuario se encontraba “En mantenimiento” -hoy ya se puede acceder- lo que generó una oleada de quejas de los usuarios desde las redes sociales como así también en el transeúnte de a pie. “La web presenta una saturación anormal producto de la cantidad masiva de personas que entran a la vez y puede generar intermitencias temporales en cuanto a su estabilidad. Se está trabajando para optimizarla”, agregaron desde la cartera a cargo de Franco Mogetta.

Fue esa la situación que generó la reacción de Pergolini.

“¿En serio hay que ir a un lugar físico y hacer cola, esperar, que no ande el sistema? Lo mismo con los turnos para cualquier cosa. Ya se pueden automatizar. Cualquier estudiante de segundo años de sistemas lo puede hacer. ¡Es sólo voluntad!”, escribió.

“Conozco cientos de jóvenes emprendedores argentinos que pueden ayudar a generar tecnologías para facilitar trámites y evitar engorrosas filas”, insistió Pergolini.

“Estoy seguro de que la UBA, ITBA, UT, o quien tenga carreras de programación ayudarían”, concluyó.

A cerca de 13 años de su último trabajo en medios, Pergolini hoy está enfocado plenamente en su rol de empresario y emprendedor con foco en la tecnología: trabaja en el diseño de metahumanos, humanos digitales, sintéticos y empáticos, según explica.

Si bien ya no es un comentarista cotidiano de la realidad, tuvo hasta hace poco participación en la política de Boca Juniors y no se priva de dar su opinión sobre los temas que le apasionan, generalmente educación y tecnología, e incluso de política.

Recarga problemática

Otro dolor de cabeza para el pasajero es intentar cargar la tarjeta en las Terminales de Autoservicios (TAS), ubicadas en distintos comercios del AMBA. O los locales no tenían el servicio disponible (“no tenemos saldo”, repetían los comerciantes) o bien las máquinas se encontraban fuera de servicio, algo usual en las distintas estaciones de subte. Y también se sumó que algunas bocas de expendio de la red subterránea porteña tampoco contaran con saldo para realizar la recarga. “El tope en máquinas de comercios es de 300 mil pesos mientras que en las estaciones de subte es ilimitado, no debería existir ese problema”, contestó el Gobierno.

Y afirmaron que en cuanto a la carga de saldos, “no existe un problema respecto a eso”. “En estos últimos días hubo un inconveniente con la billetera virtual de Mercado Pago que ayer se solucionó y se continúa trabajando para mejorar la app, pero todos los medios de carga habituales continúan disponibles”, indicó Transporte.