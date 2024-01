Aumentos en el transporte: cuándo suben los boletos de los colectivos, los trenes y el subte

El aumento sobre el pasaje de los colectivos está demorado por cuestiones técnicas. (NA)

El transporte, en sus diversas formas, estará en el centro de los aumentos luego de los fuertes incrementos registrados a su vez sobre los precios de los combustibles. De esa forma, a partir de enero subirán los micros, los trenes y el subte. La ola de aumentos abarcará también a los taxis y los peajes.

En el nuevo cuadro tarifario para los colectivos, el boleto mínimo para el trayecto de hasta 3 kilómetros pasó de $52,96 a $76,92. El siguiente, que suele ser el de mayor caudal de pasajeros, de entre 3 y 6 kilómetros, pasó de $59 a $85,69. El que va de 6 a 12 kilómetros saltó de $63,54 a $92,29. Entre los 12 y 27 kilómetros la tarifa subió de $68,09 a $98,90. En tanto, el más largo, de 27 a 45 kilómetros, pasó de $72,61 a $105,46 pesos.

Ese aumento, no obstante, recién se concretará en los últimos días. Según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) comunicó a través de redes sociales que el ajuste al nuevo cuadro tarifario, que elevó el boleto mínimo a $77, podría retrasarse debido a que los nuevos cuadros tarifarios SUBE aún no han sido cargados en las validadoras de los colectivos.

“Es posible que el ajuste al nuevo cuadro tarifario que lleva el Boleto mínimo a $77 demore algunos días, ya que aún no han sido cargado los nuevos cuadros tarifarios SUBE en las validadoras de los colectivos. No tenemos precisiones todavía”, detalló la cámara empresaria en la red social X, ex Twitter.

Fuentes del sector aseguraron a Infobae que “todavía Nación Servicios (que opera la tarjeta SUBE) no cargó los nuevos cuadros tarifarios, todavía ese proceso no lo hicieron, estamos preguntando y no hay información. Tiene que haber una orden de la Secretaría de Transporte a Nación Servicios para que ellos procesen el nuevo cuadro, y eso impacte en las validadoras de los colectivos. Es muy probable que el 1° de enero y quizás martes y miércoles se cobre la tarifa actual”, apuntaron.

Desde la Secretaría de Transporte negaron que existiese un atraso y señalaron se trata de los tiempos normales para la implementación del aplicativo SUBE en las máquinas validadoras. “Siempre dijimos que los aumentos sería en los primeros días de enero”, señaló una fuente del organismo.

Los trenes

El Gobierno nacional determinó un incremento del 45% en el valor de los boletos de tren del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a aplicarse a partir del 15 de enero. Con esto, la tarifa mínima de Mitre, Sarmiento y San Martín saltará de $33,29 a $48,38 y la de Roca, Belgrano-Norte, Belgrano-Sur y Urquiza aumentará de $25,72 a $37,38. En tanto, los valores más altos ascenderán a $76,96 y $59,37 respectivamente.

“El 15 de enero de 2024 se aplicará la metodología contemplada por la Resolución 1017/22 para actualizar los cuadros tarifarios de los servicios de transporte público de pasajeros ferroviarios, elevándose la misma en un 45,32%”, explicaron desde la Nación.

En febrero habrá otro incremento sobre la tarifa de tren. (Télam)

Adicionalmente, se convocará a Audiencia Pública en los términos de la Resolución 616/2018 del entonces Ministerio de Transporte para la primera quincena de enero del 2024, a los fines de establecer una tarifa que reduzca paulatinamente la incidencia del subsidio a la oferta que ha generado graves distorsiones, incrementando la participación en el ingreso de las operadoras ferroviarias de la tarifa pagada por los usuarios. La misma regirá a partir del 1 de febrero del próximo año.

El subte

El Gobierno porteño anunció nuevos aumentos en los servicios de transporte. A partir del 5 de enero de 2024, entrará en vigor el primer tramo de la actualización tarifaria en el boleto del subte, que se incrementará de $80 a $110, mientras que el Premetro tendrá un costo de $38,50.

Este incremento constituye la primera fase del aumento, que será del 56% en total y se aplicará en dos tramos. La segunda etapa está programada para el 4 de febrero, momento en el cual la tarifa ascenderá a 125 pesos.

Según informaron desde la empresa Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE), la modificación del cuadro tarifario en el boleto del subte fue tratada y aprobada en la audiencia pública realizada el pasado 4 de diciembre, a fin de “seguir garantizando el mantenimiento y correcto funcionamiento del servicio”.

Los taxis

El Gobierno porteño hizo lugar a la solicitud presentada por seis agrupaciones que representan a los taxistas para actualizar el cuadro tarifario.

En este sentido, desde el Gobierno porteño plantearon un incremento en dos segmentos: el primero del 20%, a implementarse en enero del 2024, y el segundo del 30%, a aplicarse en marzo próximo.

A partir de estos nuevos incrementos, el valor de la ficha de los taxis porteños pasó de costar $54,80 a $65,70 desde este lunes. En marzo, aumentará a $85,40. La bajada de bandera, que hasta diciembre costaba $548, desde ayer cuesta $657 y subirá a $854 en marzo.

Los peajes

Desde el viernes pasado los peajes de las autopistas que funcionan como acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son un 49% más caros. El incremento rige para la 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia, tal como se había discutido en la audiencia pública de principios de mes.

En el caso de las autopistas 25 de mayo y la Perito Moreno el peaje pasó de $431 a $642 en las horas no pico. Para las horas pico se abonan ahora $910,43.

En tanto, en la autopista Illia se pagan ahora $267,65 en hora no pico y $378,50 en hora pico. Los aumentos quedaron autorizados tras una audiencia pública que realizó el Gobierno porteño a principios de diciembre pasado.