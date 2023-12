Santiago Bausili: “No cierra el Banco Central mientras yo esté ahí”

Santiago Bausili habló sobre cerrar el Banco Central

A dos días del cambio de Gobierno, el futuro presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aclaró que el organismo no cerrará sus puertas, como lo había anunciado Javier Milei durante la campaña presidencial.

“No cierra el Banco Central. Mientras yo esté ahí, no cierra”, declaró, en una entrevista con IP Noticias. “Simbólicamente se cierra, se va a trabajar en que no haya más emisión monetaria”, aclaró el ex secretario de Finanzas.

Asimismo, Bausili sostuvo que uno de los objetivos prioritarios de su gestión será devolver la independencia a la máxima autoridad financiera.

El futuro presidente del Banco Central, Santiago Bausili (Nicolás Stulberg)

“La independencia del Banco Central se da cuando el BCRA no financia al Tesoro. Nosotros entramos en una situación en la que el BCRA ya financió al Tesoro. En lo que tenemos que trabajar es en reconstituir la independencia del Banco Central”, dijo.

Las palabras de Bausili llegan apenas dos semanas después de que la Oficina del Presidente Electo ratificara la intención de cerrar las puertas del BCRA. “Ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable”, aseguraron a través de un comunicado difundido por redes sociales.

Además, el propio Milei había declarado en múltiples ocasiones que la intención era eliminar al organismo. Sin ir más lejos, durante el último debate presidencial, que tuvo lugar el pasado 12 de noviembre, Milei afirmó: “Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación”.

Luego, ante un planteo hecho por el ministro de Economía y ex candidato del Frente de Todos, Sergio Massa, volvió a confirmar su posición frente a la continuidad del BCRA. “Voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabés por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros”, apuntó.

De esta manera, con sus declaraciones, Bausili le puso paños fríos al debate por el cierre de la máxima autoridad financiera.

Decisiones puertas adentro

El ex secretario de Finanzas de Macri no dio muchos más detalles acerca de las medidas que se tomarán a partir del lunes, ya con Milei en el sillón presidencial. Sin embargo, compartió algunas consideraciones que dan a entender cuáles serán los caminos que se tomarán.

El Banco Central seguirá funcionando, pero se buscará su independencia del Gobierno nacional (Reuters)

Por un lado, reconoció que el dólar a $350 es ficticio. “No es un nivel de equilibrio”, sostuvo, confirmando que el futuro Gobierno avanzará con la devaluación del tipo de cambio oficial. Fuera de esto, no dio más precisiones acerca de cuál será la cotización que se buscará.

Sí había dado alguna definición el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, quien hace algunos días declaró que “un dólar a $600 o $650 sería razonable”.

En otro punto, Bausili fue consultado por la prensa acerca de las Leliqs y el problema que implican para el futuro de la economía, sobre todo por el potencial impacto sobre la inflación. Sin embargo, el futuro funcionario de Milei no dio declaraciones. “En su momento hablaremos de las Leliqs. No sé cuándo habrá anuncios, porque las autoridades tardan en entrar y en salir”, respondió.

El ex secretario de Finanzas tampoco confirmó si la emisión monetaria se frenará a “cero” desde el minuto uno, o si, por el contrario, el grifo se cerrará de forma progresiva, hasta alcanzar el nivel más bajo posible. “Vamos a verlo cuando anunciemos las medidas”, comentó.

En síntesis, el Banco Central no cerrará literalmente, al menos en el corto plazo, y el objetivo sigue siendo frenar la emisión monetaria. Cómo se hará y cuándo, se comenzará a saber después del cambio de mando.