Qué significa que el dólar oficial se haya negociado con un valor de $500 para el lunes 11

Mientras que el dólar mayorista es negociado pasadas las 14 horas a $363,60 (con alza de 50 centavos) en el segmento de contado (spot), se pactaron en simultáneo algunas operaciones entre privados con fecha 11 de diciembre (el lunes posterior a la asunción de Javier Milei) en 500 pesos por dólar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Esto implica una salto discreto del tipo de cambio en un rango de 38% para el lunes que viene, según lo convalidan esta operación por un volumen reducido de 2 millones de dólares. Luego hubo una segunda operación por un millón de dólares a 450 pesos por unidad.

Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, explicó a Infobae que esta operatoria en el MAE “es mayorista entre privados y por ahora no hay intervención del BCRA. Es la concertación de dólar mayorista a liquidarse en ‘t+5′, es decir, el lunes próximo”. Incluso la punta vendedora (“offer”) llegó a marcar un precio máximo de $750, que no llegó a convalidrase por la demanda.

Con operaciones marginales el mercado anticipa un salto cambiario para el lunes, pero el monto es insuficiente para definir el nivel del tipo de cambio con el que empezará la gestión de Milei

“Puntuales operaciones formalizadas para liquidar el próximo lunes en niveles de $500 y $450, han llamado la atención del mercado”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En este sentido, un operador comentó que “recién estábamos sacando de la calculadora. Es una colocación de alguien que puede haber comprado en el ‘spot’ (de contado) y vendido para el lunes. Quizás algún banco al que la operación no le mueva la posición (de divisas sobre patrimonio neto) porque ya tiene el negocio cerrado y se está ganando 23% directo de tasa. Es un tema de más de pesos y colocación de pesos que de uno que se esté jugando a comprar para el lunes y que pueda ser un negocio contra el precio del spot”.

Operaciones con dólar oficial para el lunes 11 (MAE).

Hay que recordar que el 25 de noviembre último el Banco Central emitió una comunicación que obliga a las entidades financieras a reducir su posición global neta en dólares del 4 al 0 por ciento. La medida, que se enmarcó en una serie disposiciones destinadas a cuidar las lánguidas reservas netas de la entidad monetaria y que no afectó al nivel de depósitos en dólares de lo clientes bancarios.

En tanto, otro avezado agente de la plaza mayorista -que es donde se pactan las operaciones de comercio exterior, negocios interbancarios e interviene el BCRA- indicó a Infobae que “para hoy y mañana sigue con la misma tónica (de crawling peg o devaluación gradual), lo único que llamó la atención del mercado es un negocio puntual de 2 millones de dólares operados a $500 para el lunes. La pantalla para el lunes vale 460/560 pesos y por supuesto refleja expectativas de otro nivel del tipo de cambio. Veremos si se cumple y en qué nivel total operado al lunes ahora está en el orden de los 3 millones es muy poco”.

El operador mayorista le dio a estos negocios marginales “muy poca relevancia en realidad, porque las normas del Central todavía siguen indicando que los bancos no pueden incrementar la posición (de divisas en su patrimonio neto), así que para mí son operaciones de alguna cobertura, que por algún motivo especial se están operando para el lunes. Se operaron USD 3 millones nada más y el último millón se operó a $450. Se opera a ese nivel porque hay que poner un valor para el lunes, no vas a operar para el lunes a $360, después de un cambio de Gobierno y cuando todo el mundo anticipa un tipo de cambio oficial bastante más alto que el actual, pero no significa nada. Por ahora es pura especulación o alguna operación de cobertura que tienen que hacer sí o sí y le ponen precio. Así que bueno, esperemos”.

El precio que tendrá el dólar oficial después del 10 de diciembre es sin duda una de las principales señales que esperan inversores, empresas y analistas en el comienzo del Gobierno de Javier Milei. El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, estimó que sería “razonable” un nivel de entre $600 y $650, la misma cifra que había adelantado Infobae en exclusiva, pero aclaró que no necesariamente ese será el valor que tome la divisa en el inicio de la gestión. Las consultoras anticipan que ese nivel implica mantener inicialmente el cepo, convivir con brecha cambiaria, aunque considerablemente más baja que la actual, y un freno para la acumulación de reservas del Banco Central.

El economista Alejandro Kowalczuk expresó que “una devaluación es más efectiva, cuanto menos esperada por los agentes sea ¿Por qué? Porque si lo que esperan los agentes tiene una probabilidad de ocurrencia del 100% los agentes ya se ajustan hoy al nuevo escenario”.