“Mientras escribía sobre construir empresas globales desde Argentina me robaron el celular”: el lamento de un empresario unicornio

El empresario Pierpaolo Barbieri.

Los hechos delictivos son cada vez más frecuentes y cualquiera puede ser víctima de ellos, sin distinción. En las últimas horas cobró notoriedad el arrebato que sufrió en plena vía pública el reconocido empresario Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, quien compartió su desafortunada experiencia a través de su cuenta en la red social “X”.

“Mientras escribía sobre nuestra posibilidad de construir empresas globales desde Argentina me asaltaron y robaron el celular. Tristeza. Pero vamos a estar mejor. Ni eso me desanima”, relató Barbieri, quien recibió centenares de respuestas a su posteo como muestra de solidaridad.

Justamente, Barbieri se encontraba esta mañana en la vía pública escribiendo a través de “X” acerca del potencial argentino para generar emprendimientos.

“Tenemos el talento y la ambición para construir empresas globales desde Argentina. Pero hay que competir regional y globalmente. Porque los monopolios atrofian y la competencia eleva”, aseguró el joven empresario, instantes antes de sufrir el arrebato de su teléfono.

El posteo de Barbieri en "X"

Sin embargo, minutos después de subir el tuit, fue víctima de un robo piraña donde le sustrajeron el dispositivo móvil. No obstante, conservó la calma y lo compartió con su público desde el mismo espacio, pero dejando un mensaje esperanzador que obtuvo más de 2.000 de “me gusta”, el ícono de aprobación de los mensajes que utilizan los usuarios de “X”.

Las muestras de solidaridad de sus seguidores en “X” no se hizo esperar. “Dónde fue Pier? Lamentablemente ya ni se puede escribir tranquilo en la calle, tenés que tener un ojo en la nuca”, le preguntó Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev, un tuitero anónimo muy seguido por el mundo financiero y fintech que días atrás fue retuiteado por el propio Javier Milei.

Barbieri es el fundador de Ualá, una de las billeteras virtuales más conocidas de la Argentina

Martín Borchardt , CEO de Henry, escribió: “Una lástima amigo, espero que estés muy bien!”.

“Ánimo que ya termina el gobierno kirchnerista”, comentó el usuario Juan Manuel Alquezar (@jmalquezar); “Fuerza Pier, cuanto más nos damos cuenta lo mal estamos, más trabajamos para salir adelante”, le expresó Fidi (@Federelli). “Desde que llegué a BA mi mamá me dice que no ande con el cel en la mano en la calle y yo ni bola. Uno se malacostumbra a esas pequeñas libertades y es muy loco no tenerlas en una ciudad tan linda. Lo siento :/ ”, escribió la usuaria L (@_inwndrlnd). Tomás (@argentomi) le aconsejó: “Fuerza Pierpa! Nunca el celu en la mano en la calle a menos que sea una urgencia”.

En agosto de 2021 Ualá se convirtió en el décimo unicornio argentino cuando recibió una nueva inversión y alcanzó un valor de 2.450 millones de dólares. Entonces, la empresa dirigida por Barbieri obtuvo un desembolso de USD 350 millones liderado por SoftBank y Tencent.

Hay que competir a nivel global, pide Barbieri

Ualá es una billetera digital que aspira a ser un ecosistema financiero en sí mismo y ya tiene más de 4 millones de tarjetas Mastercard en la calle. Tiene operaciones en México y Colombia, y nació con fondos globales del magnate George Soros. Este año anunció que el BCRA aprobó una alianza estratégica con Wilobank, ahora Uilo. De esa manera, se convirtió en la primera fintech local en se un banco digital.

La semana pasada, la fintech anunció la nueva tarjeta de crédito Mastercard internacional, en sus versiones física y digital. Se puede solicitar de forma gratuita, segura y 100% online desde la app, sin costos de emisión, envío y mantenimiento. La tarjeta es emitida por Uilo y es procesada por Fiserv. Está disponible para usuarios que hayan abierto una Caja de Ahorro en pesos en Uilo a través de Ualá y puede usarse en los más de 100 millones de comercios a nivel mundial donde opera la red de Mastercard. Proporciona notificaciones instantáneas en la app por consumos para el control de gastos y una actualización en tiempo real del límite de compra remanente. Su versión digital es inmediata, se solicita en menos de cinco minutos, permitiendo a los usuarios realizar compras online, suscribirse a servicios y vincularse con otras aplicaciones.

“Creemos en la interoperabilidad. Estamos listos para que la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta funcione hoy. Queremos un mercado competitivo y sin monopolios”, dijo Barbieri. “Lanzamos una tarjeta de crédito con la idea de darle crédito a gente que no tiene acceso al sistema y hacer un historial crediticio que sea transparente, expandible y para más gente. Seguimos creyendo que los próximos años en la Argentina van a ser mejores y seguimos invirtiendo en el país para generar trabajo”, agregó.

Barbieri es un emprendedor argentino de 36 años y el fundador de Ualá. Fue becado para estudiar Historia y Economía en la Universidad de Harvard a los 17 años y luego continuó sus estudios de posgrado en Cambridge.

Es también Director Ejecutivo de Greenmantle, una consultora geopolítica y macroeconómica basada en Nueva York; y fundador de 17Sigma, venture capital para invertir en proyectos de América Latina en etapas iniciales. En 2015 publicó el libro La Sombra de Hitler, un análisis sobre los vínculos económicos que existieron entre la Alemania de Hitler y la España de Franco.