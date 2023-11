La Canasta Básica subió 8,1% en octubre y una familia tipo necesitó $345.295 para no ser pobre

En los primeros diez meses del 2023 la Canasta Básica Total subió 126,4% (EFE)

La inflación llega a todos los rincones de las góndolas y los productos de primera necesidad no son la excepción. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la Canasta Básica Total (CBT) subió 8,1% en octubre y alcanzó un valor de 345.295 pesos.

Te puede interesar: Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

La CBT se mide en función del consumo que requiere una familia tipo (dos adultos y dos menores) para cubrir el 100% de sus necesidades durante un mes. Por eso, los hogares con ingresos inferiores a una Canasta Básica Total son considerados pobres.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), estudio que mide el gasto necesario para cubrir el 100% de las necesidades alimenticias durante un mes, tuvo un incremento del 8,6% durante octubre. Así, la CBA, que se utiliza para determinar la línea de indigencia, llegó a los 160.603 pesos.

Más rápido que la inflación

Como se puede observar, ambas canastas tuvieron un aumento coherente con la inflación del mes pasado (el IPC subió 8,3% en octubre), pero los valores acumulados muestran una realidad diferente. De acuerdo a los datos relevados por el Indec, en el acumulado de enero a octubre el valor de la CBT tuvo un aumento del 126,4%, mientras que la CBA avanzó 139 por ciento. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), en cambio, avanzó 120% en ese mismo período. Eso quiere decir que las canastas acumulan subas de 6,4 y 19 puntos más que la inflación general respectivamente.

En octubre, los alimentos volvieron a aumentar por arriba de la inflación promedio (EFE)

La diferencia es significativa también en la comparación interanual. Los datos oficiales señalan que la inflación acumulada de los últimos doce meses es ed 142,7%, contra una suba del 1471,1% en la CBT y un aumento del 158,6% en la CBA. Dicho de otra forma, los productos de primera necesidad mantienen un ritmo de aumento mayor al promedio, pese a lo ocurrido puntualmente en octubre.

Cuál es el costo de vida

Las canastas básicas toman en consideración las necesidades de una vivienda compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31, una hija de 8 y un niño de 6 años. Sin embargo, está claro que cada hogar tiene una composición diferente y que el dato que el Indec presenta como representativo, no refleja la realidad de todas las familias argentinas.

Te puede interesar: A cuánto llegó la pobreza tras la inflación de octubre, según un informe de la UTDT

Para explicar las diferencias, el organismo nacional presenta mensualmente el costo de vida de otros dos grupos familiares. Por un lado, publica la canasta de un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años. Al ser una persona menos y con otras edades, ambas mediciones arrojan resultados menores a los mencionados anteriormente. En este caso, los datos de octubre indican que la CBT para esa familia fue de $274.895 y la CBA de $127.858 en el mes de octubre.

La canasta en diferentes tipo de hogares

Asimismo, un grupo familiar con más integrantes tiene por supuesto un costo de vida mayor. Según los datos relevados por el Indec, un hogar compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, debe percibir un ingreso total de $363.175 por no caer en situación de pobreza y tiene ganar al menos $168.919 para cubrir la totalidad de sus necesidades alimenticias y así superar la línea de indigencia.

Te puede interesar: Para no ser pobre, una familia porteña necesitó $350.579 en octubre

De cualquier manera, más allá de la composición del grupo familiar, las estadísticas confirman que mantener un hogar es cada vez más caro y no sólo en valores nominales. Si bien aún no se publica el índice de salarios de octubre, las estadísticas publicadas por el Indec muestran que hasta septiembre los salarios venían subiendo a menor ritmo que la inflación y bastante por debajo de las canastas básicas. Eso significa que el aumento promedio de los ingresos no es lo suficientemente alto como para mantener estable el nivel de calidad de vida de los trabajadores.