Sugestivo mensaje del último ministro de Economía de Macri tras la crisis interna en Juntos por el Cambio

Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, emitió un críptico y crítico mensaje tras la fuerte crisis en JxC por la derrota electoral y el acuerdo político entre el ex presidente y Javier Milei.

Sus palabras están en sintonía con el desconcierto que existe tanto en ese espacio como entre los técnicos de La Libertad Avanza en los últimos días.

“Se rompe pero no se dobla versus se dobla pero no se rompe”, indicó el tercer ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos en la red X, antes Twitter, con un juego de palabras a partir de la frase histórica del radicalismo.

Lacunza fue coordinador económico de los equipos económicos de Juntos por el Cambio y, aunque estaba ligado al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantenía buena relación con sus pares cercanos a Patricia Bullrich.

El mensaje de Lacunza

Ayer, el último presidente del Banco Central de la era Macri, Guido Sandleris, dijo a Infobae que votará a Milei, aunque aclaró que no trabaja con los equipos técnicos del candidato libertario.

“Yo no tuve reuniones con Milei ni con sus equipos, ni tuve tampoco ofrecimientos de Macri de participar en reuniones en ese sentido”, afirmó.

“Es más, que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de Milei y de JxC” dijo Sandleris, mencionado como uno de los economistas ofrecidos por Macri a Milei para un eventual gobierno.

“En cuanto a mi posición frente al ballotage, cada uno es dueño de su voto y en el PRO se acordó libertad de acción de los referentes. En mi caso, mi apoyo va a ser a Milei. No me gustan muchas de sus propuestas como tampoco me gustan las de Massa, pero me preocupa más la continuidad del kirchnerismo vía Massa que un Milei que está mostrando más moderación”, explicó Sandleris.

Tras la derrota de Bulrrich del domingo, predomina el silencio en los cuadros técnicos de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, el diálogo subterráneo entre ellos se mantiene de cara al balotaje y al nuevo gobierno que asumirá en diciembre próximo.

Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, (AP Foto/Daniel Jayo)

“Estamos absortos de la ansiedad y anarquía como se precipitó la interna. Los diferentes espacios de Juntos ya salieron con sus posturas sin consenso, primero la Coalición Cívica por la neutralidad y algunos dirigentes radicales a favor de Massa, luego lo de Patricia y Mauricio pro-Milei”, se lamentó.

“Hay cero institucionalidad para buscar consensos. Toda ansiedad anárquica para marcar la cancha: mantengamos la unidad siempre y cuando piensen como yo, parecen decir”, agregó la fuente. “Evidentemente había fisuras anteriores, presuntamente insalvables, que se precipitaron con la derrota. Pero que no puedan reunirse antes de hablar públicamente es sintomático del quiebre de confianza”, indicó.

Al respecto, la fuente indicó: “Vemos que manosean un poco nuestros nombres sin preguntarnos, aunque por supuesto hablamos con colegas de las dos fuerzas, porque somos pocos, una decena, y nos conocemos bien, pero puedo asegurar que no hay un diálogo sistemático ni orgánico para congeniar planes y coordinar equipos”.

De todos modos, el economista sentenció: “Luego del 10 de diciembre el ajuste es inevitable. Puede ser más ordenado o más desordenado. Pero habrá otro dólar y más inflación en el verano”.

Desconcierto en LLA

El desconcierto no se limita a los técnicos de JxC, ya que entre los colaboradores de Milei también predomina cierta desazón luego de las últimas declaraciones del candidato en torno de las cuestiones económicas, como producto de su acercamiento a Macri. “No es una buena decisión, no aporta nada. Es la viveza de Mauricio para usar a Javier. ¿Qué le suma un ala del PRO hoy a nuestro espacio?. Nadie está contento. El que se apura, pierde”, explicó una fuente de ese espacio.

El economista Carlos Rodríguez

En tanto, otro economista cercano a Milei, Carlos Rodríguez, expresó: “Unámonos para sacar al Kirchnerismo, pero también para gobernar. Tiene que haber una clara comunión de ideas político-económicas. No cometamos errores muy recientes que fracasaron estrepitosamente y llevaron nuestro país al retroceso y la pobreza. La Alianza Radical-Socialista de 1999 trajo la destrucción de la Convertibilidad y la vuelta del peronismo/Kirchnerismo. Nuevamente la alianza llamada Cambiemos de 2015 entre el Centro derecha PRO y los Radicales de Izquierda fracasaron rotundamente en el manejo de la economía y nos devolvieron al kirchnerismo”.

“Ahora se discute una alianza entre la derecha de LLA y el centro derecha del PRO y otras fuerzas afines como las de Schiaretti. Esta alianza tiene muchas mas chances de llegar a posiciones compatibles y eficientes, en tanto no se repitan errores del pasado en materia de política monetaria de Cambiemos o se insista en posiciones extremas de LLA. Los argentinos quieren crédito, quieren vivienda, alquilada o propia, no quieren inflación, quieren seguridad y salud. Quieren educacion, no indoctrinamiento. Temen a cambios revolucionarios que no entienden. Tienen sus ahorros en el colchón y quieren usarlos. Quieren llegar a fin de mes. Hay que ayudarlos, no asustarlos. @JMilei @PatoBullrich”, afirmó el ex jefe de asesores del ministro Roque Fernández.