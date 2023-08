“Preocupa la confusión del mensaje”: críticas empresarias en el Consejo de las Américas por el ingreso de la Argentina al BRICS

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (Adrián Escándar)

El Council de las Américas, que reunió esta mañana en un hotel porteño a funcionarios, candidatos presidenciales de la oposición y una nutrida platea de hombres y mujeres de negocios de distintos sectores, estuvo marcado por una novedad de hipercoyuntura: el ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS, algo que recolectó críticas entre los empresarios, que lo consideraron más bien un paso geopolítico que de apertura de mercados, en un contexto de finalización de un mandato presidencial.

Para los empresario implica un mensaje “confuso” del país hacia la comunidad internacional y fue considerada una decisión con un timing difícil de interpretar como positivo por el sector privado al tratarse de un decisión de relaciones internacionales relevante por parte de un Gobierno que transita sus últimos meses y que, más allá de la posibilidad de una continuidad del oficialismo con Sergio Massa, ya tuvo críticas terminantes por parte de la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense Alejandro Díaz aseguró que el ingreso del país al BRICS “es un proceso que va a llevar su tiempo, es un proceso más de la próxima administración que ésta. Preocupa la confusión por el mensaje del actual gobierno en comparación con la oposición. No es preocupante en tanto que es algo que tendrá que hacer la próxima administración”, comentó en diálogo con periodistas durante el Council, que se desarrolló desde la mañana hasta pasadas las 13 en el hotel Alvear Palace.

El titular de esa cámara planteó, respecto a la coyuntura sobre la que se dio el anuncio del ingreso al bloque geopolítico que lideran Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica que “la devaluación en un momento dado por un one shot requiere un proceso posterior que es el equilibrio de los precios relativos. Eso más otras dedcisiones como el impuesto PAIS, los costos de proveedores que están subiendo 20 o 30%, las paritarias, están generando inconvenientes acotados a la posibilidad de trasladar o no a precios”.

Por otro lado, respecto a la aprobación del desembolso del FMI hacia la Argentina, que tuvo lugar este miércoles, Díaz consideró que “era un elemento importante para definir las prácticas de comercio exterior en los próximos meses, faltaba la formalización pero había decisión del gobierno norteamericano para que eso pasara y su acción fue muy relevante”.

Consultado sobre el anuncio de la entrada a la nómina de socios del BRICS, el anfitrión del encuentro y presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) Mario Grinman, aseguró que “la Argentina tiene que comercializar en todos los estamentos peara poder llevar adelante nuestro desarrollo de una manera de generar relaciones más pragmática” y dijo que, como cámara, “vamos a reafirmar siempre nuestra pertenencia al mundo occidental”.

Por su parte, el experto en comercio exterior y miembro de la Cámara Argentina de Comercio Marcelo Elizondo consideró en diálogo con Infobae que el convenio con el BRICS “no es un acuerdo de libre comercio, no tiene incentivos, no hay reducción de aranceles ni promoción conjunta”.

“Es un acuerdo de Gobiernos, no una apertura de comercio para empresas. Está más orientado a las decisiones políticas. No es un acuerdo para mejorar el comercio. No es verdad que sea para mejorar la inserción comercial, es una alianza geopolítica. Es un acuerdo en un monento álgido en el mundo con dos actores con que tendría cuidado: Rusia y China. Están entrando los BRICS países que no son democracias virtuosas como Irán y Arabia Saudita. No me parece que sea el paso ideal. Al Gobierno le quedan tres meses, no es el momento para plantear una alianza de este tipo”, cuestionó Elizondo.

Respecto a la posibilidad de contar con asistencia financiera del banco de desarrollo de ese bloque, el expertó apuntó que “se puede ser miembro del banco de desarrollo del BRICS sin ser miembro del BRICS. Sería una buena decisión, estaría de acuerdo. Si la razón es esa y Argentina quiere auxilio fiannciero, al actual Gobierno le quedan semanas, no puede instrumentarse algo tan rápido ante una elección que puede dejarlo sin poder políítico real”, mencionó Elizondo.

“Tomar una decisión de corto plazo cuando quizás lo que consigas pasa después de que el Gobierno actual esté en funciones, poniendo en compromiso al país, hubiese sido más cuidadoso. La Argentina es el país más cerrado de Latinoamérica: con récord de exportaciones fuimios el país con ratio de exportaciones sobre el PBI más bajo de la región. Un tratado de libre comercio se puede tener con cualquiera, incluso con China, pero un compromiso de Gobierno hay que pensarlo en el largo plazo”, concluyó.

En tanto, Marcelo Scaglione, miembro del equipo técnico de Juntos por el Cambio y que fue subsecretario de Estado y negociador del ingreso de la Argentina en la OCDE aseveró que “es una muy mala señal”. “Hoy es el día de la independencia de Ucrania, hace más de un año y medio que Argentina recibió la invitación para ingresar a la OCDE que generan el 75% de la inversión. Esa invitación todavía no se contestó. El día de la independencia ucraniana se anuncia el ingreso a un espacio donde está el invasor de Ucrania e Irán. La señal para el mundo es malísimo, hay un gran desconcierto de la comunidad internacional”, dijo a Infobae.

En ese sentido, consideró que “Patricia Bullrich fue extremandamente clara: ese acuerdo no va a prosperar. Tenemos que dar señales claras al mundo de donde estamos posicionados. Estar con países que han atentado contra nuestro país y que pase inadvertido es un despropósito”, completó.

