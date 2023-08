Por primera vez en la Argentina, una fintech manejará un banco: cuál es su agresiva promoción para ganar clientes

La caja de ahorro de Uilo, con clave CBU, se abrirá y se operará desde la app de Ualá

Los bancos suelen invertir en empresas, financieras o no, para ampliar su oferta de servicios. En la Argentina, el mercado fintech ofreció un ejemplo a la inversa: por primera vez, una fintech compró un banco para sumarlo a su ecosistema y brindar a sus clientes prestaciones que exceden al menú tradicional de las billeteras virtuales. Para poner el plan en marcha, ya armó una nueva marca y una promoción muy agresiva que seguramente causará ruido.

Todo empezó en 2021. Ualá, la fintech creada por Pierpaolo Barbieri, acordó con Wilobank, el banco digital del fundador de Corporación América, Eduardo Eurnekian, el traspaso del paquete accionario de la entidad. Como parte del acuerdo, Eurnekian se incorporó como accionista de Ualá. La operación fue aprobada por el Banco Central en junio de 2022 y ahora comienza a generar efectos concretos.

La fintech comenzará a ofrecer una caja de ahorro bancaria (con CBU) que será operada desde la app de Ualá. Por primera vez, una billetera será la vía para acceder a los servicios bancarios tradicionales.

La campaña de lanzamiento de la nueva caja de ahorro incluirá una agresiva promoción: la devolución del 5% de todas las compras realizadas con tarjeta prepaga Mastercard, incluyendo las que se hagan en el exterior, hasta un tope de $50.000 por mes. La promoción se encuentra en etapa de prueba, pero ya fue ofrecida a algunos usuarios. Se espera que en las próximas semanas esté disponible para todos los 4 millones de usuarios de Ualá en el país.

¿Cómo funciona? La caja de ahorro bancaria, con su CBU, se abre ingresando a la app de Ualá, en un trámite breve que incluye tomarse una selfie y fotografiar el DNI. Todos los fondos que ingresen a la cuenta se acreditarán en la caja de ahorro bancaria y cada gasto que se haga con tarjeta o con código QR recibirá el reintegro del 5%, que se acreditará a las 48 horas de realizada la compra.

Al mismo tiempo, la cuenta mostrará dos saldos: el de la caja de ahorro, disponible para gastar, y el saldo invertido que rinde intereses a través de un fondo común de inversión, que puede hacerse disponible en forma instantánea, las 24 horas.

La caja de ahorro bancaria manejada desde una billetera virtual puede generar también un cambio sustancial en el negocio financiero: esa cuenta, de carácter bancario pero manejada desde una fintech, podrá transformarse en una cuenta sueldo, algo que normativamente está reservado para los bancos. También podrá utilizarse para recibir cualquier prestación social de Anses.

Para competir con los bancos con la cuenta sueldo, gracias a contar con “licencia” bancaria, Ualá podrá incorporar tarjetas de crédito y armar paquetes de servicios con beneficios para los asalariados. La cuenta sueldo siempre es el producto clave para el sector financiero ya que le abre la puerta para que el banco ofrezca a ese cliente otros servicios financieros más rentables, como seguros o préstamos. Ualá será la primera fintech en ingresar a ese juego y, mientras no cambie la regulación o no se produzca otra compra similar, será la única. La fintech líder de la Argentina, Mercado Pago, tiene una enorme oferta de prestaciones pero no puede ofrecer cuenta-sueldo. Además, hay un segmento del mercado, en especial los jóvenes, más habituado a tener una mejor experiencia de uso con las fintech que con los bancos.

Nueva marca

Para la nueva etapa, Ualá además inicia un proceso de cambio de marca: Wilobank pasará a llamarse Uilo. La nueva denominación para la caja de ahorro llega alineada con el paquete de marcas que viene desarrollando la compañía. Su Alyc (Agente de Liquidación y Compensación, su sección bursátil) se llama Ualintec; su servicios de cobranzas, se llama UalaBis; su programa de beneficios Uala+.

La marca Uilo refuerza el concepto que siempre transmitió Ualá desde que comenzó la negociación para asumir el control de la compañía. El banco será un capítulo dentro del ecosistema financiero de la compañía, que ingresa así en un paraguas que ya integran los servicios de la cuenta de pagos (con CVU) para hacer y recibir transferencias, préstamos, inversiones en fondos comunes de inversión, cedears y dólar MEP, el sistema de cobro digital para los comercios, entre otros.

Ualá, uno de los “unicornios” argentinos, ya había seguido un camino similar en los otros dos mercados en los que está presente. Tanto en México como en Colombia también adquirió otra compañía para ampliar su negocio. A fin del año pasado, anunció un plan de inversiones de USD 150 millones en los 3 países, donde ya suma 5 millones de clientes, a lo largo de 18 meses.

