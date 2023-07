Bonos y acciones: cómo sigue el “trade electoral” en los mercados tras el acuerdo con el FMI

Un avance en los consensos políticos podría "romper el techo" del precio de los bonos en dólares. Foto: REUTERS

Para los analistas del mercado, el anuncio del acuerdo de la Argentina con el FMI que le permitirá acceder a un desembolso USD 7.000 millones después de las PASO no tendrá un gran impacto sobre el precio de los activos argentinos, básicamente por dos razones. La primera es que el optimismo que trajo la contienda electoral, en la que no hay chances para candidatos considerados anti-mercado, ya está priceado casi en su totalidad. La segunda es que pese al alivio que traen esos dólares que llegarán de Washington para mejorar la foto, todavía hay demasiadas incógnitas para saber cómo sigue la película.

Para el analista Gustavo Ber, “el ‘trade electoral’ ya estuvo descontando un cambio de ciclo político, y de ahí las mejores expectativas que generaron fuertes subas en los últimos tiempos, con mayor decisión en el caso de los ADRs. Hacia adelante, será crucial que los resultados de las PASO vayan convalidando dicho escenario, ya que recientemente los activos domésticos han venido perdiendo impulso por los condimentos locales”.

En ese escenario, es claro que el acuerdo con el FMI por sí solo no trae un cambio de rumbo, si bien puede “ayudar a evitar mayores deterioros durante esta etapa de desequilibrios económicos que se transita en medio la transición política”, destacó Ber, quien además observó cautela en los mercados del viernes tras conocerse la noticia. “La reacción inicial de los inversores está resultando prudente, al extenderse la firmeza de los dólares y las mejoras tanto en ADRs como en bonos en dólares”.

Más allá de la noticia del acuerdo, lo cierto es que el precio de los bonos soberanos volvieron a ubicarse en un techo en relación con los títulos de mercados emergentes. “En estos niveles, los bonos ya no están más baratísimos. Para volver a los precios de la primera mitad de 2021, necesitamos ver novedades serias respecto de la capacidad de Argentina de acumular reservas”, explicó Javier Casabal, estratega de AdCap Grupo Financiero.

No obstante, según este experto hay un factor que podría permitir que los bonos rompan el techo actual de precios y tiene que ver con la política. “El mercado espera ver salud política, consensos entre oficialismo y oposicion. La sola idea de que todos los candidatos disponibles tienen un discurso parecido y casi solo difieren en los modos y las velocidades, es una excelente noticia”, señaló Casabal.

Un ingrediente que se suma al análisis de los operadores sobre el trade electoral está en el archivo: la debacle de acciones y bonos, junto a un salto del dólar, ocurrida al día siguiente de las PASO de 2019, luego de que Alberto Fernández consiguiera una diferencia irremontable sobre Mauricio Macri.

Cuatro años después, la situación es distinta. “Al día siguiente de las PASO no va a ocurrir absolutamente nada. No hay que esperar ninguna clase de shock, al menos hasta octubre. Massa tiene que cuidar su capital político, por lo que no hay ninguna forma de que lo desperdicie rompiendo el mercado”, explicó Casabal, para quien la preocupación de los inversores por un salto del dólar “recién es para 2024 si se confirma el escenario que dan las encuestas de un cambio político. Y ahí sí podría haber un salto en los bonos”.

“Lo que mira el mercado para después de las PASO es que los dos candidatos que queden empiecen a mostrar las cartas, y expliquen si los planes que hay que hacer ya están bien armados”, agregó el experto.

Otras miradas en el mercado son menos complacientes hacia lo que viene. “En acciones, el trade electoral está agotado”, sentenció un operador que hasta espera “alguna corrección en el corto plazo para digerir la incertidumbre, porque la elección está abierta. Esto no es el 2015 ni el 2019, la macro está más complicada: hay muchas distorsiones, inflación muy alta, reservas netas negativas y una devaluación inevitable”.

Para los bonos, explica el mismo operador, “el mercado está muy conservador y los precios ya no están regalados, como sí lo estuvieron”. También recuerda la principal crítica a la reestructuración del ex ministro Martín Guzmán: “Los cupones de los bonos son excesivamente bajos, en mercados con una tasa de referencia del 5% en dólares”.

Al mismo tiempo, la suerte de los bonos y las acciones en lo que queda hasta las paso también está atada a lo que ocurra con el dólar y a cómo asimilen los inversores las últimas medidas del ministerio de Economía que encarecer las importaciones y proteger las reservas.

Para la consultora 1816, una vez cumplido el acuerdo con el staff del FMI, todo el foco del mercado se posará en las primarias. Y si bien se sabe que las encuestas fallan, “es inevitable que influyan en el escenario base inversor”.

“La ‘devaluación fiscal’ no sorprendió al mercado, pero no deja de ser un antecedente problemático para los activos y los contratos basados en el dólar A3500” dijo un informe de la consultora que destaca al mercado de dólar futuro, con sesgo alcista toda la semana, como el más afectado.

“El Gobierno tiene claros incentivos a no devaluar antes de las PASO. Pero aún en el hipotético caso que las Primarias reflejaran que el focialismo nacional no fuera competitivo para octubre, el Gobierno podría seguir enfocado en maximizar su desempeño electoral, dada la importancia de la provincia de Buenos Aires”, explicó 1816.

