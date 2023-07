Cuánto vale tu auto usado: los precios de julio y los modelos más vendidos

Las ventas cayeron más del 5% respecto a mayo y se mantuvieron prácticamente sin cambios en comparación con junio 2022

La venta de autos usados tuvo un retroceso en el mes de junio. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante el mes pasado se comercializaron en el mercado argentino 134.099 vehículos usados, hubo una baja del 5,68%. en comparación con mayo. Si se compara con mismo mes del año pasado, mientras tanto, la cifra implica una mínima suba del 0,13 por ciento.

En los seis primeros meses del año se vendieron 797.930 vehículos usados, una suba del 1,97% con respecto a igual período de 2022 (782.505 unidades), agregó la CCA.

“Durante el mes de junio se comercializaron en el país prácticamente la misma cantidad de autos usados que en igual mes del año pasado. Si las agencias tuviesen más producto seguro se podrían vender más vehículos”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Volkswagen Gol, el modelo más vendido en el segmento de autos usados

“De todas maneras nos encontramos en un mercado que sigue muy inestable. No cae, pero no crece. Se mantiene. Esta problemática está sucediendo en todo el país”, expresó el directivo.

“Notamos una actitud cautelosa por parte del público. Las personas que concretan operaciones apuntan a resguardar su dinero en estos bienes”, mencionó Lamas.

“Venimos de años de no poder acceder a créditos accesibles para ofrecerles a los clientes. Las ventas se realizan al contado o entregando un usado y efectivo. No hay otra forma. En muchos casos si no se deja una unidad usada la operación no se concreta porque el empresario se va quedando sin stock y, en la actualidad, es muy difícil la reposición de la unidad comercializada”, finalizó Lamas.

El ranking de los 10 autos usados más vendidos en junio

VW Gol y Trend: 7.884 Chevrolet Corsa y Classic: 4.409 Toyota Hilux: 4.135 Renault Clio: 3.229 Ford Fiesta: 3.070 Ford EcoSport: 2.995 Ford Ranger: 2.946 Fiat Palio: 2.795 Toyota Corolla: 2.672 Ford Ka: 2.610

Lista de precios de autos usados

En cuanto al mercado de automóviles 0 km, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante junio de 2023 ascendió a 39.407 unidades, lo que implicó una suba interanual del 11,2% ya que en junio de 2022 se habían registrado 35.439 vehículos. Si la comparación es contra mayo pasado, hay una baja del 1,9%, ya que en ese mes hubo 40.166 patentamientos. De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 235.100 unidades, esto es un 12% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 209.964 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato comentó: “completamos la primera mitad del año con un crecimiento interanual positivo y de dos dígitos. Las causas son múltiples, pero evidentemente seguimos siendo uno de los destinos más atractivos para quienes buscan preservar el valor de su dinero con la posibilidad de acceder y disfrutar del bien adquirido de manera rápida. Nosotros seguimos enfocados en que, quienes se acerquen a nuestros locales o nos contactan, entiendan la oportunidad que se presenta si se adaptan a la oferta que tenemos. Esta capacidad de emparejar los modelos disponibles con la intención de compra de los clientes es la clave que hoy explican estas buenas cifras y que proyectemos un piso de 430.000 unidades para 2023. También es una medida dinamizadora y atinada por parte del Gobierno, la financiación hoy disponible, a través de las líneas CreAr, impulsada por la Secretaria de Industria a una tasa bonificada y conveniente”.

Por su parte Ricardo Salomé, Secretario General de la entidad, expresó: “me parece importante destacar el esfuerzo de toda la cadena de valor, con una producción de parte de las fábricas que está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy superan el 64% del mercado, lo que explica estos números de crecimiento. Esto nos da una pauta de continuidad de esta tendencia, más allá de cuestiones cambiarias y electorales. Desde la red comercial estamos utilizando nuestros stocks de manera creativa con los clientes, en base al conocimiento que tenemos de ellos, buscándole alternativas a su necesidad de movilidad de acuerdo a lo disponible, por eso les estamos respondiendo en tiempo y forma”, completó Salomé.

