El desempleo entre los jóvenes duplica la tasa promedio a nivel nacional

Mujer y joven: sufren un desempleo superior a la media y requieren salarios más bajos, aunque depende mucho de las áreas de desempeño

La demanda laboral se encuentra frenada, mientras crece el trabajo informal, baja la calidad de los empleos y los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, al punto que en los últimos 5 años cayeron entre 18 y 20% para los trabajadores registrados privados o públicos y casi 40% en el caso de los informales. Tales las conclusiones de un análisis de la consultora Ghidini Rodil en base al informe de empleo del primer tramo de 2003 que publicó el jueves el Indec, según el índice de desempleo es del 6,9 por ciento.

“Este número no tiene diferencias significativas contra el anterior y no refleja la realidad del mercado laboral por dos motivos”, dice el análisis de la consultora. Porque –señala- corresponde solo al trabajo registrado, que ha sido el menos afectado, pues el trabajo informal fue el que más creció tras la pandemia, y porque dentro del sector formal no mide calidad del trabajo que -afirma- “se ha empobrecido brutalmente en los últimos 4, 5 años”.

Menos calidad

De hecho, los datos oficiales dicen cada vez menos. “Hace ya un par de años que la tasa de desocupación del Indec dejó de ser el número que refleja la situación del mercado laboral, básicamente porque en los últimos 3 o 4 años quedó confirmado que la cantidad no es igual a la calidad”, dice el informe, que lo ve reflejado en aspectos como el rezago del salario respecto de la inflación y en que dentro del trabajo registrado “crecen las categorías de menor calidad, como son los monotributistas y el empleo público y los de mayor calidad como los autónomos caen, mientras que el empleo privado apenas crece”.

Matías Ghidini, CEO de la consultora y autor del libro “Mi trabajo ahora”, subraya además que el desempleo entre los jóvenes de 14 a 29 años, de entre 13 y 14%, es casi el doble del promedio y que subcategorías, como “subocupación” u “ocupados demandantes” (gente que quiere trabajar más horas, pero no encuentra cómo hacerlo) están hoy en un arco del 11 al 15%, “prácticamente el doble de la desocupación”.

Quedan pocos sectores con demanda genuina de empleo: Energía, Petróleo, Minería, algo de Agroindustria, Centros de servicios compartidos y algunos sectores específicos de tecnología

Por eso, dice el informe, “hoy lo más adecuado para entender el mercado laboral no es mirar la tasa de desocupación, sino entender cualitativamente aspectos como la calidad de los vínculos laborales, los segmentos de ocupación en los más jóvenes y los salarios”. Al respecto, sigue, la demanda laboral viene frenada y desacelerando desde el segundo semestre del 2002 y quedan pocos sectores con demanda genuina de empleo, entre los que menciona Energía, Petróleo, Minería, algo de Agroindustria, Centros de servicios compartidos y algunos sectores específicos de tecnología, en especial aquellos que se digitalizaron recientemente, como Salud, Eucación y Servicios financieros.

“Las perspectivas para el resto del 2023 siguen siendo grises y mediocres, dado que la mayoría de los sectores donde se demanda empleo están siendo afectados por la situación económica de recesión y alta inflación”, concluye Ghidini.

La evolución de los salarios requeridos, por debajo de la inflación, según el informe de Bumeran

Otro informe, de Bumeran, un portal online de empleo presente en la Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Panamá, que concentra unas 70.000 ofertas de empleo y es parte de Jobint, una consultora “tech” en RRHH, precisa que en lo que va de 2023 el sueldo promedio requerido quedó 15 puntos por debajo de la inflación, aunque en mayo aumentó por encima de ésta. En los primeros 5 meses, precisa, el salario pretendido aumentó 27,1%, contra una inflación acumulada de 42,2 por ciento. El informe precisa además que el salario pretendido promedio fue en mayo de $ 272.265 al mes, un 9,4% más que en abril

Salarios promedio requeridos

Son datos del “Index del Mercado Laboral” de la consultora y precisan que el sueldo promedio de las posiciomes de jefe y supervisor fue el mes pasado de $ 405.26, un 6,2% más que en abril, y de $281.553 en las categorías senior y semi senior (+10,8%) y de $189.320 para los niveles junior (+7,8%, a la par del dato de inflación del mes).

Bumeran precisa también que en el segmento junior el área con mayor aumento del salario requerido en mayo fue RRHH con un incremento de 18%, seguido por Marketing y Comunicación (14,5%), Tecnología y Sistemas (11,8%), Producción, Abastecimiento y Logística (9,4%) y Administración y Finanzas (9,1%). Los demás sectores, dice, mostraron subas inferiores al promedio del nivel junior, que fue de 7,7 por ciento. También en la medición anual de los juniors puntean los aumentos requeridos en RRHH (132,6%, contra 114% de inflación acumulada), Producción, Abastecimiento y Logística (127,6%) y Tecnología y Sistemas (125,2%),bien arriba del aumento promedio del nivel junior, de 108,9% e inferior la inflación del período.

Tomando las variaciones anuales, en los rangos senior y semisenior los salarios requeridos le ganaron a la inflación en las áreas de RRHH (136,6%) y Marketing y Comunicación (114,7%), contra un promedio del grupo de 105,9%, ocho puntos por debajo de la inflación.

Dime qué haces

Por funciones o tipo de tareas, el informe señala que los mejores sueldos de mayo fueron los de Ingeniería electromecánica, que en los niveles más altos fueron de $850.000 por mes para las posiciones de jefe y supervisor; los de Tecnologías de la información ($750.000) en los niveles senior y semi senior y los de Ingeniería civil ($350.000) por mes en el segmento junior.

En el otro extremo, las posiciones con sueldos promedio más bajos son Camareras/os ($100.000 al mes) entre los junior, Farmacia comercial ($ 120.000) entre senior y semi senior, y Cosmiatra o Dermocosmiatría ($150.000) en jefatura y supervisión.

En mayo la "brecha de género" en los salarios requeridos fue de 16,3% y aumenta a medida que se asciende en la jerarquía ocupacional

El informe precisa también que la diferencia promedio de salario requerido entre mujeres y favores es del 16,3% a favor de los varones, que en mayo solicitaron en promedio una remuneración $ 297.210 al mes, contra $ 255.379 pesos requerido por el promedio de las mujeres. A su vez, la brecha de género aumenta a medida que se asciende en la escala ocupacional: va de 8,5% en el segmento junior, crece a 17,4% en los puestos senior o semisenior y a 19,6 en los de jefatura y supervisión.

A su vez, los sectores que concentran mayor cantidad de búsquedas son Producción, Abastecimiento y Logística (29,3%); Administración y Finanzas (23,1%) y Comercial (19,1%).

