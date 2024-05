Antony Blinken demostró sus dotes musicales en un bar de Kiev: la particular canción que eligió

Antony Blinken tocó Rockin in the Free World en un bar en Kiev (X: @TheInsiderPaper)

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sorprendió a todos los presentes en un bar en Kiev, Ucrania, al subirse al escenario, y tomar una guitarra para interpretar un clásico de la música de su país.

Durante la primera noche de su reciente viaje al país en guerra, el funcionario visitó un bar en la capital y demostró sus dotes musicales al ritmo de Rockin’ in the Free World, de Neil Young, un tema que no parece haber sido una coincidencia por todo lo que su letra representa.

La canción data de 1989 y surgió cuando la banda estaba de gira y se enteró que no podría tocar en la Unión Soviética. Entonces, el guitarrista Frank ‘Poncho’ Sampedro dijo a Neil “tendremos que seguir rockeando en el mundo libre -we’re gonna have to keep rockin in the free world-”, que luego sirvió de puntapié para la composición de la pieza.

Blinken eligió este tema que, entre sus versos, ironiza con una de las frases de campaña del entonces presidente Bush (REUTERS)

Asimismo, en sus irónicos versos hace referencia a algunos lemas de campaña de George H. W. Bush, quien asumió la presidencia ese mismo año. Uno de ellos es “We got a thousand points of light for the homeless man, we got a kinder, gentler machine gun hand” que se traduce a “tenemos mil rayos de luz para los sin techo, tenemos una ametralladora más amable y gentil” en referencia a la frase que el político convirtió en su promesa de campaña y que reiteró una vez en la Casa Blanca: “Quiero una nación más amable y gentil”.

Es por ello que la elección de esta canción en este lugar no parece haber sido aleatoria. Ucrania se encuentra ya transitando el tercer año de la guerra que Rusia decidió iniciar en febrero de 2022 y se niega a cesar, incluso tras las presiones de la comunidad internacional.

Blinken, más temprano, mantuvo un encuentro con el presidente Volodimir Zelensky y le prometió que Estados Unidos se mantendrá firme en su apoyo hasta que la seguridad dentro de sus fronteras esté “garantizada”.

Más temprano, el funcionario se había reunido con Zelensky y le reafirmó el apoyo de Estados Unidos (AP)

“Estados Unidos está de su lado desde el primer día y seguiremos hasta que la seguridad, la soberanía y la capacidad de Ucrania de elegir su propio camino estén garantizadas”, le dijo el funcionario. También, aseguró que la asistencia militar llegará a la brevedad y que estos envíos seguirán con frecuencia durante el año gracias a que, semanas atrás, el Congreso puso fin al largo estancamiento en el que se encontraba el proyecto y aprobó el nuevo presupuesto.

“Una parte ya ha llegado y llegará más. Esto va a marcar una verdadera diferencia contra la agresión rusa en el campo de batalla”, prometió en referencia a los 1.400 millones de dólares que ya se han liberado en sistemas Patriot, NASAMS y municiones varias.

No obstante, Zelensky insistió en que se necesita más ayuda y más rápido ya que Moscú tiene una fortaleza superior y está avanzando en el frente.

“Necesitamos una aceleración notable de las entregas. Ya ha pasado demasiado tiempo entre el anuncio de los paquetes y la llegada real de las armas a la primera línea”, apuntó y agregó la necesidad de recibir más medios de defensa aérea junto con dos baterías de misiles tierra-aire Patriot para Kharkiv.

Allí, mientras tenía lugar este encuentro, la situación se tornó “crítica” con “bombardeos constantes” y ataques en las inmediaciones que podrían acabar con el avance de algunos de los más de 30.000 soldados enemigos que operaban en la zona. Esto abrió también un debate en las filas ucranianas: los envíos de armas estadounidenses traen consigo una cláusula que prohíbe su uso del otro lado de la frontera. Es decir que Kiev no puede atacar objetivos enemigos fuera de su territorio con estas piezas de artillería.

La situación en Kharkiv es crítica, con ataques constantes de las fuerzas rusas (REUTERS)

Muchos expertos ven esto como una importante limitación a la estrategia de defensa ya que consideran que si pudieran adelantarse al avance de los rusos, pocas veces conseguirían efectivamente llegar a suelo ucraniano.

(Con información de AFP)