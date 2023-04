Los primeros dólares de la soja llegaron con un precio que no convence a los productores

Los productores más urgidos fueron los que abrieron el juego a un precio lejano a sus pretensiones. REUTERS/Diego Vara

Y aparecieron los primeros dólares del agro. Se liquidaron USD 94 millones, de los cuales solo USD 2 millones quedaron en las reservas del Banco Central porque debió cumplir con los importadores. Los productores más urgidos fueron los que abrieron el juego a un precio lejano a sus pretensiones. La necesidad de cubrir gastos y deudas ocasionadas por la sequía fue decisiva.

Salvador Vitelli, analista financiero y especialista en agronegocios, dijo que “algunos exportadores se animaron a dar precios y lo hicieron en $93 mil por tonelada, un valor muy bajo para los productores. Fue una rueda tremenda, muy convulsionada por esos valores que hicieron bajar todos los precios futuros. Pero hubo una oferta que siguió parada en los valores que estaba pidiendo y no concretó negocios. No veo al productor tentado a vender a estos precios. Veníamos de una soja que estaba inflada, pero si consideramos el valor en dólares estamos hablando de una soja de USD 310 por tonelada para el exportador porque en definitiva la diferencia la pone el Banco Central”.

“A la liquidación ayudó la adecuación de la normativa que elimina la pesificación automática de los dólares en un plazo de 5 días y se les dio más plazo. Los exportadores tienen cierta cautela porque no están seguros de que van a poder seguir comprando a los valores que ellos quieren. Estos precios no fueron de referencia, porque no se convalidaron en lo absoluto. La rueda arrancó muy despacio y terminó con un Banco Central comprador de USD 2 millones, una cifra que deja mucho que desear. Por ahora la voluntad de venta no está. A partir de $105 mil puede traccionarse la venta. Muchos de los participantes del mercado no pasaron precio”, agregó Vitelli.

El hecho de que los exportadores liquidaran USD 93,9 millones, implicó que el Banco Central tuviera que emitir $8.000 millones por la diferencia entre el dólar soja de $300 y el mayorista de $214,24.

En estas circunstancias, las reservas aumentaron USD 5 millones a 37.223 millones.

El dólar en la plaza oficial subió 43 centavos y el ritmo de devaluación se redujo a 6,54% mensual contra 6,82% del día anterior, alertó Andrés Reschini en su informe diario.

Señaló que “los dólares futuro vuelven a mostrar subas en la parte media y larga. Agosto versus julio ajustaron a 10,3% mensual lo que muestra la preocupación del mercado tras las PASO”.

“El intento de controlar el dólar contado con liquidación vía mayor parking, parece haber canalizado parte de esa demanda al “blue”. Como el parking no revaloriza al peso argentino, los tipos de cambio alternativos seguirán tendiendo a escalar”, agrego Reschini.

Diciembre es un ejemplo de lo que piensa el mercado tras las elecciones de octubre. El dólar a fin de año cerró a $431,10. El primer día de abril cotizaba a $357, es decir subió más de 17% en 12 días.

Con la falta de demanda, los dólares financieros tuvieron un leve retroceso de 66 centavos cada uno. El MEP cerró a $386,34 y el contado con liquidación a $398,31.

El “blue” fue el gran ganador porque canalizó parte de los negocios de esos mercados y aumentó $5 a $398.

La menor inflación anunciada en Estados Unidos estimuló a las bolsas de Nueva York, pero a la mitad de la rueda se enfriaron y hubo toma de ganancias porque los inversores consideraron que las condiciones no cambiaron y que la Reserva Federal seguirá con su estricta política monetaria.

Pero la buena noticia que vino del norte hizo que subieran los bonos emergentes, en particular los de Brasil. En la Argentina la suba de los títulos de la deuda con ley extranjera, fue de 1,5%. El riesgo país bajó 42 unidades (-1,5%) a 2.378 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una rueda sostenida con 25% más de negocios que la rueda anterior. Se operaron $5.402 millones que igualaron lo que se movió en los ADRs, algo que no sucede con frecuencia. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 2,64% en pesos y 2,8% en dólares.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- sumaron $5.611 millones. Lo mejor pasó por Grupo Financiero Galicia (+6,1%) y por Pampa Energía (+5,4%).

La rueda de hoy podrá dar más indicios de lo que sucederá con el dólar soja. Las primeras muestras no fueron satisfactorias y se cree que la meta del Gobierno de lograr USD 5.000 millones por parte de los sojeros, está lejana. Mañana será el día clave: se conocerá la inflación de marzo.

