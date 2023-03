Jornada financiera: las acciones rebotaron 7% en un mercado que empezó a recibir la expectativa electoral

Las acciones argentinas despegaron, pero los bonos siguieron flojos.

Las acciones argentinas rebotaron al alza este lunes por tomas de posiciones especulativas, en medio de temores sobre una crisis en el sistema bancario mundial y dudas sobre el futuro económico local.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires cotizó con un alza del 6,6%, a 233.739 unidades al cierre. El índice líder viene de acumular una baja del 1,1% durante la semana pasada. Hay que recordar que el S&P Merval alcanzó un récord nominal por encima de los 267.000 puntos en enero.

También mejoraron los precios de las acciones y ADR de compañías argentinas que se negocian en dólares en Wall Street. Corporación América (+7,7%) e YPF (+7,4%, a USD 10,33) lideraron las ganancias, seguidos por los títulos bancarios, que treparon entre 4 y 6 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“Desde el plano político, no creemos que el mensaje de Mauricio Macri dándose de baja de la carrera presidencial presente un efecto significativo, pero estamos seguros de que aporta a bajar la incertidumbre”, comentaron desde Portfolio Personal Inversiones.

“Macri se bajó de la candidatura a Presidente: lo hizo el 26 de marzo, a 90 días del cierre de listas para la competencia en las PASO del 13 de agosto. Comenzamos el escenario en donde las expectativas pueden superar a la economía real en el precio de los activos financieros. Se largó la campaña presidencial, Juntos por el Cambio gana centralidad, veremos cómo la aprovecha en los próximos días y qué reacción tiene el mercado. Por un tiempo se dejará de hablar de Javier Milei, veremos la contraofensiva del libertario y qué posición adopta el Frente de Todos. Con esta medida, Cristina debería ‘ir a boxes’”, evaluó el analista Salvador Di Stefano.

“Con un clima externo cauteloso de fondo, y una incertidumbre política y económica local que se viene acentuando, es que los activos domésticos continúan viéndose presionados en sus cotizaciones, dado que los operadores van desplegando en el actual complejo contexto tácticas defensivas donde se prioriza espacialmente la preservación de capital”, resumió el economista Gustavo Ber.

Luego de los precios máximos en dólares desde agosto de 2019 que habían alcanzado las acciones argentinas en enero, “la suba fue tan empinada que nada se podía hacer más que vender; de comprar ni hablar, si es que antes no digería y ajustaba esa suba firme y desproporcionada en pesos”, puntualizó Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil.

La semana pasada, el Gobierno argentino anunció un canje de bonos en dólares al que deben adherir las entidades oficiales para entregar títulos dolarizados a cambio de otros pesificados en un intento por descomprimir el mercado alternativo de cambios.

Los bonos en dólares restaron un leve 0,2% en promedio, tal como marcan los Globales con ley extranjera en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan cede 13 unidades para Argentina, en los 2.535 puntos básicos.

“Cuando tenés 2.500 puntos de riesgo país, no hay colocación de deuda posible. Está al borde de la quiebra. Estás al borde de ser un país insolvente. Entiendo que hay un interés en el ver día a día, pero estas cosas distraen y distraen a la oposición, que es lo que más me preocupa porque ellos tienen que estar pensando en las soluciones, no estas distracciones”, comentó el economista Rodolfo Santangelo a FM Milenium.

Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cayeron un 0,4% en su promedio en pesos, tras un inicio alcista por toma de posiciones especulativas tras recientes fuertes bajas. Durante la semana pasada, esta plaza de títulos cedió un 4,1 por ciento.

En el exterior, luego de un gran revuelo en torno a la crisis de los bancos regionales en Estados Unidos , se informó este lunes que el banco estadounidense First Citizens (+53,7%) acordó comprar todos los préstamos y depósitos del Silicon Valley Bank, cuya quiebra este mes desató temores mundiales sobre el sector.Los indicadores de Wall Street finalizaron mixtos: el Dow Jones subió 0,6% y el panel tecnológico Nasdaq restó un 0,5 por ciento.

El BCRA vendió USD 95 millones

El BCRA finalizó su participación cambiaria de este lunes con ventas por USD 95 millones para atender las necesidades del mercado, en una rueda con negocios en el segmento de contado (spot) por 284,275 millones de dólares.

El BCRA encadenó 15 jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y anota en marzo ventas netas por USD 1.562 millones en el MULC. En el transcurso de 2023 la intervención del Central ya acumuló un rojo de 2.644 millones de dólares.

Este lunes se observó una mayor demanda de dólares físicos en los bancos, lo que llevó a ventas por USD 54,4 millones a manos del Banco Central para abastecer las necesidades de caja de las entidades.

“El movimiento de dólares billetes mencionado es habitual y por el momento, no presenta características de alarma. Las entidades financieras no pueden importar billetes y el BCRA es el proveedor habitual, con movimientos que se repiten mes a mes”, consideró Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. “Con ese stock requerido por las entidades financieras, atienden movimientos de caja durante el mes y por supuesto, se destinan a todas las sucursales del sistema”, acotó.

La cotización del dólar en el reducido mercado paralelo ganó un peso este lunes, a $390 para la venta: En el transcurso de marzo el dólar “blue” mantiene un alza de 15 pesos o 4%, mientras que desde el comienzo de 2023 asciende 44 pesos o un 12,7 por ciento.

Con un dólar mayorista que ganó 1,64 peso o un 0,8% en el día, a $207,42, la brecha cambiaria quedó en el 88 por ciento.

Los dólares bursátiles terminaron en baja. El “contado con liquidación” con el Global 2030 (GD30C) en ByMA terminó a $388,03, mientras que el dólar MEP con el Bonar 2030 (AL30D) concluyó a 373,95 pesos.

Seguir leyendo: