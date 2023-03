Javier Timerman defendió el nuevo canje de bonos y criticó la “discusión vergonzante” entre las fuerzas políticas

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero.

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero, respaldó la iniciativa del Ministerio de economía de canjear los bonos en dólares en manos de organismos públicos por otros títulos soberanos en pesos. Y cuestionó la “grieta” política acerca de la conveniencia de la medida, cuando en la economía aquejan problemas más graves, como la inflación y el estancamiento económico. “Dicen que es una estafa, la verdad que es una discusión vergonzante, no quiero ‘agrietarme’”, expresó.

“¿Cómo se puede llevar adelante una ley de reforma impositiva, de reforma laboral en este contexto de odio visceral entre las fuerzas políticas de una manera que no se puede hablar. Yo no quiero ser parte de eso y quiero ayudar al país, quiero ser parte de la solución desde mi lugar y experiencia y se hace imposible porque estás en una marea que te lleva de un lado a otro. Y en eso me parece que nos miran de afuera y dicen ‘¿Pero estos tipos cuándo van a solucionar sus problemas?”, lamentó Timerman.

En diálogo con Urbana Play, Timerman explicó que “se están cambiando papeles unos por otros. Antes, el Fondo de sustentabilidad -yo no sé si es los jubilados exactamente- tenía ciertos bonos que eran bonos legislación local y legislación Nueva York. Eso era parte del paquete de inversión del FGS. Ahora les van a sacar esos bonos y le van a dar otros bonos en pesos que no necesariamente hoy en día valen menos si vos crees que a ambos los van a pagar. Lo que pasa es que la gente dice ‘bonos que están en manos de extranjeros, legislación de afuera son bonos más difíciles de reperfilar que los bonos en pesos que, claramente, los gobiernos hacen y deshacen’”.

Entre las medidas decretadas, se ordenará a los organismos públicos ingresar al canje con sus bonos Globales, incorporar los Bonares en la operatoria de dólar “contado con liquidación” para generar profundidad en el mercado, Economía en coordinación con el BCRA, concentrarán el manejo del resto de los Bonares que no pudieron colocar en el mercado, y retirar Globales del mercado.

El mayor aporte será del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), debido a que cuenta con unos USD 11.800 millones de nominales entre Bonares y Globales, según estimaciones privadas. La tenencia del BCRA es mayor, que cuenta con unos USD 15.300 millones de títulos del canje de deuda de 2020, pero el mercado estima que no se van a vender.

“La realidad es que el FGS en Argentina -por mi poca experiencia observándolo- siempre fue un arma del Gobierno de turno, no le va a hacer juicio al Gobierno si no le pagan. Siempre fue una especie de fondo donde los gobiernos le vendían esto, le vendían lo otro, le encajan cosas, no es nuevo”, agregó Timerman. “Si viviésemos en un país realmente independiente, donde cada organismo tiene su forma de administrar, como son los fondos de pensión en los EEUU y en Europa, muy independientes del Poder Ejecutivo, entonces uno diría ‘hay que diversificar’. Cualquier persona que toma riesgo tiene que diversificar y sacarle ese activo quizás no es lo más conveniente en este momento. Pero desde el punto de vista práctico, con los problemas que hay en la Argentina, el hecho de que estemos debatiendo de tal manera... No digo que no hay que debatirlo, pero hacerlo de esta manera, donde ya hay gente impulsando la cárcel a los funcionarios, me parece una exageración y producto de lo que pasa en este país”.

“La realidad es que en este país hay inflación de tres dígitos, caída del Producto, sequía que le va a costar al país USD 20.000 millones de exportaciones, no hay crédito en dólares y hay muy poco crédito en pesos, cae la recaudación, producto de que la economía está estancada, una gran brecha, no hay reservas... Eso es lo que tenemos que discutir”, añadió.

“Esto es lo que hay que discutir como país y esta clase política no lo puede dar soluciones a estos problemas -o no los ha dado hasta el momento- y nos enfocamos en esto porque decir en la televisión ‘son unos estafadores, voy a ir a la Justicia para meterlos presos’, vende”, manifestó el experto financiero.

“Tratar de decir que acá no hay una intención de usar estos bonos para financiarse, porque le está costando más al Gobierno conseguir financiamiento, negarlo sería necio. Claro que sí, es parte de la búsqueda de soluciones o de paliativos a todas estas cosas, que los argentinos no podemos discutir”, argumentó el socio de Adcap.

“Siempre nos estamos endeudando más caro, ese es el gran problema que tiene la Argentina. Y nos vamos a seguir endeudando más caro. Estos son USD 4.000 millones, creo que entre esto, los créditos de organismos multilaterales, el contexto es muy difícil, pero de alguna manera este Gobierno me parece va a encontrar la manera de seguir financiándose, sí, más caro. Le va a costar al próximo Gobierno encontrar soluciones rápidas, es un problema ese: estamos esperando que las soluciones vengan mañana o pasado, cuando cambie el ministro o cuando cambie el presidente, etcétera. La verdad que es un proceso largo”, expresó.

Los bonos en dólares se manifestaron el miércoles con fuertes caídas, como una primera reacción a las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para contener la brecha cambiaria, conseguir financiamiento en pesos para cubrir el déficit fiscal y cumplir con la meta de emisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras el cierre del mercado, el Gobierno oficializó el decreto que obliga a organismos públicos a desprenderse de sus tenencias de bonos en dólares para contener las presiones sobre las divisas financieras.

La venta de los bonos en dólares de los organismos públicos se definirá en base a licitaciones, aunque aún no fue definido el cronograma con las fechas. Los bonos Globales que se den directamente al Tesoro, se podrán cambiar por nueva deuda bajo legislación local, que será un Bono Dual. Por otro lado, venderá de forma gradual los Bonares. De esa venta, la contraprestación del 70% será como la de los Globales, donde el Tesoro dará al FGS un Bono Dual a 13 años con un cupón de 8%.

