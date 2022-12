Acuerdo con EEUU: Economía asegura que en enero comenzará a recibir datos de 20.000 argentinos sospechados de evasión

El cartel de Internal Revenue Service (IRS) en Washington (REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Ayer el Internal Revenue Service, IRS, el organismo fiscal de Estados Unidos, y el Departamento del Tesoro de ese país publicaron en sus sitios web el texto de acuerdo de intercambio automático fiscal con Argentina que firmaron días atrás el ministro Sergio Massa y el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley.

Como viene informando Infobae desde hace meses, desde que el ministro de Economía comenzó a mencionar el tema a pocos días de asumir, el convenio busca un piso imponible de unos USD 100.000 millones en cuentas no declaradas en EEUU de los que se podría recaudar unos USD 1.000 millones por año, según estiman a priori las autoridades locales.

En paralelo al detalle publicado del “Acuerdo Modelo IGA (intergovernmental agreement) 1 recíproco”, y si bien el nuevo texto estará vigente el 1 de enero del año calendario siguiente a la fecha de la notificación por escrito de Argentina a los EEUU confirmando la finalización de los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor de este acuerdo, desde el Palacio de Hacienda aseguran que la información sobre sospechados de evasión podría comenzar a llegar en semanas.

Desde el 1 de enero del año próximo se va a trabajar, aseguran en Economía, en lo que se conoce como “pedidos de grupo”. Si esta bien esta modalidad ya está contemplada en el convenio vigente de intercambio con EEUU (que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri), la negociación por el nuevo acuerdo “aceitó y agilizó”, según dicen los funcionarios, el mecanismo que permitiría que en los próximos meses lleguen datos de 20.000 argentinos que tiene cuentas que podría no estar declaradas en ese país.

Sergio Massa y Marc Stanley

“En el marco del acuerdo ‘viejo’ se piden datos grupales, pero se trabaja con una mezcla de ambos. Ocurre que en medio de la nueva relación se acordó no esperar hasta septiembre para empezar con la llegada de información”, destacaron en Economía.

¿Qué son los “pedidos de grupo”? Se trata de conjuntos de titulares de cuentas que tiene características similares. Por ejemplo, el mismo “agente residente”, que es quien estructura la cuenta en el exterior. “Estos 20.000 son argentinos que tenemos identificados por medio de bases de datos públicas y que hay indicios de que tendrían cuentas sin declarar por estar vinculados a sociedades en el exterior”, explicaron cerca de Massa.

La justicia de otros países, como la de Suiza, por caso, validó y autorizó esta modalidad y habilitó a EEUU a hacer este tipo de intercambios grupales de datos.

Otro detalle importante del acuerdo que no había trascendido hasta el momento es que la Argentina consiguió incluir lo que se llama una “cláusula de nación más favorecida”, en el contexto de la buena relación forjada por Massa con Estados Unidos. En los hechos, esa cláusula implica que si EEUU en el futuro firma un convenio con mejores condiciones que el que ya tiene con el país, automáticamente tiene que equiparar ese estatus en el vínculo vigente con la Argentina.

El acuerdo en EEUU

Como se dijo, los organismos de Estados Unidos publicaron ayer el convenio que se había firmado en el país. Tributaristas locales aseguraron que es un formato estándar.

“Este acuerdo entrará en vigor el 1 de enero del año calendario siguiente a la fecha de la notificación por escrito de Argentina a los Estados Unidos confirmando que el país es confiable y seguro para recibir los datos. Esto implica que la información a intercambiar no podrá ser de 2022 sino, si se cumpliera con lo requerido corresponderá al año 2023. Y esa información, se recibiría recién en septiembre de 2024. Es decir, Argentina no recibiría información automática durante el Gobierno actual sino que la recibiría el próximo Gobierno”, resumió Diego Fraga, del Estudio Expansión.

“Sólo incluye personas humanas, no compañías off shore, ni de EEUU, ni mucho menos trusts. Es para argentinos sujetos a retenciones en EEUU y eso se reportará. No hay retroactividad, de hecho el tratado no está vigente, según la página del IRS. Este IGA parece más soft que lo de otros países de la región”, aseguró Martín Litwak, especialista en estructuración de patrimonios.

“Ahora está el acuerdo completo, y es un IGA 1 estándar. No se informarán beneficiarios finales, solo cuentas de argentinos que cobren intereses por más de USD 10, y rendimientos de cuentas de inversión. Es bastante limitada la información que llegará”, agregó Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios.

