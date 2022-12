Jornada financiera: cayeron los bonos y la Bolsa cortó una racha de diez ruedas en alza

Acciones y bonos, en "modo pausa" tras la racha alcista.

Los indicadores de la Bolsa argentina operaron este viernes con leve baja, después de una seguidilla de diez sesiones consecutivas, con recientes mejoras ante toma de posiciones en una plaza que busca coberturas de cara a fin de año.

Semana financiera: el dólar libre subió a $320 y las acciones ratificaron el "rally" alcista La divisa avanzó 14 pesos o 4,6% y regresó a máximos en cuatro meses. El S&P Merval hilvanó seis ruedas alcistas y marcó un récord en pesos, Los bonos en dólares ganaron casi 4% y el riesgo país quedó debajo de los 2.400 puntos

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 0,5%, a 169.691 puntos al cierre, unos 519 puntos medido en dólares “contado con liqui”, luego de mejorar un 1,2% en la víspera. El S&P Merval anotó por la mañana un nivel máximo histórico intradiario de 171.462 puntos.

Operadores consultados por Reuters no descartan para el corto plazo una baja del mercado por toma de ganancias.

“El índice logró separarse 110 puntos (medido en dólares) de su valor al cierre del 2021, alcanzando una ganancia acumulada de 26,9%. En otras palabras, el Merval encara diciembre con un buen margen para cerrar el año con ganancias”, subrayó en un informe Portfolio Personal Inversiones.

Mercados: la Bolsa argentina subió por décima sesión consecutiva El S&P Merval avanzó un 1,2%, a 170.604 puntos, después de haber ganado un 12,4% a lo largo de noviembre. Los bonos en dólares ganaron otro 3%, con un riesgo país en su nivel más bajo en cinco meses

El S&P Merval acumula en lo que va del año un alza del 104,4%, frente a una inflación estimada por analistas que podría ubicarse en un 100 por ciento. La ganancia en dólares alcanza el 26 por ciento.

Walter Morales, presidente de Wise Capital, expresó que “es un riesgo ingresar al mercado accionario en éstos valores. Por un lado tenemos que los papeles privados cotizan cerca de los máximos en dólares desde que asumió (Alberto) Fernández”.

Jornada financiera: los bonos argentinos volvieron a subir y el riesgo país es el más bajo en cinco meses Los títulos Globales en dólares treparon 3% en Wall Street. El S&P Merval ganó 1,2% y logró un nuevo récord, en su décima suba seguida. El dólar libre bajó a $313 y el BCRA compró solo USD 5,8 millones en el mercado

“Cuando miramos la evolución del Merval en pesos y de la inflación desde enero de 2015 llegamos a la conclusión que las acciones no son una inversión sólida para ganarle a la inflación. Pero hay que destacar que no pierden contra la inflación, lo que no poco”, indicó Morales, y agregó que “las acciones que más nos gustan son las vinculadas a la energía, como es el caso de Pampa”.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares, estos exhibieron una baja promedio de 0,7%, según la cotización de los títulos Globales en Wall Street, después de haber acumulado un incremento de los precios del 20% en dólares en el último mes, a un promedio de 27 dólares.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, subió 33 enteros, a 2.245 puntos básicos.

Los mercado globales operaron sin tendencia tras el dato de empleo de noviembre en Estados Unidos, mayor al esperado por analistas, lo que pone en dudas las esperanzas de un alivio en la política monetaria estadounidense.

El desempleo en Estados Unidos no registró cambios en noviembre y la tasa se mantuvo en el 3,7%, unas seis millones de personas, según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

En noviembre se crearon 263.000 nuevos puestos de trabajo, 2.000 más que durante octubre, en un momento en el que todos los ojos están puestos en los efectos que pueden estar teniendo sobre el mercado laboral las subidas de tipos de interés para contener la inflación.

Bajó el dólar libre

El dólar libre volvió a bajar, en una plaza distendida ante la progresión de las liquidaciones del agro, con el incentivo del dólar soja 2. La cotización “blue” restó un peso en el día, para cerrar a $312, y al promediar la sesión llegó a operarse a $310, un mínimo desde el 22 de noviembre pasado.

Las operaciones en el segmento mayorista marcaron un cierre de $168,09, con un incremento de 37 centavos respecto del cierre anterior, lo que acortó la brecha cambiaria a un 85,6 por ciento. El tipo de cambio oficial gana en el último mes un 6,7% desde los $157,60 del 2 de noviembre pasado, mientras que en el transcurso de 2022 anota un alza de 63,6 por ciento.

En tanto, por el tipo de cambio especial de $230 para las liquidaciones de soja y derivados industriales el Banco Central compró USD 273,1 millones, mientras que revendió unos USD 160 millones para engrosar la oferta del mercado, con un saldo neto comprador de USD 113 millones al cierre de la rueda.

El monto operado en el mercado mayorista este viernes fue muy elevado, con el sostén de las exportaciones del agro, para alcanzar los USD 733,7 millones en el segmento de contado (spot).

