Qué dijo la portavoz de la Presidencia sobre el bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia

El Gobierno descartó la posibilidad de otorgar una suma fija

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió este jueves a los planes que analiza el Gobierno para otorgar un bono de fin de año que ayude a recomponer la capacidad adquisitiva de los salarios antes de las fiestas. La funcionaria negó que se esté pensando en una suma fija, aunque admitió que están siendo estdudiadas distintas alternativas de “acompañamiento” a los sueldos y programas sociales.

Alberto Fernández retomará la agenda doméstica con la definición de un bono para empleados públicos y privados El Presidente analizará con el ministro de Economía, Sergio Massa, un refuerzo económico para trabajadores. En el Gobierno siguen de cerca su estado de salud, el cual condiciona su participación en la reunión que tiene prevista con AMLO y Lula en México VER NOTA

Así, Cerruti no descartó el pago de un bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia como el que reclaman miembros de la coalición de gobierno y sobre el que ya hablaron el ministro del Interior, Wado de Pedro, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y hasta el ministro de Economía, Sergio Massa.

“No hay suma fija para ningún sector”, aclaró Cerruti ante una pregunta en conferencia de prensa, y agregó que nunca se pensó en una suma fija.

“No hay suma fija para ningún sector” (Cerruti)

“Siempre a fin de año hay diferentes temas en estudio con respecto a diferentes posibilidades de acompañamiento de los salarios y los programas sociales para que una vez que finaliza el año no hayan quedado retrasados con respecto a la inflación”, dijo la funcionaria.

“En la Argentina, ustedes saben, no sólo tenemos que hacerle frente a la inflación sino que los salarios durante el gobierno de Macri perdieron 20 por ciento de poder adquisitivo, por lo tanto la recuperación del salario no implica solamente recuperarlo frente a la inflación”, comentó.

“Se está manteniendo, las paritarias lo están logrando (sostener el valor del salario ante la inflación) sobre todo paralos trabajadores registrados y los trabajadores en blanco que tienen paritarias. Es más difícil en el sector informal, pero además de hacerle frente a la inflación hay que recuperar los 20 puntos perdidos durante el Gobierno de Mauricio Macri”, reiteró.

Gabriela Cerruti, portavoz de la presidencia

“Hay diferentes estrategias que se analizan. Una tuvo que ver (con medidas ya tomadas) ... el resto está siendo analizado por el ministro Massa y la ministra Kelly Olmos”, dijo Cerruti.

Pedido interno

El ministro del Interior dijo el mes pasado en declaraciones radiales que el Gobierno buscará apuntalar los salarios antes de fin de año. De Pedro indicó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ministro de Economía están evaluando diferentes alternativas para un monto extra: “Sergio está pensando con Cristina una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo”, indicó,

“Entendemos que hay que cumplir la palabra y hacer un esfuerzo mucho mayor. La gente tiene que tener más plata de lo que la inflación le saca”, agregó De Pedro.

“Siempre a fin de año hay diferentes temas en estudio con respecto a diferentes posibilidades de acompañamiento de los salarios” (Cerruti)

Por su parte, la ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos, sostuvo que existe la posibilidad de que el Gobierno nacional otorgue un bono de fin de año: “Es algo que está en la mesa de negociación y no veo por qué no, ya es uno de los instrumentos que tenemos como alternativa”, dijo.

Los reclamos de propios dentro de la coalición de Gobierno todavía no tuvieron una respuesta concreta de Massa, que si bien admite que el aumento de recaudación que generó el “dólar soja” da margen para desembolsos, lucha en estos días por alcanzar los objetivos fiscales acordados con el FMI.

“Entre el gobierno de (Mauricio) Macri y la pandemia el asalariado medio perdió 23 puntos de poder real de compra (...) Ahora, si vos no tenés fortaleza, si vos no asumís que tenés que recuperar fuerza, que tenés que recomponer los músculos del cuerpo no tenes capacidad de tirar una piña, en el buen sentido, para recuperar el ingreso. Nosotros tenemos que recuperar ingreso y te diría que esa es la deuda del Frente de Todos, la deuda más profunda de nuestro contrato con la ciudadanía”, comentó Massa a fines del mes pasado.

“¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, lo podemos discutir”, dijo.

Seguir leyendo: