La Ciudad canjeó exitosamente el Bono 2024 por el Bono 2028: colocó más de $17.500 millones

El ministro de Hacienda porteño, Martín Mura.

A través de una operación voluntaria de administración de pasivos en el mercado local, el Ministerio de Hacienda y Finanzas –a cargo de Martín Mura- canjeó este martes exitosamente el 40,12% del Bono en pesos con vencimiento en marzo de 2024 (BCD24), a través de la emisión de nominales adicionales del Bono en pesos con vencimiento en febrero de 2028 (BDC28), por los que recibió ofertas por más de $17.628 millones (equivalentes a USD 115,25 millones al tipo de cambio oficial).

La colocación del BDC28 fue a una tasa de corte en torno a Badlar + 8,75%, equivalente a un precio de $100,30 por cada cien de valor nominal emitido.

El subsecretario de Finanzas de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, destacó que “se trató de una transacción diseñada con un triple objetivo, a partir del apetito del mercado por diversificar el riesgo soberano y destinada principalmente para inversores que buscan posicionarse en duration en moneda nacional”.

“Gracias al éxito de la emisión, se mejoró la vida promedio de la deuda extendiendo vencimientos. Por otra parte, logramos dotar de mayor liquidez al bono BDC28 aumentando su capital en circulación y transformando al mismo en la nueva referencia de mercado en moneda nacional a largo plazo y, por último, sentamos un precedente inédito en materia de responsabilidad financiera ya que en términos fiscales la operación fue estructurada a fin de despejar parte de los vencimiento de deuda que deberá enfrentar la próxima administración durante el primer trimestre de mandato”, agregó el funcionario porteño.

Estas Obligaciones Negociables emitidas por la Ciudad devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento

Con relación a la responsabilidad financiera, señaló que “esta acción es la primera de una serie de acciones financieras preventivas que iremos ejecutando, en tanto lo permitan las condiciones de mercado, tendientes a despejar compromisos que tendrán incidencia en el gobierno entrante”.

El monto en circulación del Bono en pesos 2028 luego de esta emisión superará los 30.800 millones de pesos de valor nominal, lo que por las condiciones crediticias lo transforma en el bono en referencia en pesos del mercado local tanto en plazo como en volumen.

El monto que la Ciudad se había fijado como objetivo para esta colocación era el equivalente en pesos a USD 100 millones, y los colocadores de la transacción fueron el Banco Ciudad, HSBC, BST, Banco Galicia, TPCG y Facimex.

Los analistas de Research for Traders precisaron que la emisión de deuda del Gobierno porteño se trata de “Obligaciones Negociables (ON) adicionales Clase 23 en pesos, con vencimiento el 22 de febrero de 2028 a tasa Badlar más un margen de corte de 375 puntos básicos, por un monto de 17.547,5 millones. Recordemos que estas ON devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento (bullet)”.

