Sergio Massa jura hoy como ministro junto a su equipo ante el desafío de estabilizar la economía

Argentina's President of the Chamber of Deputies Sergio Massa presents his resignation in front of the Parliament before being sworn-in as the new Economy Minister, in Buenos Aires, Argentina August 2, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Con su equipo prácticamente completo, este miércoles por la tarde asumirá Sergio Massa como nuevo ministro de Economía y tendrá bajo su mando toda la política económica del Gobierno de Alberto Fernández. El líder del Frente Renovador terminará de presentar su equipo en las próximas horas, jurará como ministro y activará su plan de urgencia con el anuncio de sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda.

A lo largo del lunes y el martes el tigrense avanzó en el diseño de su equipo de trabajo, con algunos nombres de peso como quien será el secretario de Producción José Ignacio de Mendiguren, histórico dirigente industrial y ex presidente de la UIA, que regresará a la función pública 20 años después de haber ocupado ese lugar durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

El gabinete de Massa estará integrado por un listado de secretarías clave: Finanzas, que estará a cargo de Eduardo Setti, un funcionario que había llegado al Palacio de Hacienda con Silvina Batakis; Hacienda, con Raúl Rigo al mando, un histórico técnico del área presupuestaria; Agricultura, con Juan José Bahillo; Producción, con De Mendiguren.

También tendrán puestos clave los funcionarios que encabezarán las secretarías de Energía (por ahora es Darío Martínez, pero no se descarta un cambio); Comercio Interior, con el ex director del Banco Nación y titular de Arsat, Matías Tombolini; Legal y Administrativa, que tendrá al frente al ex secretario de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. Habrá, por último, una secretaría nueva: Planificación del Desarrollo, con el ex funcionario de la Cancillería Jorge Neme.

Algunas de las segundas y terceras líneas que integrarán el organigrama renovado del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura también estaban definidos, aunque algunos sin que se conozca en rigor cuál sería el rango de sus cargos. Algunas secretarías pasarían a ser subsecretarías, además de la creación de otras nuevas.

Para eso, será necesaria la publicación de un decreto que modifique la ley de ministerios. En ese mismo movimiento administrativo, además, quedará plasmada la renuncia de Silvina Batakis y los funcionarios que llegaron con ella.

Algunos funcionarios que llegarán en las próximas horas al gabinete económico cerraron sus ciclos en sus puestos actuales. El futuro secretario de Producción De Mendiguren se despidió del BICE en un acto en el CCK en que afirmó que “vamos a hacer un puente que nos lleve de esta crisis al desarrollo del país”.

“La Argentina vive un momento difícil como lo vive todo el mundo, por la pandemia y ahora la guerra, pero tenemos un enorme potencial para que el país se desarrolle. Lo tenemos al alcance de la mano a partir de nuestros recursos y nuestra capacidad para transformarlos. No podemos desaprovechar la oportunidad y para eso necesitamos acuerdos”, concluyó.

Sergio Massa dejó la Cámara de Diputados y asumirá este miércoles como ministro de Economía (Maximiliano Luna)

Este miércoles será el desembarco formal de Massa en el Palacio de Hacienda. Por la tarde, a las 17, tendrá lugar la jura en la Casa de Gobierno. Más tarde, cerca de las 19, el flamante ministro dará una conferencia de prensa en la que presentará sus primeros lineamientos de una gestión que tendrá desafíos urgentes.

En ese plano, Massa afrontará en sus primeros días de trabajo un número difícil. Se trata de la inflación de julio, que será dada a conocer por el Indec el jueves de la semana próxima. Según estiman consultoras, implicará una fuerte aceleración en relación con el 5,3% que marcó junio, y podría estar más cerca del 7,5 o el 8 por ciento. Esto implicaría la cifra mensual más alta en 30 años.

En ese marco, el nuevo jefe del Palacio de Hacienda dará a conocer su primer paquete de medidas que explicite su visión de política económica para el momento crítico de la macro y las finanzas.

Habrá también otras urgencias: estabilizar el mercado cambiario más allá de su marcada caída de los últimos días, comenzar a transitar un sendero de recuperación de reservas del Banco Central y asegurar tasas de interés positivas que le ganen a la inflación. Según dio a conocer Massa, el miércoles sería el día indicado para difundir su hoja de ruta urgente.

Massa asumirá este miércoles la jefatura de la política económica del Frente de Todos

El nuevo ministro tendrá por delante un viaje que incluirá distintas escalas decisivas, con motivos, necesidades y urgencias distintas para cada caso.

Por un lado, buscará iniciar la relación como ministro con el Fondo Monetario Internacional, que ya tomó conocimiento de cómo y por qué llegó el actual presidente de la Cámara de Diputados a ponerse al frente del timón económica del Gobierno, días después de que Kristalina Georgieva y el resto de la primera línea directiva del organismo hubiera compartido reuniones con Silvina Batakis en Washington.

Además de la presentación formal de credenciales, Massa tendrá a su cargo el inicio de la revisión de la segunda tanda de metas del programa firmado en marzo. El nuevo ministro se manifestó favorable al acuerdo y a sus implicancias en términos de recorte de déficit primario, de acumulación de reservas y de tope a la emisión monetaria.

Otra escala será en Francia. Massa buscará dar el puntazo final que no pudieron dar Guzmán ni Batakis para cerrar la negociación con el Club de París y reestructurar USD 2.000 millones. También incluiría en su bitácora un paso por Qatar para mantener reuniones con ejecutivos de fondos inversores soberanos, con los que buscará poder avanzar en financiamiento directo para la Argentina.

SEGUIR LEYENDO: