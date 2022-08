Carlos Castagneto, nuevo titular de la AFIP, dijo que no usarán los datos de quienes pidieron subsidios: “El secreto fiscal se debe cumplir”

Carlos Castagneto, el nuevo titular de la AFIP

Carlos Castagneto, el nuevo titular de la AFIP que asumirá en reemplazo de Mercedes Marcó del Pont, aseguró este miércoles que es indispensable que el organismo trabaje en forma coordinada con el Ministerio de Economía y con el Banco Central. También, dijo que no cruzarán datos con la Secretaría de Energía para fiscalizar a quienes pidieron subsidios energéticos .

“Es indispensable articular. Hablé con Sergio Massa y estuve reunido con Miguel Pesce. Es muy importante la articuaclión de esos organismos”, dijo en declaraciones a Urbana Play.

“Dentro de la Administración General están la DGI, la Aduana y la Dirección de los recursos de la Seguridad Social. Intervienen en temas de importación y exportación, la parte tributaria y también la registración laboral y un área que le dimos mucho impulso que es la trata laboral. Encontramos personas que trabajan en condiciones infrahumanas, familias enteras en el medio del campo, sin casa, sin baño ni ducha en una cosecha de cuatro meses y con sueldo mísero. Personas que no sabían dónde estaban, en qué provincia estaban. Hay cosechas durante todo el año, frutillas, arándanos, ajo, cebolla y papa. Genrealmente ocurre en el trabajo rural y hay también algunos en el tema textil son dos casos históricos”, dijo Castagneto.

Hay que hacer una revisión de la parte impositiva porque uno tiene impuestos provinciales, nacionales, tasas municipales; cada jurisdicción tiene su derecho, pero hay que coordinar el accionar

El nuevo titular del ente recaudador aseguró que aun no está al tanto de la medida del Gobierno para solicitar el anticipo del Impuesto a las Ganancias a las empresas, como trascendió en los últimos días. “Recién hoy sale mi decreto y estaré en horas de la tarde sentándome en la administración y viendo esa Resolución General”, aseguró.

Consultado sobre la cantidad de impuestos que hay en la Argentina, Castagneto consideró que es necesario que haya una coordinación. “No es tan fácil unificar impuestos. Hay que hacer una revisión de la parte impositiva porque uno tiene impuestos provinciales, nacionales, tasas municipales; cada jurisdicción tiene su derecho, pero hay que coordinar el accionar para que todos los días no se reciba una boleta de un impuesto diferente”, indicó.

Carlos Castagneto, Mercedes Marcó del Pont y Alberto Fernández

“Cuando digo que la AFIP tiene que ser amigable hablo que tenemos el derecho de recaudación, pero hay que hacerlo más sencillo al contribuyente”, agregó.

Subsidios

Sobre los datos que ingresaron los usuarios para mantener los subsidios en las facturas de gas y electricidad, Castagneto aseguró que la AFIP no cruzará su información con la secretaría de Energía. “El secreto fiscal es el secreto fiscal. No tenemos potestad para dar información de los contribuyentes que están dentro del secreto fiscal, no lo podemos transmitir a otros organismos. El secreto fiscal se debe cumplir”, explicó.

Con todo, los contribuyentes que ingresaron sus datos en el formulario tuvieron que autorizar al Estado Nacional a comprobar la veracidad de toda la información sin poder argumentar la existencia del cualquier secreto previsto legalmente.

“Hay muchos organismos que tienen información que no compete al secreto fiscal. Todas las declaraciones juradas son voluntarias, en principio no tengo conocimiento de que vamos a intervenir en eso. Es un instrumento de Energía y lo cruzará con otras organismo que también saben de los ingresos”, completó.

Castagneto recordó que previo a su llegada a la AFIP trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social bajo la gestión de Alicia Kirchner durante más de 12 años. También ocupó cargos en el Sedronar y en el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. También aclaró que forma parte del partido Kolina, liderado por Alicia Kirchner. “Fue el único partido creado en la época de kirchnerismo”, detalló. Por otro lado, tuvo una destacada carrera como futbolista: fue arquero del Gimnasia y Esgrima de La Plata en 1984, cuando el equipo ascendió a primera división, y de San Lorenzo.

SEGUIR LEYENDO: