El Gobierno presentó un paquete económico: una por una todas las medidas que se anunciaron

El gobierno anunció hoy una serie de medidas económicas destinadas a mantener la vigencia del presupuesto nacional para este año, segmentar el aumento de las tarifas de los servicios públicos, permitir un mayor corte del biodiesel para enfrentar los problemas de gasoil y comenzar con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Así lo anunció la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa en la que anticipó las decisiones que más tarde se conocerían a través del Boletín Oficial.

Por un lado, la vocera hizo referencia al “decreto de necesidad de urgencia que amplía el presupuesto y fija la nueva distribución del presupuesto por el rechazo de Juntos por el Cambio, que dejó a este gobierno sin tener la posibilidad de tener un presupuesto votado por el parlamento. El presupuesto mantiene el gasto de capital, el gasto social y el crecimiento”, indicó la funcionaria sin dar mayores precisiones, que, afirmó quedarían a cargo del Ministerio de Economía.

Presupuesto 2022

En un comunicado, el Gobierno informó al respecto que “al no haberse sancionado ni promulgado el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que el Poder Ejecutivo Nacional remitiera al Congreso Nacional el pasado 15 de septiembre de 2021, fueron dictados el Decreto Nº882/2021 y la Decisión Administrativa 4/2022 que prorrogaron la Ley de Presupuesto 2021 Nº27.591″.

“Con el fin de fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico, es necesario adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales. En este sentido, el DNU 331/2022 publicado en el día de la fecha, modifica el presupuesto prorrogado a los fines de establecer un marco de previsibilidad para la gestión fiscal y financiera, determinando un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN), como así también una determinación del déficit primario en base devengado”.

Gabriela Cerruti informó cómo será la segmentación de tarifas

“El cambio en las condiciones económicas ha generado una modificación en la estacionalidad del gasto a lo largo del ejercicio fiscal. El Gobierno Nacional ha trabajado activamente para garantizar la seguridad energética minimizando el impacto del alza de los precios de la energía en el costo de mantenimiento del sistema”.

El cambio en las condiciones económicas ha generado una modificación en la estacionalidad del gasto a lo largo del ejercicio fiscal, indicó el Gobierno

En particular, “se alcanzó un nuevo acuerdo con Bolivia para garantizar el abastecimiento de gas natural. Complementariamente se alcanzó un intercambio de energía eléctrica con Brasil, que implicó una reducción de los costos necesarios para garantizar la seguridad energética. A pesar de estos esfuerzos, el impacto de la guerra en los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y otros combustibles líquidos generó un incremento del gasto en subsidios, que se desacelerará a lo largo del año”.

Asimismo, “el incremento en los precios internacionales de los alimentos impactó sobre el costo de la canasta básica. Para lidiar con las consecuencias distributivas, el Gobierno Nacional instrumentó un refuerzo transitorio de ingresos para trabajadores informales, beneficiarios de programas sociales y jubilados y pensionados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas. Esta situación provocó una aceleración del crecimiento del gasto en términos reales que repercutió en el resultado fiscal del segundo trimestre del año”.

El incremento de los precios internacionales de los alimentos impactó sobre el costo de la canasta básica y dado que el Gobierno incrementó el ingreso de los trabajadores informales y jubilados, se aceleró el gasto y alteró el resultado fiscal del segundo trimestre, reconoció el Ejecutivo

“Frente a los comportamientos de gastos y recursos en las circunstancias descriptas, y a efectos de mantener un carácter de sostenibilidad de la política fiscal que le permita al Estado atender objetivos de desarrollo económico y social, el Gobierno Nacional ha decidido una actualización presupuestaria que se encuentra contenida en la norma publicada en el día de la fecha. En este sentido, el resultado presupuestario que se deriva del decreto 331/2022 es consistente con una proyección de déficit primario base caja del Sector Público Nacional (SPN) de 2,5% del PIB”, indicó.

Las tarifas

Luego, la vocera mencionó el “decreto de segmentación de las tarifas para los usuarios, que, tal como veníamos hablando, que contempla una segmentación en 3 escalas, una que tiene que ver con aquellos ciudadanos que calculamos que es el 10% de la población que por sus ingresos, que tengan ingreso familiares por el equivalente a 3,5 canastas básica fijada por el Indec, o que no tengan más de 3 propiedades o automóviles o yates o un avión”.

El Gobierno oficializó la segmentación del aumento de las tarifas de los servicios públicos acordada con el FMI, con una quita de los subsidios al 10% de la población con más ingresos, una tarifa social y un segmento intermedio

“Es un sector muy pequeño de la población, que son quienes van a tener que pagar la tarifa plena y no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado. Los otros dos segmentos, que son uno el que va a recibir la tarifa social de personas de menores ingresos o que tienen un plan social y que pagarán una tarifa que no puede tener un aumento mayor al 40% de la variación del salario mínimo. Y el sector intermedio que no cumple con ninguno de los otros dos, no puede tener un aumento mayor al 80% del salario mínimo”, quiso decir en referencia al coeficiente de variación salarial (CVS).

Este aumento en la tarifa de electricidad se realiza después del incremento del 9 % autorizado desde mayo pasado y luego de que los valores a facturar se mantuvieran sin cambios desde febrero de 2019 pese al avance de la inflación. EFE/Wu Hong/Archivo

“No habrá un aumento de tarifas en el resto del año para el sector social y el intermedio mientras que al 10% se le aplicará la tarifa plena en forma prorrateada”, expresó Cerruti.

Según informó el Gobierno, “el incremento de los precios internacionales de la energía requiere fortalecer la asignación del presupuesto hacia aquellas funciones con mayor impacto distributivo y de expansión de la capacidad productiva en el mediano y largo plazo”.

“El Decreto 332/2022 crea el Régimen de segmentación de subsidios a las usuarias y los usuarios residenciales de los servicios públicos de la energía eléctrica y gas natural por redes que establece las nuevas pautas para la asignación de los subsidios energéticos y las condiciones para su implementación. Para realizar la segmentación de subsidios se evaluará la capacidad de pago de los hogares a partir de sus condiciones socioeconómicas, con el fin de mejorar el impacto distributivo de la asignación”.

“Los segmentos medios y en situación de vulnerabilidad tendrán incrementos en factura por debajo de la variación del coeficiente de variación salarial (CVS) del año 2021. Para el segmento de menores ingresos la factura de referencia bajo jurisdicción nacional, no superará el 40% del CVS, mientras que para el segmento medio no superará el 80% del mencionado coeficiente. Para el segmento identificado como de mayor capacidad de pago, la reducción de los subsidios será gradual hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022″.

Los segmentos medios y en situación de vulnerabilidad tendrán incrementos en factura por debajo de la variación del coeficiente de variación salarial (CVS) del año 2021

El problema del gasoil

También, según la vocera, se decidió “ampliar el corte del biodiesel para el gasoil para empezar a solucionar el problema por el crecimiento productivo de algunas provincias se requieren 14 por ciento más que algunos meses atrás, esta posibilidad permitirá acceder para las pymes y todas en general”.

La problemática del faltante de gasoil hasta el momento no está resuelta y desde diferentes sectores ya aseguran que la situación “no da para más”. La misma está afectando las diferentes cosechas y siembras que debe enfrentar el campo, pero también se está complicando todo lo relacionado al abastecimiento de productos esenciales para la canasta alimentaria.

Paro de transportistas por la falta de gasoil

Para hacer frente a la crisis del gasoil, el Gobierno aumentó el corte de biodiésel con gasoil. La semana pasada durante la reunión de funcionarios de la Secretaría de Energía con los transportistas de cargas, se confirmó que estaba en estudio una medida de estas características.

Incentivos a combustibles

Además, anunció que “habrá un régimen de incentivos al abastecimiento interno de combustibles frente a una crisis económica que se empieza a ver reflejada en el crecimiento y la inflación”.

Las empresas que adhieran al régimen podrán solicitar un monto equivalente a la suma que deban pagar en concepto de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, por las importaciones de gasoil.

Un relevamiento periódico a cargo de una organización de transportistas muestra que la escasez de gasoil se generalizó las últimas semanas a lo lago y a lo ancho del país. Según un relevamiento realizado entre el 5 y el 15 de junio por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), hoy son 21 las provincias que presentan problemas de esta índole, dos más que en el informe anterior, ya se sumaron Río Negro y Santa Cruz al temido mapa diseñado por la entidad.

El gasoducto

Finalmente, informó que “respecto del gasoducto (Néstor Kirchner) se está firmando el contrato de los caños del gasoducto para empezar con esta obra tan paradigmática para la Argentina”.

La construcción del gasoducto es una obra clave para el Gobierno, porque permitirá ampliar la capacidad de transporte del gas que se produce en la formación no convencional desde Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires.

Un informe oficial detalló que la obra está dividida en tres etapas que permitirán transportar una capacidad final de 39.000.000 metros cúbicos por día: la primera escala será en la localidad bonaerense de Salliqueló, lo que permitirá un aumento de 11.000.000 metros cúbicos por día de suministro a usuarios y usinas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el invierno de 2023, reemplazando importaciones de combustibles con gas de Vaca Muerta.

Aumento de las tasas del BCRA y financiamiento

Por otra parte, el Gobierno anunció un aumento de las tasas de interés del Banco Central. “En forma consistente y coordinada, el Directorio del Banco Central (BCRA) ha establecido un realineamiento de la estructura de tasas de interés. En este sentido, se definió un aumento de 3 puntos porcentuales de la tasa de rendimiento de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días de plazo, pasando de 49% a 52% nominal anual (TNA)”.

Martin Guzman y Miguel Pesce

“La transmisión del movimiento de la tasa de política monetaria a las tasas pasivas del sistema se instrumenta elevando las tasas de interés mínimas para las colocaciones a plazo fijo: para personas humanas el nuevo el nuevo piso se fija en 53% TNA (+5 puntos porcentuales) para las imposiciones a 30 días y hasta 10 millones de pesos. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado, la tasa mínima garantizada se fija en 50% TNA (+4 puntos porcentuales)”, precisó la entidad que preside Miguel Pesce.

A su vez, indicó que “las tasas de interés activas también se readecúan, buscando continuar promoviendo la expansión de la inversión, la producción y el consumo de las familias, y estableciendo a la vez una armonización con la estructura de tasas del sistema a efectos de fortalecer la estabilidad cambiaria”.

El Banco Central aumentó las tasas de interés activas y pasivas tal como lo acordó con el FMI y para tratar de controlar la inflación

“La Línea de Inversión Productiva se incrementa 5 puntos porcentuales: tendrá una TNA de 42% mientras que la Línea de Capital de Trabajo tendrá una TNA de 52,5%. En cuanto a la tasa máxima de interés para las financiaciones de saldos de tarjeta de crédito, se fija una TNA del 57%”.

Así, frente a una inflación del orden del 60% anual, según el dato oficial de mayo, la tasa efectiva anual por el interés compuesto del plazo fijo -es decir al renovar capital e intereses mese a mes a lo largo de un año- queda en el 68% anual, que entraría en un terreno de tasas reales positivas, tal como se comprometió el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

De todos modos, hay que recordar que los analistas consultados por el BCRA en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), proyectaron que la inflación minorista para el corriente año se ubicará en 72,6% interanual, unos 7,5 puntos porcentuales superior respecto de la encuesta previa. Son casi 23 puntos por encima de la inflación del 2021, en el 50,9% según el INDEC.

Ahora 12

Por otro lado, se informó que “la Secretaria de Comercio Interior modificó las condiciones financieras del Programa Ahora 12, fijando la estructura de factores de descuento de modo tal que la TNA promedio equivalente será del 42% para la financiación en 3, 6 y 12 cuotas fijas, y del 49% para la financiación en 18 y 24 cuotas fijas para la adquisición de bienes y servicios”.

El Gobierno renovó el programa Ahora 12 con significativas subas a las tasas de interés que pagan los consumidores en el popular programa de cuotas

El programa funciona los 7 días de la semana y todos los productos y servicios se pueden adquirir mediante compra online y en los locales adheridos de todo el país, que deben exhibir el logo del programa para conocimiento de las y los consumidores, detalló Comercio Interior.

Guillermo Hang y Martín Guzmán

Entre los rubros más importantes incluidos en el programa se encuentran línea blanca, electrodomésticos, computadoras, notebooks y tabletas, colchones, muebles, materiales y herramientas para la construcción, bicicletas, indumentaria y calzado.

Política de financiamiento

Asimismo, el Gobierno informó que “continuará con los esfuerzos iniciados en diciembre de 2019 para profundizar el desarrollo del mercado local de capitales, creando las condiciones para un financiamiento del Tesoro en condiciones que sean atractivas para los inversores y respeten los marcos de sostenibilidad de la deuda pública”.

“Las acciones de política económicas descriptas refuerzan la consistencia macroeconómica al fortalecer la meta de acumulación de reservas internacionales, la sostenibilidad fiscal y las condiciones financieras”, indicó en un comunicado.

SEGUIR LEYENDO: