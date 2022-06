IDEA rechazó el proyecto de “Corte Federal” que impulsa el gobierno con el apoyo de gobernadores

Daniel González, Daniel Herrero y Roberto Murchison, en el encuentro de IDEA del viernes pasado, en el que instaron a "creer y crecer". Pero sin avasallar la división de poderes

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), salió esta tarde al cruce del proyecto que impulsa el gobierno para “federalizar” la Corte Suprema de Justicia.

“IDEA considera que el proyecto de ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia afecta negativamente la inversión y el empleo”, es el título del comunicado con el que la influyente asociación empresaria decidió expresarse sobre un asunto inicialmente impulsado por el kirchnerismo duro al que últimamente logró sumar a 16 gobernadores del Frente de Todos y en el que también se embanderó el presidente Alberto Fernández.

“El fortalecimiento de nuestra calidad institucional debiera ser uno de los mayores objetivos en nuestro país, ya que hoy es el principal obstáculo para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo”, dijeron los empresarios. En cambio, prosiguieron, “el proyecto de aumentar de 5 a 25 el número de miembros la Corte Suprema constituye un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.

Alberto Fernández, durante su intervención en el más reciente Coloquio, que tuvo un formato híbrido remoto-presencial

De este modo el empresariado salió a apoyar el sistema de división de poderes, amenazado por los intentos del oficialismo y algunos aliados.

“El funcionamiento de la República se basa en la división de poderes y este proyecto va directamente en contra de este principio fundamental ya que busca que la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quede subordinada al poder político”, dice otro pasaje del texto suscripto por la crema empresaria. “En IDEA creemos que Argentina necesita volver a crear empleo de calidad para reducir la pobreza, lo que se requerirá un significativo aumento de la inversión privada; las oportunidades en Argentina son numerosas pero las inversiones solo van a venir si les aseguramos confianza y previsibilidad, para lo cual es fundamental tener una justicia independiente.

El mismo viernes, mientras IDEA se reunía en Buenos Aires en vista de su próximo Coloquio Empresarial, que volverá al formato presencial en octubre en Mar del Plata, el ex candidato presidencial Roberto Lavagna también cuestionó con dureza el proyecto que presentó Alberto Fernández a los gobernadores aliados para ampliar la Corte mediante la designación de un representante por cada provincia más uno por el Poder Ejecutivo Nacional.

“Esta extraña idea de provincializar la Justicia, en sus más altos niveles, abre la puerta a un mercado de favores y contraprestaciones y al juego de votaciones basadas en la política y no en la Justicia”, advirtió el dirigente peronista.

El viernes IDEA celebró un encuentro preparatorio en el que Daniel Herrero, hasta hace poco presidente de Toyota Argentina y presidente del 58 Coloquio y quienes lo acompañaron en la presentación enfatizaron la necesidad de que al país “hay que buscarle otra vez la vuelta para salir adelante. Ya lo hicimos con los autos. hay que encontrar el ideal para seguir adelante. ¿Faltan dólares? ¿Quién puede conseguirlos y entender mejor el problema? Hay que trabajar en eso, se puede lograr. Hay que encontrar el traje a medida. Lo demostramos en la industria automotriz donde se duplicaron las exportaciones”.

En todo caso, el comunicado de este domingo es un claro mensaje de que esas “vueltas para salir adelante” no pasan por descuajeringar la división de poderes ni el sistema institucional.

Entre los altos ejecutivos que asistieron el viernes se encontraban Juan Marotta (HSBC), Claudia Boeri (SAP), Martín Berardi (Ternium), Verónica Andreani (Andreani), Sergio Kaufman (Accenture), Javier Goñi (Ledesma), Laura Barnator (Unilever) y Luis Galli (Newsan). “Espero que llegue la racionalidad, que tratemos mejorar y no profundizar el esquema inflacionario. Hay que llegar a un cambio ordenado de gobierno, aunque sea a los tumbos”, dijo Miguel Blanco, CEO de Swiss Medical y coordinador del Foro Empresarial Argentino, quien adelantó que el Foro comenzará a reunirse con economistas de diversos sectores. “La idea es escucharlos, darles nuestra opinión, y pedirles que se lo comuniquen a la gente. Eso que dijo Menem de ‘si les decía lo que iba a hacer no me votaban’ no corre en estos tiempo”, afirmó.









NOTICIA EN DESARROLLO